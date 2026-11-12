Perú

JNJ ratifica a fiscal que estuvo involucrada en la remoción de Bersabeth Revilla

Se trata de la fiscal superior Azucena Solari Escobedo, quien fue destituida inicialmente por este caso. No obstante, la nueva Junta anuló dicha sanción y luego la absolvió

Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ
Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificó a la fiscal superior Azucena Inés Solari Escobedo , quien enfrentó un proceso discipliario jutno a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides por la remoción irregular de la exfiscal Bersabeth Revilla.

La ponencia del miembro Víctor Chanduví calificó la conducta de la fiscal como “acorde con los parámetros exigidos”, con una nota de “bueno” en ese rubro. En el apartado de idoneidad, Solari Escobedo obtuvo un puntaje de 87,46 sobre 100 puntos, lo que le valió la calificación de “excelente”.

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El informe recibió el respaldo de la totalidad de los miembros de la Junta: Cayo Galindo, Rafael Ruiz, Germán Serkovic, Jaime de la Puente, Gino Ríos y María Teresa Cabrera, quienes aprobaron el informe sin observaciones.

Una mujer con traje azul y cinta roja sostiene un bolígrafo sobre papeles en un escritorio con computadora y dos banderas de mesa
La fiscal superior Azucena Solari Escobedo revisa documentos oficiales en su despacho junto a los emblemas del Ministerio Público de Perú.

Destituida, pero luego repuesta

La ratificación de Azucena Solari se produce meses después de que la JNJ la absolviera en el proceso disciplinario por la remoción de Bersabeth Revilla.

En mayo de 2024, la anterior conformación de la JNJ dispuso la destitución de Solari Escobedo por su actuación como fiscal suprema provisional. En esa oportunidad, los exconsejeros concluyeron que la fiscal no actuó con independencia ni imparcialidad al validar, sin cuestionamientos, los informes que luego sirvieron de sustento para remover a Revilla Corrales de la de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria en delitos cometidos por funcionarios públicos por una supuesta baja productividad.

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Sin embargo, en junio de 2025, la nueva JNJ declaró de oficio la nulidad de todo lo actuado en ese procedimiento disciplinario y retrotrajo el caso hasta antes de la emisión del informe de instrucción original, lo que dejó sin efecto la destitución y habilitó la reincorporación de la fiscal al Ministerio Público.

El nuevo informe de instrucción, a cargo de María Teresa Cabrera, recomendó la absolución de la investigada, así como de Patricia Benavides y su hermana Enma Benavides. En agosto de este año, el Pleno emitió la Resolución N.º 315-2026-PLENO-JNJ, con la que absolvió a Solari Escobedo del cargo vinculado a la validación del informe de productividad, al considerar que no existía prueba suficiente para sostener la acusación.

No se cierra aún la historia entre Bersabeth Revilla y Patricia Benavides. Foto: composición Infobae
Bersabeth Revilla investigaba a la hermana de Patricia Benavides. Foto: composición Infobae

El procedimiento disciplinario que derivó en la destitución inicialmente impuesta a Solari se originó en la elaboración del Informe N.º 001-2022-MP-FN, que la fiscal firmó al reemplazar a Revilla Corrales. Ese documento sirvió para dar sustento al cese de esta última, bajo el argumento de una baja productividad que, según constató la JNJ en su primera resolución, no coincidía con los reportes oficiales del Sistema de Gestión Fiscal.

Benavides también absuelta

Junto a Azucena Solari, la JNJ absolvió a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides de los cargos que la vinculaban con la remoción irregular de la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla Corrales y con la designación del fiscal Miguel Ángel Vegas Vaccaro. La resolución también la eximió de responsabilidad por una presunta interferencia en las investigaciones fiscales seguidas contra sus hermanas Enma Rosaura y Rosa Ruth Benavides Vargas.

El Pleno, contradiciéndose, concluyó que el cese de Revilla Corrales se sustentó en reportes de productividad discutibles, pero no carentes de base fáctica, sin pruebas de que la decisión buscara frenar las causas contra las hermanas de la investigada. Respecto a la designación de Vegas Vaccaro, el organismo no halló indicios de un acuerdo o beneficio concreto que configurara favorecimiento.

Sobre la presunta interferencia en el caso de Enma Rosaura Benavides, la JNJ determinó que la imputación disciplinaria exige individualizar la conducta y demostrar una intención deliberada, requisitos que no se satisficieron en el procedimiento.

Previamente, la JNJ había impuesto una sanción de suspensión de 120 días a Benavides por la remoción del adjunto de Revilla, el fiscal Luis Zapata.

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