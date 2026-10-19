Perú

Retiro de AFP de 4 UIT avanza: Comisión de Economía pide opinión a estas seis instituciones

¿Se viene un noveno retiro de hasta S/22.000 para los afiliados? La medida aún sigue en proyecto, no se ha debatido, pero ya se ha empezado a pedir opiniones técnicas del MEF, la SBS y el BCRP

José Marcelo, diputado de Ahora Nación
José Marcelo es el presidente de la Comisión de Economía, quien tendrá que encaminar el proceso del proyecto de ley del retiro AFP. - Crédito Congreso
Guardar

Ya el Congreso bicameral tiene su primer proyecto de retiro AFP de hasta 4 UIT (S/22.000), presentado por la diputada Catherin Palomino de Juntos Por el Perú.

Este, presentado oficialmente a inicios de octubre, busca que, frente el posible impacto del fenómeno El Niño en los precios de la canasta básica y la economía familiar, se pueda permitir a los afiliados a las AFP sacar libremente el dinero que tengan en sus cuentas hasta en S/22.000.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a la fecha, el proyecto no ha sido sustentado ni debatido en el Congreso. Pero ya frente a la discusión que generará la Comisión de Economía ha pedido opinión técnica sobre la medida a seis entidades. Estas son: el MEF, la SBS, el BCRP, la SMV, el Minjus, y el Cenepred.

Ante la inminente crisis económica y los efectos del Fenómeno del Niño, se ha presentado un proyecto de ley para permitir el retiro voluntario y progresivo de los fondos de la AFP. La propuesta busca priorizar los derechos de los afiliados sobre las ganancias de las administradoras de pensiones. - X @CatherinPalomin

Piden opinión para retiro AFP

Como se sabe, antes de decidir sobre un proyecto de ley, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera de la Cámara de Diputados del Congreso, pide opinión a organismo referentes al tema que toca la propuesta.

Así, frente al retiro AFP de hasta 4 UIT esta comisión ha pedido opinión a las siguientes entidades:

  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Superintendencia de Banca, Segurosy AFP
  • Banco Central de Reserva del Perú
  • Superintendencia del Mercado de Valores
  • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
  • Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).
Mano con billetes de 100 soles
Retiro AFP: Se entregaría 1 UIT (S/5.500) cada 30 días calendario, justo como los anteriores accesos de hasta 4 UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

La mayoría son las entidades usuales que siempre consulta el Congreso cuando el retiro de AFP está en medio de la discusión. Pero sí aparece la Cenepred, cuya inclusión sorprende, pero está justificada.

PUBLICIDAD

El nuevo retiro de AFP se enmarcaría como atención frente al fenómeno El Niño, que tendría un gran impacto y sería ‘extraordinario’. Es justamente sobre esto que la Cenepred tendría que responder. Como se recuerda, el presidente del BCPR mencionó que retiros anteriores, como en la pandemia, tenían sentido por la situación extraordinaria.

A fines de octubre recibirían las opiniones

Según revela los documentos en que el mismo diputado José Miguel Marcelo Salazar —este es de Ahora Nación y preside la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera— pide opinión a las entidades, se tienen 15 días para emitir respuesta.

Foto del BCRP con logo
Julio Velarde ya se ha pronunciado en contra del retiro AFP, pero aún no revisa el proyecto. - Crédito Andina/Andrés Valle

“En ese sentido, agradeceré remitir a esta Comisión su opinión técnica y legal sobre la viabilidad de la propuesta, en el ámbito de sus competencias, acompañada del sustento correspondiente y de las observaciones o recomendaciones que considere pertinentes, a la brevedad posible–en un plazo máximo de 15 días–, a fin de contar con los elementos técnicos necesarios para el adecuado análisis de la citada proposición legislativa”, destacan las cartas.

Así, dado que estas fueron enviadas alrededor del 13 de octubre, se espera que para el 28 de octubre se estén recibiendo las respuestas de las entidades.

¿Cómo sería el nuevo acceso?

Al igual que retiros anteriores, el acceso sería del siguiente modo, según señala el texto del proyecto de ley:

  1. Los afiliados presentan su solicitud de manera física o virtual dentro de los noventa (90) días calendario posteriores a la entrada en vigencia del Reglamento del Procedimiento Operativo de la presente ley
  2. Se abona un monto de hasta una unidad impositiva tributaria (1UIT) cada treinta (30) días calendario. El primer desembolso se realiza dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado
  3. El afiliado puede desistir de continuar con el retiro de los fondos de su cuenta individual de capitalización, comunicándolo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones, diez días calendario antes del siguiente desembolso.

