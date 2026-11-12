A qué hora juega Perú vs Bolivia: partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026. Crédito: X La Bicolor.

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Este viernes 13 de noviembre, el estadio Alejandro Villanueva volverá a recibir a la selección peruana después de más de dos años. La ‘bicolor’ enfrentará a Bolivia en un amistoso que marcará el estreno de Mano Menezes como técnico en territorio nacional, luego de una gira negativa por Norteamérica, donde el equipo acumuló tres derrotas y un empate en sus cuatro presentaciones.

El combinado nacional cayó ante Estados Unidos, Canadá y Colombia, mientras que igualó con México. Ese balance extendió el complicado inicio del proceso del entrenador brasileño, que registra un triunfo, dos empates y cinco derrotas en sus primeros ocho partidos al frente de Perú.

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El duelo en Matute ofrecerá una nueva oportunidad para que Menezes pruebe variantes y busque una segunda victoria con la selección. Bolivia llegará a Lima bajo la conducción de Óscar Villegas, en una fecha FIFA que servirá como preparación para ambos conjuntos.

Selección peruana no juega un amistoso en Matute desde la victoria 2-0 sobre Nicaragua el 22 de marzo de 2024. Crédito: La Bicolor.

A qué hora juega Perú vs Bolivia, amistoso por fecha FIFA 2026

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que el amistoso entre Perú y Bolivia se disputará el viernes 13 de noviembre desde las 20:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria.

El Perú vs Bolivia comenzará a las 20:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Miami. En Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial será a las 21:00 horas; mientras que en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil —horario de Brasilia— iniciará a las 22:00 horas. En España, el compromiso se podrá seguir desde las 02:00 horas del sábado 14 de noviembre.

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Canal TV de Perú vs Bolivia, amistoso por fecha FIFA 2026

El encuentro entre la selección peruana y Bolivia será transmitido en señal abierta por América Televisión. Los espectadores podrán seguir el amistoso a través del canal 4 y del canal 704 en alta definición.

La transmisión también estará disponible mediante América TVGO, plataforma digital de acceso gratuito. Los usuarios podrán seguir el partido desde dispositivos móviles, computadoras o televisores con conexión a internet.

Los precios de las entradas para el Perú vs Bolivia por amistoso 2026. - captura: Ticketmaster

Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial desde el estadio Alejandro Villanueva. La información incluirá la previa, las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto, las principales jugadas y las declaraciones de los protagonistas tras el pitazo final.

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Los números del Mano Menezes al mando de la selección peruana

El ciclo de Mano Menezes al frente de la selección peruana incluye ocho amistosos y deja un balance de una victoria, dos empates y cinco derrotas.

La campaña del entrenador brasileño despertó preocupación entre los hinchas, que aguardan un cierre de año con mejores resultados. Los próximos compromisos concentran ahora la expectativa. La Bicolor buscará corregir esa imagen antes de los futuros partidos oficiales vinculados con la clasificación al Mundial de 2030.

Senegal 2-0 Perú (Amistoso)

Perú 2-2 Honduras (Amistoso)

Haití 1-2 Perú (Amistoso)

Perú 1-3 España (Amistoso)

Estados Unidos 4-1 Perú (Amistoso)

México 1-1 Perú (Amistoso)

Canadá 2-0 Perú (Amistoso)

Colombia 2-0 Perú (Amistoso)

La 'bicolor' cayó 2-0 en Miami frente a los 'cafeteros', quienes jugaron con un hombre más tras expulsión de Miguel Araujo - Crédito: Bicolor .

La lista de convocados de la selección peruana para amistoso ante Bolivia

Arqueros

Pedro Gallese (Deportivo Cali de Colombia)

Diego Romero (Universitario de Deportes)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

Alfonso Barco (HNK Rijeka de Croacia)

Erick Noriega (Gremio de Brasil)

Fabio Gruber (Mainz 05 de Alemania)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhagen de Dinamarca)

Matías Lazo (Melgar)

Matías Zegarra (Melgar)

Mediocampistas

Jesús Pretell (LDU de Quito de Ecuador)

Wilder Cartagena (Orlando City de Estados Unidos)

Francesco Andrealli (Como 1907 de Italia)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Andy Polo (Universitario de Deportes)

Erinson Ramírez (Juan Pablo II)

Delanteros

Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva de Israel)

Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal)

Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes)

Jhonny Vidales (Melgar)

Luis Iberico (Sporting Cristal)

Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

La lista de convocados de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia en fecha FIFA de noviembre. - créditos: FPF

Sin Guillermo Viscarra, la lista de convocados de Bolivia

Porteros

Carlos Lampe (Bolívar)

Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers, Uruguay)

Rodrigo Banegas (The Strongest)

Defensas

Fabricio Quaglio (The Strongest)

Diego Arroyo (Hapoel Petah Tikva, Israel)

Joaquín Barro (Guabirá, Paraguay)

Fernando Mena (Bolívar)

Efraín Morales (Montreal, Canadá)

Yomar Rocha (Akron Tolyatti, Rusia)

Marco Velasco (Oriente Petrolero)

Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti, Rusia)

Volantes

Héctor Cuéllar (CSKA 1948, Bulgaria)

Óscar López (Getafe B, España)

Jorge Lovera (Oriente Petrolero)

Robson Matheus (Bolívar)

Carlos Melgar (Bolívar)

Anderson Ayhuana (Bolívar)

Ramiro Vaca (Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos)

Miguel Terceros (Santos, Brasil)

Leonardo Viviani (Aurora)

Delanteros

Nabil Nacif (Oriente Petrolero)

José Flores (Oriente Petrolero)

Moisés Paniagua (Wydad Casablanca, Marruecos)

Guilmar Centella (Blooming)

Convocatoria de Bolivia para enfrentar a Perú y Ecuador.