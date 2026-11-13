Hoy viernes 13 de noviembre es día no laborable por el papa León XIV en Perú: Conoce en qué regiones aplica esta medida

Pope Leo XIV speaks during a meeting with Peruvian bishops at the Archbishop's Residence in Lima, on November 12, 2026. Pope Leo XIV arrived in his "beloved" Peru on November 11, a nostalgic return to the nation where he spent two decades as a missionary before being tapped to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Yara Nardi / POOL / AFP)

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El viernes 13 de noviembre de 2026 será día no laborable compensable en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, debido a las actividades previstas durante la visita apostólica del papa León XIV al Perú. La medida alcanza a los trabajadores del sector público y puede aplicarse en el privado bajo las condiciones que establezca cada empleador. No se trata de un feriado nacional.

La disposición fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 020-2026-TR, que fijó jornadas no laborables en distintas fechas y jurisdicciones del país. El objetivo es facilitar el desplazamiento de los ciudadanos y la realización de las actividades vinculadas con la agenda del pontífice, que incluye actos en Lima, Callao, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali.

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La fecha del viernes 13 no comprende a Lima ni a la Provincia Constitucional del Callao. En esas jurisdicciones, los días no laborables decretados corresponden al miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, desde las 13:00 hasta las 24:00 horas, y al lunes 16 de noviembre durante toda la jornada. Por ello, las actividades laborales en Lima y Callao deberán desarrollarse con normalidad este viernes, salvo que una empresa o entidad adopte alguna medida interna.

Dos empleados se retiran por un pasillo iluminado en una oficina despejada, en alusión a las políticas de jornada flexible y descanso laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura tendrán la jornada no laborable

Las regiones que sí estarán alcanzadas por la medida del viernes 13 de noviembre son Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. En esos cuatro departamentos, la jornada no laborable también se extenderá al sábado 14 de noviembre. La norma contempla a los servidores del sector público y establece reglas diferenciadas para las compañías privadas.

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Cajamarca: viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

La Libertad: viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

Lambayeque: viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

Piura: viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

¿Cuál es la diferencia entre un día feriado y uno no laborable? No es lo mismo

En el caso del sector público, las horas que dejen de trabajarse deberán recuperarse dentro de los 10 días posteriores a la fecha no laborable, salvo que el titular de cada entidad determine otro mecanismo. Las instituciones públicas, además, deberán adoptar las previsiones necesarias para mantener los servicios indispensables para la población.

Para el sector privado, el decreto dispone que el empleador y los trabajadores definan de común acuerdo la forma en que se compensarán las horas no laboradas. Si no hubiera acuerdo, la decisión corresponderá al empleador. Esto implica que la aplicación de la medida no opera de forma automática para todas las empresas privadas, que pueden mantener sus operaciones según sus necesidades y la naturaleza de sus servicios.

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Día no laborable por la llegada del Papa León XIV - Perú

La medida no equivale a un feriado y exige recuperar las horas no trabajadas

La principal diferencia entre un feriado y un día no laborable compensable está en la recuperación de las horas. En un feriado nacional, los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado y no deben devolver el tiempo no laborado. En cambio, durante un día no laborable, las horas se compensan posteriormente bajo las condiciones fijadas por la norma o acordadas en el centro de trabajo.

Las entidades y empresas que prestan servicios esenciales pueden excluir determinados puestos de la medida para garantizar la continuidad de sus actividades. La excepción comprende, entre otros rubros, los servicios de salud, limpieza, saneamiento, agua, electricidad, gas, combustibles, seguridad, telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, hospedajes, restaurantes, sistema financiero, traslado de valores y venta de alimentos.

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Empleados y transeúntes caminan por la acera de un distrito financiero durante la rutina laboral de una mañana despejada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo 15 de noviembre, por su parte, fue declarado día no laborable para el sector privado en Cusco y Ucayali, donde también están previstas actividades de la visita papal. La normativa prevé una aplicación territorial según el programa oficial, por lo que los trabajadores deberán revisar las disposiciones de sus empleadores y entidades para conocer los horarios de atención, las modalidades de compensación y eventuales restricciones operativas.