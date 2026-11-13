Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 13 de noviembre de 2026

Un conductor consulta la aplicación Facilito de Osinergmin en su teléfono móvil frente a un surtidor de combustibles en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conductores que planean abastecer sus vehículos este viernes 13 de noviembre pueden revisar los precios declarados de GNV, GLP, diésel y gasoholes a través de Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). El sistema reúne información de estaciones de servicio de Lima y otras regiones, con filtros por departamento, provincia y distrito.

La herramienta permite comparar los montos entre grifos cercanos, identificar los establecimientos que ofrecen un combustible determinado y revisar la disponibilidad informada por cada local. Esta consulta puede ayudar a calcular el gasto antes de iniciar un recorrido de trabajo, un traslado cotidiano o un viaje fuera de la ciudad.

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Los importes registrados en la plataforma son referenciales y pueden modificarse durante el día. Antes de realizar el pago, el usuario debe revisar la hora de actualización de la información y comprobar que el monto exhibido en el surtidor coincida con el valor declarado por la estación. La existencia de cada producto también puede cambiar en pocas horas.

El aplicativo móvil Facilito de Osinergmin señala estaciones de combustible cercanas desde el interior de un automóvil en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comas y Lurigancho tuvieron los valores más bajos de gasohol regular

El gasohol regular se ofreció por debajo de S/ 20 por galón en distintos puntos de Lima. Comas, Lurigancho, Breña y San Juan de Lurigancho concentraron algunas de las referencias más bajas de la jornada, aunque las diferencias internas dentro de cada distrito fueron amplias.

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Los rangos declarados para este combustible en varios distritos fueron los siguientes:

Comas: desde S/ 18,56 hasta S/ 23,49 por galón.

Lurigancho: desde S/ 18,79 hasta S/ 22,76 por galón.

Breña: desde S/ 19,15 hasta S/ 21,99 por galón.

San Juan de Lurigancho: desde S/ 19,39 hasta S/ 23,99 por galón.

Ancón: desde S/ 20,00 hasta S/ 22,99 por galón.

La distancia entre el menor valor registrado en Comas y el precio más alto de San Juan de Lurigancho llegó a S/ 5,43 por galón. Para un vehículo que carga 12 galones, esa brecha representa hasta S/ 65,16. El impacto puede ser mayor para quienes trabajan con el automóvil, realizan entregas, prestan servicio de taxi o cubren trayectos frecuentes.

Un surtidor de una estación de servicio en Perú exhibe mangueras de gasolina, diésel y gas vehicular junto a los logotipos de Facilito y Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium llegó a S/ 27,99 por galón en La Molina

El gasohol premium presentó una mayor dispersión de precios entre los grifos consultados. El valor mínimo se ubicó en S/ 20,39 por galón en Ate, mientras que el máximo alcanzó S/ 27,99 en La Molina. La diferencia entre ambos extremos fue de S/ 7,60.

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Los montos declarados para este combustible en algunos distritos de Lima fueron los siguientes:

Ate: desde S/ 20,39 hasta S/ 26,99 por galón.

Villa El Salvador: desde S/ 20,79 hasta S/ 24,25 por galón.

Jesús María: desde S/ 20,79 hasta S/ 24,99 por galón.

Chorrillos: desde S/ 21,48 hasta S/ 26,99 por galón.

El Agustino: desde S/ 21,49 hasta S/ 26,99 por galón.

La Molina: desde S/ 21,99 hasta S/ 27,99 por galón.

Una carga de 12 galones puede generar una diferencia de S/ 91,20, según el establecimiento elegido. El ahorro, sin embargo, debe evaluarse junto con las indicaciones del fabricante. La elección entre gasohol regular y premium depende de las características y exigencias del motor, por lo que el precio no debe ser el único criterio para definir la compra.

Un teléfono inteligente con la aplicación Facilito de Osinergmin y un mapa ilustran la planificación de rutas para el abastecimiento de combustible en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 S-50 UV superó los S/ 30 por galón en Ancón

El diésel B5 S-50 UV mantuvo una diferencia marcada entre las estaciones de Lima. Las referencias generales partieron de S/ 23,09 por galón, pero la consulta por distrito mostró valores por encima de S/ 30 en Ancón. El combustible tiene incidencia en los costos operativos de camionetas, taxis, vehículos de reparto y unidades de carga.

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Estos fueron algunos de los rangos declarados para el diésel B5 S-50 UV:

Ancón: desde S/ 24,19 hasta S/ 30,36 por galón.

Cieneguilla: desde S/ 23,90 hasta S/ 26,50 por galón.

San Juan de Lurigancho: desde S/ 23,89 hasta S/ 27,99 por galón.

Independencia: desde S/ 24,30 hasta S/ 27,99 por galón.

San Miguel: desde S/ 25,69 hasta S/ 28,09 por galón.

Entre el menor precio consignado en San Juan de Lurigancho y el máximo de Ancón hubo una diferencia de S/ 6,47 por galón. Una unidad que requiere 15 galones podría pagar S/ 97,05 más. Antes de viajar hacia otra estación para buscar una tarifa menor, conviene considerar la distancia, el tiempo de traslado y el combustible que demandará ese desplazamiento.

Un conductor abastece de combustible a un automóvil y realiza el pago con tarjeta en una estación de servicio vinculada al sistema Facilito de Osinergmin en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV y el GLP requieren una comparación por unidades distintas

El Gas Natural Vehicular (GNV) se comercializa por metro cúbico, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular se vende por galón. Por esta diferencia de unidades, sus precios no pueden compararse de forma directa con los montos del diésel o los gasoholes.

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Facilito permite filtrar las estaciones que expenden GNV o GLP y consultar si cuentan con disponibilidad. La función resulta útil para propietarios de vehículos convertidos, debido a que no todos los grifos ofrecen ambos combustibles y algunas estaciones pueden registrar cambios en sus existencias durante la jornada.

El precio final depende de factores como los costos de transporte, el abastecimiento de cada zona, la demanda local, la competencia entre establecimientos y los gastos operativos. Estas variables explican que dos grifos ubicados a pocas cuadras de distancia puedan tener diferencias de varios soles por galón o por metro cúbico.

Un mapa de Lima Metropolitana junto a boquillas de combustible y una tableta ilustra el funcionamiento de la plataforma de Osinergmin para ubicar estaciones de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para reducir el gasto de combustible del vehículo

La revisión de precios antes de salir permite organizar el presupuesto mensual destinado al vehículo. Consultar los grifos cercanos y confirmar la disponibilidad del combustible evita recorridos innecesarios, sobre todo antes de viajes interprovinciales o jornadas laborales que requieren varios desplazamientos.

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Entre las medidas que pueden ayudar a reducir el consumo figuran las siguientes:

Comparar el precio por galón o metro cúbico entre establecimientos próximos.

Confirmar las existencias antes de dirigirse al grifo.

Revisar la hora de actualización del monto declarado.

Mantener la presión adecuada de los neumáticos.

Verificar el estado de filtros, inyectores y componentes del motor.

Evitar transportar objetos pesados que no sean necesarios.

Planificar rutas con menos desvíos, congestión y tiempo de espera.

Un mapa de Lima señala los precios de referencia de combustibles como GNV, GLP, diésel y gasohol en diversos distritos, elaborado con datos de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma de conducir también influye en el rendimiento. Las aceleraciones bruscas, las frenadas constantes y mantener el motor encendido durante periodos prolongados sin avanzar elevan el consumo. La consulta previa de precios, la verificación de la disponibilidad y el mantenimiento del vehículo permiten calcular con mayor precisión el gasto de cada recorrido.