Temas Relacionados

Retiro AFPRetiro AFP 2026Comisión de EconomíaCámara de Diputadosperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El ala de un avión de LATAM se incendia antes de despegar en el aeropuerto Jorge Chávez por falla técnica

El vuelo LA2302, previsto hacia Piura, tuvo un desembarque preventivo de todos sus ocupantes, tras una falla técnica detectada durante la mañana de este lunes 19 de octubre

El ala de un avión de LATAM se incendia antes de despegar en el aeropuerto Jorge Chávez por falla técnica

Noveno retiro de la AFP: qué falta para pensar en una posible promulgación y cuál es el sustento para esto

La propuesta legistiva plantea liberar de manera voluntaria cuatro UIT de las cuentas individuales, como una excepción temporal a la prohibición vigente en la reforma previsional, pero aún requiere debate y votos parlamentarios

Noveno retiro de la AFP: qué falta para pensar en una posible promulgación y cuál es el sustento para esto

Keiko Fujimori viajó a Madre de Dios para inaugurar obras de electrificación

El viaje de trabajo número 22 de Keiko Fujimori incluyó la puesta en marcha de infraestructura para ampliar la cobertura en áreas rurales y fronterizas, junto con los ministros Guillermo Shinno y Marco Vinelli

Keiko Fujimori viajó a Madre de Dios para inaugurar obras de electrificación

Aeropuerto Jorge Chávez: el Estado se alista para subsidiar el pasaje de extranjeros que solo hacen escala en Perú

LAP defiende que el cobro de la TUUA está previsto en la Adenda N.° 6 y cubre servicios para pasajeros en transferencia. Las aerolíneas y SIPLAP reclaman una tarifa cero. El MTC deberá definir quién asumirá el millonario costo de rebaja

Aeropuerto Jorge Chávez: el Estado se alista para subsidiar el pasaje de extranjeros que solo hacen escala en Perú

Sofía Neves, figura de Rebaza Acosta, habló de su gran actuación ante Alianza Lima: “¿Por qué no hice 30 puntos?”

La atacante uruguaya fue la máxima anotadora del partido con 29 puntos, pero no bastó para evitar la caída del conjunto chalaco en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Sofía Neves, figura de Rebaza Acosta, habló de su gran actuación ante Alianza Lima: “¿Por qué no hice 30 puntos?”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori viajó a Madre de Dios para inaugurar obras de electrificación

Keiko Fujimori viajó a Madre de Dios para inaugurar obras de electrificación

Comisión de Ética debate hoy informe que recomienda la suspensión de diputado Pérez Mallqui por agredir a su expareja

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un “movimiento que representa realmente al pueblo”

Padre de Franco Vidal, virtual alcalde de Ate, es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Si el Senado no se pronuncia sobre facultades hasta este lunes 19, se deberá promulgar el texto aprobado por Diputados

ENTRETENIMIENTO

Lesly Águila y Susana Alvarado, de Corazón Serrano, estaban en avión de LATAM que se incendió en el Jorge Chávez

Lesly Águila y Susana Alvarado, de Corazón Serrano, estaban en avión de LATAM que se incendió en el Jorge Chávez

Ken-Y le confiesa a Rodrigo Fernandini cómo enfrentó las críticas tras su separación de R.K.M.

Adolfo Chuiman revela que volverá a la actuación de la mano de Efraín Aguilar: “Tengo ganas de seguir”

Sheyla Rojas reaparece en TikTok vendiendo jeans de su marca

Mr. Nik ganó Yo Soy 2026: imitador de Adrián Barilari se llevó el trofeo y S/20.000

DEPORTES

Sofía Neves, figura de Rebaza Acosta, habló de su gran actuación ante Alianza Lima: “¿Por qué no hice 30 puntos?”

Sofía Neves, figura de Rebaza Acosta, habló de su gran actuación ante Alianza Lima: “¿Por qué no hice 30 puntos?”

“Pon tu denuncia si quieres”, la reveladora respuesta de árbitro a gerente deportivo de Sport Boys tras polémica ante Juan Pablo II

Alejandro Schneider explica por qué Alianza Lima sufrió para vencer a Rebaza Acosta: “Yo no esperaba que el partido fuese fácil”

José Carvallo destacó a 3 jugadores de Universitario para explicar la gestión de Fabián Bustos: “No le tiembla la mano”

Ángela Leyva tuvo un debut productivo en la Liga de Grecia: anotó 16 puntos con AEK Atenas ante el vigente campeón