Fenómeno El Niño: Cómo se determina cuántos meses durará sus efectos en territorio peruano

Una masa de agua de tono rojizo bordea el litoral peruano en el marco de la alerta por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Fenómeno El Niño puede mantenerse durante meses por una razón que no se observa a simple vista: el calentamiento del océano no queda limitado a la superficie.

La cantidad de calor almacenada bajo el mar frente a la costa peruana resulta determinante para calcular cuánto tiempo podrían persistir las anomalías térmicas y sus efectos sobre las lluvias, los ríos, la pesca y las actividades costeras.

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Giacomo Morote, vocero de la Marina de Guerra del Perú (MGP), explicó que el monitoreo incluye mediciones de la temperatura superficial del mar y estudios realizados por buques de la Dirección de Hidrografía y Navegación.

Estas embarcaciones cuentan con sensores capaces de registrar las condiciones de toda la columna de agua, desde la superficie hasta varios cientos de metros de profundidad.

En la región Niño 1+2, frente a la costa peruana, la temperatura presentó una variación semanal leve: pasó de 5,68 °C a 5,65 °C por encima de lo normal. En el Pacífico central, asociado al Niño global, la anomalía aumentó de 3,18 °C a 3,28 °C.

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Morote advirtió que estos cambios en la superficie deben analizarse junto con la información de las capas inferiores. “Es fundamental medir lo que pasa debajo del mar porque eso nos va a determinar cuánto tiempo va a durar el evento y con qué intensidad”, afirmó.

Un mapa térmico sobre el océano Pacífico ilustra los patrones de temperatura superficial asociados a los fenómenos de El Niño y La Niña frente al continente americano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calor detectado hasta 300 metros de profundidad define la persistencia

Los estudios realizados por la Marina identificaron una masa de agua cálida que se extiende desde la superficie hasta casi 250 o 300 metros de profundidad. Según el vocero, entre los cero y 50 metros se detectaron temperaturas cercanas a ocho grados por encima de lo habitual. Entre los 50 y 100 metros, la anomalía llegó a nueve grados.

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Ese calentamiento profundo funciona como una reserva de energía. Aunque el viento y otros procesos oceánicos pueden dispersar parte del calor de la capa superficial, el agua cálida ubicada debajo puede volver a ascender y sostener las temperaturas elevadas en el litoral.

“El calentamiento debajo de la superficie es el que va a determinar la complejidad de la disipación de este calentamiento que tenemos en superficie”, señaló Morote.

El vocero añadió que la duración de El Niño depende de la magnitud de esa masa de agua caliente frente a las costas. “Cuánto va a durar el evento va a depender de cuánto calor en esa masa de agua tenemos estacionada frente a nuestras costas”, explicó.

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La Marina realiza estos estudios mediante cruceros oceanográficos que permiten actualizar la información sobre el mar peruano. Para Morote, estas mediciones resultan necesarias durante el desarrollo del fenómeno, porque ayudan a identificar si el calentamiento se mantiene, disminuye o se desplaza hacia otras zonas.

“Mientras el centro esté caliente, arriba va a continuar con estos grados elevados por encima de lo normal”, indicó.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) utiliza información de diversas instituciones para emitir comunicados periódicos sobre la evolución del evento. De acuerdo con Morote, esta labor permitió advertir el desarrollo del actual fenómeno aproximadamente seis meses antes de su posible punto máximo.

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El vocero recordó que el pico del evento se proyecta entre diciembre y febrero. En ese periodo podrían registrarse precipitaciones en la costa y déficit de lluvias en el sur, de acuerdo con los escenarios difundidos por la comisión.

“De nada sirve que el trabajo o la información no se convierta en decisiones que permitan preservar sobre todo a la población, la vida y obviamente la infraestructura”, sostuvo.