Perú

Papa León XIV: esta será su ruta desde la Nunciatura Apostólica hasta el Grupo 8 en el Callao

El sumo pontífice parte esta mañana hacia Chiclayo, ciudad que lo acogió en su tiempo como obispo de la diócesis. El vuelo que lo trasladará al norte del Perú partirá a las 7:40 a.m.

El papa León XIV visita Perú
Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile as he arrives for a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
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El papa León XIV volverá hoy a la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, para cumplir parte de su agenda pastoral durante el tercer día de su visita apostólica al Perú. El santo padre iniciará un recorrido desde la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, hasta el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, desde donde partirá en un vuelo hacia el norte del Perú.

La salida desde la Nunciatura Apostólica está prevista para las 7:00 a.m.. La comitiva avanzará por la avenida Salaverry, la avenida Faustino Sánchez Carrión, la avenida La Marina y la avenida Faucett hasta llegar a la base aérea del Callao.

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El avión papal despegará a las 07:40 a.m. rumbo a Chiclayo y está previsto que aterrice a las 09:10h en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

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Para facilitar el tránsito durante el traslado en Lima, la Policía Nacional del Perú (PNP) habilitó una ruta alterna por las avenidas Salaverry, Guzmán Blanco, Alfonso Ugarte, Óscar R. Benavides, Nicolás Dueñas, Argentina y Elmer Faucett, con paso por la Plaza Bolognesi.

En Chiclayo, el pontífice oficiará a las 10:30 a.m. una misa en la explanada habilitada en las Pampas de Pimentel, donde pronunciará la homilía ante fieles de la costa norte. A las 12:40 p.m. visitará de forma privada la capilla San Óscar A. Romero, de la parroquia San José Obrero, en el distrito de La Victoria.

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¿Qué actividades realizará el Santo Padre el sábado 14 de noviembre?

El sábado 14 de noviembre, el papa León XIV iniciará su jornada en la Catedral de Santa María de Chiclayo, donde a las 8:00 a. m. presidirá el Rito de Coronación de la Virgen Inmaculada. Esta ceremonia religiosa será uno de los principales actos marianos de su visita a la región y contará con la homilía del Santo Padre.

Luego de la actividad en la catedral, el pontífice se dirigirá a la Base Aérea de Chiclayo para abordar un helicóptero rumbo a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. La salida está programada para las 9:10 a. m. y su llegada al helipuerto de esa localidad está prevista para las 9:50 a. m.

Chiclayo, ciudad del papa leon XIV
Chiclayo sí tendrá días libres por la visita del papa León XIV, pero no se aplicarán para todos los trabajadores. - Crédito EFE/ Paula Bayarte

A las 11:00 a. m. celebrará una Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, donde se encontrará con las comunidades de esta zona. La actividad forma parte de su recorrido por las regiones vinculadas a la historia religiosa del norte peruano.

Después de la celebración, el papa emprenderá el retorno en helicóptero hacia Chiclayo. La salida desde Santa Cruz está programada para la 1:15 p. m., mientras que el aterrizaje en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo se ha previsto para las 2:00 p. m.

La agenda del sábado continuará por la tarde en Zaña. A las 5:30 p. m., León XIV participará en un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo. La actividad se realizará en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo y contará con un discurso del pontífice.

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