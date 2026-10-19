Retiro de AFP de 4 UIT avanza: Comisión de Economía pide opinión a estas seis instituciones

José Marcelo es el presidente de la Comisión de Economía, quien tendrá que encaminar el proceso del proyecto de ley del retiro AFP. - Crédito Congreso

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Ya el Congreso bicameral tiene su primer proyecto de retiro AFP de hasta 4 UIT (S/22.000), presentado por la diputada Catherin Palomino de Juntos Por el Perú.

Este, presentado oficialmente a inicios de octubre, busca que, frente el posible impacto del fenómeno El Niño en los precios de la canasta básica y la economía familiar, se pueda permitir a los afiliados a las AFP sacar libremente el dinero que tengan en sus cuentas hasta en S/22.000.

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Sin embargo, a la fecha, el proyecto no ha sido sustentado ni debatido en el Congreso. Pero ya frente a la discusión que generará la Comisión de Economía ha pedido opinión técnica sobre la medida a seis entidades. Estas son: el MEF, la SBS, el BCRP, la SMV, el Minjus, y el Cenepred.

Ante la inminente crisis económica y los efectos del Fenómeno del Niño, se ha presentado un proyecto de ley para permitir el retiro voluntario y progresivo de los fondos de la AFP. La propuesta busca priorizar los derechos de los afiliados sobre las ganancias de las administradoras de pensiones. - X @CatherinPalomin

Piden opinión para retiro AFP

Como se sabe, antes de decidir sobre un proyecto de ley, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera de la Cámara de Diputados del Congreso, pide opinión a organismo referentes al tema que toca la propuesta.

Así, frente al retiro AFP de hasta 4 UIT esta comisión ha pedido opinión a las siguientes entidades:

Ministerio de Economía y Finanzas

Superintendencia de Banca, Segurosy AFP

Banco Central de Reserva del Perú

Superintendencia del Mercado de Valores

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Retiro AFP: Se entregaría 1 UIT (S/5.500) cada 30 días calendario, justo como los anteriores accesos de hasta 4 UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

La mayoría son las entidades usuales que siempre consulta el Congreso cuando el retiro de AFP está en medio de la discusión. Pero sí aparece la Cenepred, cuya inclusión sorprende, pero está justificada.

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El nuevo retiro de AFP se enmarcaría como atención frente al fenómeno El Niño, que tendría un gran impacto y sería ‘extraordinario’. Es justamente sobre esto que la Cenepred tendría que responder. Como se recuerda, el presidente del BCPR mencionó que retiros anteriores, como en la pandemia, tenían sentido por la situación extraordinaria.

A fines de octubre recibirían las opiniones

Según revela los documentos en que el mismo diputado José Miguel Marcelo Salazar —este es de Ahora Nación y preside la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera— pide opinión a las entidades, se tienen 15 días para emitir respuesta.

Julio Velarde ya se ha pronunciado en contra del retiro AFP, pero aún no revisa el proyecto. - Crédito Andina/Andrés Valle

“En ese sentido, agradeceré remitir a esta Comisión su opinión técnica y legal sobre la viabilidad de la propuesta, en el ámbito de sus competencias, acompañada del sustento correspondiente y de las observaciones o recomendaciones que considere pertinentes, a la brevedad posible–en un plazo máximo de 15 días–, a fin de contar con los elementos técnicos necesarios para el adecuado análisis de la citada proposición legislativa”, destacan las cartas.

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Así, dado que estas fueron enviadas alrededor del 13 de octubre, se espera que para el 28 de octubre se estén recibiendo las respuestas de las entidades.

¿Cómo sería el nuevo acceso?

Al igual que retiros anteriores, el acceso sería del siguiente modo, según señala el texto del proyecto de ley:

Los afiliados presentan su solicitud de manera física o virtual dentro de los noventa (90) días calendario posteriores a la entrada en vigencia del Reglamento del Procedimiento Operativo de la presente ley Se abona un monto de hasta una unidad impositiva tributaria (1UIT) cada treinta (30) días calendario. El primer desembolso se realiza dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado El afiliado puede desistir de continuar con el retiro de los fondos de su cuenta individual de capitalización, comunicándolo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones, diez días calendario antes del siguiente desembolso.