Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Así como el Papa León XIV se alista para su regreso esperado a Chiclayo, la agenda futbolera se prepara para una jornada emocionante. Se inicia la fecha FIFA en Sudamérica con partidos imperdibles: Perú se medirá con Bolivia en Matute, Argentina recibirá a Uruguay en La Bombonera, Colombia chocará con Chile en Cali, y mucho más.
La selección peruana afrontará su penúltimo encuentro en el año de cara a las Eliminatorias 2030. Mano Menezes dirigirá su primer cotejo en Lima, y se espera que pueda revertir el mal momento que vive la ‘blanquirroja’.
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Por otro lado, la selección argentina chocará con la escuadra uruguaya en una edición más del ‘Clásico del Río de la Plata’. Los ‘albicelestes’ marcarán un nuevo inicio sin Lionel Messi, quien decidió retirarse de Argentina.
El cuadro de Lionel Scaloni venció a Uruguay como visitante en el último duelo por las Eliminatorias, con un gol de Thiago Almada. El antecedente anterior entre ambos se disputó en La Bombonera, los ‘charrúas’ se impusieron por 2-0. Ronald Araujo y Darwin Núñez marcaron los tantos del conjunto uruguayo en aquel partido.
Partidos amistosos internacionales
- Argentina vs Uruguay (18:00 horas / estadio Alberto J. Armando / TyC Sports y Telefe)
- Colombia vs Chile (19:00 horas / estadio Olímpico Pascual Guerrero / Fanatiz y Caracol TV)
- Ecuador vs Costa Rica (20:00 horas / Estadio Olímpico Atahualpa / Fanatiz y Repretel)
- Perú vs Bolivia (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / América TV y América TV GO)
Partidos de UEFA Nations League
- Moldavia vs Kazajistán (12:00 horas / Stadionul Zimbru / ESPN 2 y Disney+)
- Países Bajos vs Grecia (14:45 horas / Johan Cruijff Arena / ESPN 2 y Disney+)
- Serbia vs Alemania (14:45 horas / estadio Rajko Mitić / ESPN y Disney+)
- Escocia vs Macedonia del Norte (14:45 horas / Hampden Park / Disney+)
- Eslovenia vs Suiza (14:45 horas / Stožice Stadium / ESPN 4 y Disney+)
- Bulgaria vs Islandia (14:45 horas / Stadion Hristo Botev / Disney+)
- Eslovaquia vs Islas Feroe (14:45 horas / Košická futbalová aréna (KFA) / Disney+)
- Luxemburgo vs Estonia (14:45 horas / Stade de Luxembourg / Disney+)
Partidos de Copa África de Naciones
- Comores vs Congo (08:00 horas / Stade Omnisports de Malouzini / DAZN)
- Mozambique vs Ethiopia (08:00 horas / estadio Nacional do Zimpeto / DAZN)
- Zambia vs Burundi (08:00 horas / National Heroes Stadium / DAZN)
- Burkina Faso vs Mauritania (11:00 horas / Stade du 4-Août / DAZN)
- Cabo Verde vs Liberia (11:00 horas / estadio Nacional de Cabo Verde / DAZN)
- Gabón vs Lesotho (11:00 horas / Stade de la Rénovation / DAZN)
- Nigeria vs Tanzania (11:00 horas / Godswill Akpabio International Stadium / DAZN)
- Sudáfrica vs Kenia (11:00 horas / Orlando Stadium / DAZN)
- Túnez vs Libia (11:00 horas / Stade Taïeb Mhiri / DAZN)
- Egipto vs Malawi (14:00 horas / Cairo International Stadium / DAZN)
- Mali vs Ruanda (14:00 horas / Stade du 26 Mars / DAZN)
- Marruecos vs Níger (15:00 horas / Stade Mohammed V / DAZN)
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