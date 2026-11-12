‘Si me quitaran totalmente todo’: el poema de Alejandro Romualdo que Susana Baca interpretó ante el papa León XIV y reivindica el poder de la palabra

Cobertura de la interpretación musical de la artista peruana Susana Baca frente al papa Francisco y representantes eclesiásticos durante un acto oficial en Perú. La cantante realiza su intervención acompañada por un piano ante las autoridades ubicadas en el estrado.

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Susana Baca interpretó ‘Canción de fe’, del compositor Manuel Acosta Ojeda, y cerró con ‘Si me quitaran totalmente todo’, poema de Alejandro Romualdo musicalizado, durante el Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, que reunió al papa León XIV, jóvenes, autoridades y representantes de comunidades religiosas en la Plaza Mayor de Lima.

La presentación ocurrió el 12 de noviembre, en la segunda jornada de la visita apostólica del pontífice al Perú. La cantante subió al escenario junto al pianista Francisco Haya de la Torre y ofreció dos piezas atravesadas por la esperanza, la fe y la defensa de la dignidad humana.

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La primera fue ‘Canción de fe’, un vals compuesto por Manuel Acosta Ojeda. La segunda, ‘Si me quitaran totalmente todo’, pertenece a Alejandro Romualdo y forma parte de Edición extraordinaria, libro publicado en 1958. Baca llevó ambos textos al escenario frente a León XIV en un momento que fue recibido con aplausos por los asistentes.

Al finalizar, la intérprete se acercó al Papa, le dirigió unas palabras y realizó una reverencia antes de retirarse del estrado oficial.

‘Canción de fe’ plantea un futuro de paz, justicia y amor

Baca abrió su intervención con el vals de Manuel Acosta Ojeda, autor fundamental de la música criolla peruana. ‘Canción de fe’ plantea la posibilidad de una transformación social y espiritual, a partir de imágenes como la espina convertida en rosa, la duda transformada en luz y el hambre en pan.

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La letra propone un horizonte donde la violencia y el odio cedan paso a la convivencia. El tema imagina un país y un mundo en los que los niños puedan reír, los hombres vivan en paz y el amor sustituya al resentimiento.

La artista eligió un fragmento que comienza con ‘Yo creo que algún día’, una declaración que sostiene el tono de la obra. El vals no se limita a un mensaje religioso: construye una reflexión sobre la justicia, la solidaridad y la posibilidad de un cambio colectivo.

Susana Baca interpretó 'Canción de fe' y 'Si me quitaran' ante el papa León XIV en la Plaza Mayor de Lima.

La presentación tuvo lugar después de una jornada de testimonios sobre asuntos que atraviesan a la sociedad peruana, como el rol de las mujeres, la vida familiar, la inseguridad ciudadana y la migración. En ese contexto, la pieza de Acosta Ojeda funcionó como una apelación a la esperanza frente a los problemas expuestos ante el pontífice.

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Susana Baca cerró con un poema de Alejandro Romualdo

Luego de ‘Canción de fe’, Baca interpretó ‘Si me quitaran totalmente todo’, obra del poeta peruano Alejandro Romualdo. El texto está construido desde una hipótesis extrema: la pérdida de los elementos esenciales para hablar, mirar, caminar o abrazar.

Sin embargo, el poema no se instala en la derrota. Romualdo propone que, aun cuando todo parezca haber sido arrebatado, permanece una posibilidad para resistir. “Aún me quedaría una palabra”, afirma el verso que concentra el sentido de la obra.

El poeta imagina que, si pierde la lengua, podrá comunicarse con el corazón y las manos. Si pierde una pierna, bailará con la otra. Si pierde un ojo, todavía podrá llorar. Las imágenes del poema muestran que, aun frente a la pérdida, siempre queda una forma de seguir adelante.

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El tramo final amplía la mirada individual. La voz del poema conserva un brazo para abrazar a sus hermanos, sembrar la tierra y escribir las playas del mundo con el nombre de la persona amada. El mensaje articula fraternidad, trabajo, memoria y afecto.

El poema no fue creado para una ceremonia religiosa, pero su mensaje sobre seguir adelante y mantenerse unidos encajó con el sentido espiritual del encuentro en la Plaza Mayor de Lima.

La cantante estuvo acompañada por el pianista Francisco Haya de la Torre durante el encuentro con jóvenes, autoridades y representantes religiosos.

Romualdo usó versos directos para abordar conflictos y luchas sociales

Alejandro Romualdo Valle Palomino nació en Trujillo en 1926 y murió en Lima en 2008. Fue poeta, periodista, profesor, dibujante, caricaturista y crítico de arte. Integró la Generación del 50 y desarrolló una obra marcada por la preocupación social, la experimentación formal y una atención constante a los conflictos de su tiempo.

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El autor publicó Edición extraordinaria en 1958. El libro incluye poemas como Canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad y ‘Si me quitaran totalmente todo’. Su trabajo trascendió la poesía escrita. También colaboró en medios como La Crónica y La Prensa, realizó ilustraciones y caricaturas políticas, y firmó algunos de sus dibujos con el seudónimo de Xanno.

La versión musicalizada que Susana Baca interpreta lleva el nombre de ‘Si me quitaran’. Esta adaptación permitió que el poema de Alejandro Romualdo circulara fuera del libro y llegara a nuevas audiencias a través de su voz. La cantante mantiene desde hace décadas un vínculo con la poesía peruana y latinoamericana, que ha llevado a sus discos y conciertos.

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Una intérprete ligada a la memoria cultural del Perú

A sus 82 años, Susana Baca es una de las figuras centrales de la música afroperuana. Su carrera combina la interpretación, la composición, la investigación y la recuperación de repertorios vinculados con la tradición oral y la identidad afrodescendiente.

La artista obtuvo tres Latin Grammy por Lamento negro en 2002, por su participación en “Latinoamérica” en 2011 y por A capella en 2020. En 2025, recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.

Su presencia ante el Papa formó parte de una agenda musical que continuará durante la visita de León XIV al país. Donnie Yaipén, Daniela Darcourt, Tania Libertad, Lita Pezo y Grupo 5 también fueron convocados para participar en actividades religiosas y públicas en Lima, Lambayeque y Ucayali.

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Tras su presentación, la artista se acercó al papa León XIV, le dirigió unas palabras y realizó una reverencia.