Dónde ver Argentina vs Uruguay HOY en Perú: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Argentina vs Uruguay en Perú por fecha FIFA.

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Hoy, viernes 13 de noviembre, Argentina y Uruguay disputarán un amistoso internacional en La Bombonera, en una nueva edición del ‘Clásico del Río de la Plata’ durante la última jornada de la fecha FIFA del 2026.

El encuentro abrirá una etapa distinta para la escuadra dirigida por Lionel Scaloni. Será el primer partido de la ‘albiceleste’ después del sentido retiro de Lionel Messi. Con Federico Valverde, los ‘charrúas’ buscarán sorprender a los argentinos. Será un duelo que reunirá a dos de los seleccionados con mayor historia de Sudamérica.

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Dónde ver Argentina vs Uruguay, amistoso por fecha FIFA 2026

La cobertura televisiva del amistoso entre Argentina y Uruguay estará disponible a través de DSports, DGO, Paramount, TyC Sports, Telefé y DAZN para Perú y Latinoamérica.

En Argentina, TyC Sports y Telefé emitirán el Clásico del Río de la Plata. En Uruguay, los aficionados podrán seguirlo mediante AUF TV y Antel TV. Infobae acompañará el encuentro con la información previa, minuto a minuto, principales incidencias, declaraciones, otros resultados, y mucho más.

A qué hora juega Argentina vs Uruguay en Perú.

Horarios de Argentina vs Uruguay, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre Argentina y Uruguay se jugará este viernes 13 de noviembre en La Bombonera. El inicio está previsto para las 18.00 en Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos, en la ciudad de Miami, comenzará a las 19.00.

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Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile seguirán el partido desde las 20.00. En México, el encuentro arrancará a las 17.00. En España, el pitazo inicial será a la 1.00 de la madrugada del sábado 14 de noviembre.

Los escudos oficiales de las asociaciones de fútbol de Argentina y Uruguay se presentan enfrentados sobre el césped de un estadio iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo llegan Argentina y Uruguay al amistoso?

Argentina y Uruguay afrontarán el amistoso con planteles en reconstrucción, aunque el encuentro tendrá un significado especial para la selección dirigida por Lionel Scaloni: será su primer gran desafío en la etapa posterior al retiro de Lionel Messi.

La ‘albiceleste’ llega después de ganar sus tres últimos partidos amistosos, tras la derrota sufrida en la final del Mundial 2026.

Nico Paz y Julián Álvarez aparecen entre los futbolistas a seguir en la selección argentina. El volante del Como asoma como una pieza con proyección para el nuevo ciclo, mientras que el delantero será una referencia ofensiva.

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AMDEP9065. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Nicolas Tagliafico (i), Lionel Messi (c), Julián Álvarez (2d) y Cristian Romero (d) de Argentina reaccionan este domingo, durante la premiación del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzman

Uruguay, por su parte, acumula dos triunfos consecutivos. Federico Valverde y Giorgian De Arrascaeta concentrarán la atención en el equipo charrúa.

El mediocampista del Real Madrid representa una de las principales piezas del conjunto uruguayo. El jugador de Flamengo aporta recursos para desequilibrar en ataque.

El último cruce de las Eliminatorias terminó con victoria argentina como visitante, gracias a un gol de Thiago Almada. En La Bombonera, Uruguay se impuso por 2-0 con tantos de Ronald Araujo y Darwin Núñez.

Federico Valverde ha recibido luz verde del entrenador Diego Forlán para volver a la selección de Uruguay, probablemente en un partido amistoso contra Argentina en noviembre. Archivo: EFE/Ernesto Ryan POOL

Argentina vs Uruguay: posibles alineaciones

Argentina: Gerónimo Rulli, Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nico Paz, Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y José Manuel López. DT: Lionel Scaloni

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Uruguay: Christopher Fiermarín, Ronald Araújo, José María Giménez, Alexander Barboza, Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez. DT: Diego Forlán