Perú

Carlos Alcántara descubre las agendas donde Doña Chavela registró cada paso de su carrera

En Café con la Chevez, el actor halló apuntes con fechas, horarios y comentarios sobre sus apariciones televisivas, una muestra del atento seguimiento que su madre hacía de su trabajo artístico

Díptico. Hombre con gorra y mujer mayor sonriendo en la izquierda; mujer mayor con collar de perlas sonriendo en la derecha. Texto sobre la imagen izquierda
Murió Rosa Isabel Vilar Bazay, conocida como Chavela, la madre de Carlos Alcántara e inspiración de '¡Asu Mare!'.
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Carlos Alcántara protagonizó uno de los momentos más emotivos en una reciente entrevista, donde dejó de lado por unos minutos su faceta de humorista y actor para abrir su corazón y recordar a su madre, Rosa Isabel Vilar Bazay, conocida cariñosamente como Doña Chavela.

Durante la conversación, el popular ‘Cachín’ compartió algunos de los recuerdos que conserva de ella y reveló que, después de su partida, encontró objetos personales que le permitieron descubrir aspectos de su vida cotidiana que hasta entonces desconocía.

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Lejos de tratarse únicamente de prendas u objetos que permanecieron guardados en su casa, aquellos recuerdos adquirieron un significado especial para el artista. Entre las pertenencias de su progenitora encontró ropa, dulces que ella escondía a pesar de tener diabetes y, sobre todo, antiguas agendas en las que registraba acontecimientos de su vida. Estos últimos objetos despertaron especialmente su curiosidad, pues descubrió que su madre no solamente anotaba asuntos personales, sino que también estaba pendiente de su carrera artística y de sus apariciones en televisión.

Carlos Alcántara contó que realizó cuatro viajes con mujeres después de su separación y dijo que dos experiencias fueron positivas y dos, complicadas.
Carlos Alcántara contó que realizó cuatro viajes con mujeres después de su separación y dijo que dos experiencias fueron positivas y dos, complicadas.

La conversación permitió conocer una faceta más íntima de Carlos Alcántara, quien recordó cómo enfrentó el momento de recoger las pertenencias de Doña Chavela. Según contó, cuando llegó la hora de retirar sus cosas, tomó una decisión que posteriormente se convertiría en una experiencia cargada de nostalgia: llevarse toda su ropa a casa.

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El actor explicó que no quiso desprenderse de las prendas de su madre y decidió colocarlas en una habitación, sobre una cama, mientras intentaba encontrar la manera de organizarlas. Sin embargo, aquel espacio terminó convirtiéndose en un lugar al que regresaba constantemente, no necesariamente para ordenar las cosas, sino para mantener cerca una presencia que todavía extrañaba.

Carlos Carlín resalta el legado que le dejó Doña Chavela a su hijo Carlos Alcántara. Latina/ Instagram
Carlos Carlín resalta el legado que le dejó Doña Chavela a su hijo Carlos Alcántara. Latina/ Instagram

Carlos Alcántara encontró las agendas de su mamá con anotaciones sobre su carrera

Uno de los descubrimientos que más llamó la atención de ‘Cachín’ fue encontrar varias agendas que pertenecieron a su madre. El actor contó que desde siempre había visto a Doña Chavela escribir y registrar diferentes acontecimientos, pero no imaginaba la cantidad de recuerdos que había conservado en aquellos cuadernos.

Al revisar las anotaciones, encontró registros que correspondían a distintas fechas y que daban cuenta de cómo su progenitora seguía de cerca sus actividades profesionales. Incluso había apuntes sobre sus apariciones televisivas, con información específica sobre los programas en los que participaba y algunos comentarios que había realizado.

“Encontré unas agendas de mi mamá. Mi mamá, de hecho, siempre la vi que escribía en agendas”, comentó durante la entrevista para ‘Café con la Chevez’.

Carlos Alcántara conmueve con mensaje a su madre un día antes de confirmar su fallecimiento. Captura: IG.
Carlos Alcántara conmueve con mensaje a su madre un día antes de confirmar su fallecimiento. Captura: IG.

El hallazgo cobró una dimensión todavía más especial cuando comenzó a leer algunos de los apuntes. Entre las páginas encontró referencias a su trabajo artístico, lo que le permitió descubrir que su madre había registrado momentos de su trayectoria que para ella tenían un valor particular.

“Decía, por ponerte un ejemplo: marzo 14, 1998. Cachín, 3 p. m. Cachín sale en el programa no sé cuánto y dijo esto sobre mí”, relató.

La precisión de las anotaciones sorprendió al artista. No se trataba simplemente de recordar que su hijo había aparecido en televisión, sino de dejar constancia de la fecha, la hora y hasta de lo que había dicho durante aquella intervención. Cada registro funcionaba como una pequeña ventana hacia el pasado y mostraba el interés con el que Doña Chavela seguía los pasos de su hijo.

Carlos Alcántara conmueve con mensaje a su madre un día antes de confirmar su fallecimiento. Captura: IG.
Carlos Alcántara conmueve con mensaje a su madre un día antes de confirmar su fallecimiento. Captura: IG.

Para Carlos Alcántara, encontrar estos documentos significó descubrir una especie de archivo personal que su madre había construido a lo largo de los años. Sus anotaciones no solo conservaban acontecimientos familiares, sino también episodios de una carrera artística que terminó convirtiéndose en parte importante de la historia del entretenimiento peruano.

El actor dejó entrever que el contenido de aquellos cuadernos podría tener mucho más valor del que inicialmente imaginó. Por eso, al referirse a este descubrimiento, adelantó una frase que despertó la curiosidad sobre lo que todavía podría encontrar entre las páginas: “Tengo un material alucinante”.

Carlos Alcántara conmueve con mensaje a su madre un día antes de confirmar su fallecimiento. Captura: IG.
Carlos Alcántara conmueve con mensaje a su madre un día antes de confirmar su fallecimiento. Captura: IG.

Los dulces escondidos de Doña Chavela sorprendieron a ‘Cachín’

Las agendas no fueron los únicos objetos que llamaron la atención de Carlos Alcántara cuando comenzó a revisar las pertenencias de su madre. Durante la conversación también recordó un detalle de la personalidad de Doña Chavela que descubrió al ordenar sus cosas: tenía la costumbre de guardar dulces en lugares poco habituales.

El actor contó que encontró galletas y chocolates a medio comer, algunos de ellos escondidos debajo de una almohada. La situación le llamó la atención porque su madre tenía diabetes, pero aparentemente no siempre podía resistirse a estos pequeños antojos. “Encontraba galletas, chocolates a medio comer”, recordó.

Carlos Alcántara conmueve con mensaje a su madre un día antes de confirmar su fallecimiento. Captura: IG.
Carlos Alcántara conmueve con mensaje a su madre un día antes de confirmar su fallecimiento. Captura: IG.

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