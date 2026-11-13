León XIV y sus gestos como un peruano más: cantó el himno, tarareó “Contigo Perú” y posó con la blanquirroja

El papa León XIV afirmó que regresa a su patria durante el discurso oficial ante la presidenta Keiko Fujimori en Lima. (Luis ACOSTA / AFP)

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El papa León XIV dejó durante sus primeros dos días de visita en Perú una serie de gestos públicos de pertenencia al país: cantó el Himno Nacional, acompañó con su voz “Contigo Perú”, recibió una camiseta de la selección peruana y recordó que volvía a una tierra que considera su “patria”.

El sumo pontífice llegó al país por primera vez desde su elección como jefe de la Iglesia Católica. Su agenda incluyó reuniones con autoridades, actividades en Lima y un encuentro con miles de fieles en la Plaza de Armas de Lima. En cada una de esas instancias, sus palabras y acciones remitieron a los años que pasó en territorio peruano y a los vínculos que formó con la población.

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“Regreso también a mi patria”, afirmó León XIV en su discurso ante la presidenta Keiko Fujimori, autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, reunidos en el Gran Teatro Nacional de Lima.

Momento de la llegada del Papa León XIV al Gran Teatro Nacional donde dará su primer discurso en el Perú

“Me hicieron sentir uno de los suyos”

El miércoles 11 de noviembre, día que pisó suelo patrio, en su primera intervención pública, el papa recordó el tiempo que compartió con los peruanos antes de asumir el pontificado. “Me alegra profundamente volver al Perú”, expresó al inicio de su discurso.

León XIV indicó que su relación con el país se había iniciado antes de que fuera designado para la Diócesis de Chiclayo. Señaló que durante años compartió la vida cotidiana de la gente, escuchó sus inquietudes y aprendió de su fe.

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“Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa —y, por supuesto, algún buen ceviche— y me hicieron sentir uno de los suyos”, dijo ante los asistentes.

Robert Prevost también recordó que recibió la nacionalidad peruana en 2015. Según sostuvo, ese hecho formalizó una relación que ya se había construido a partir de su experiencia pastoral y personal en el país. “Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes”, manifestó.

El Pontífice recordó su labor pastoral en Perú y la convivencia cotidiana con las familias que le abrieron sus hogares.

En ese mismo discurso, se refirió a la diversidad histórica y cultural del Perú, con menciones a los pueblos que hablan quechua, aimara y lenguas amazónicas, así como a las herencias afroperuana y asiático-peruana. También destacó prácticas comunitarias como las faenas comunales, la ayuda entre familias y la hospitalidad que dijo haber conocido durante sus años en el país.

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El Himno Nacional en Palacio

Otro de los momentos de la primera jornada ocurrió durante la ceremonia protocolar en el Palacio de Gobierno. León XIV entonó el Himno Nacional del Perú junto a la presidenta Keiko Fujimori antes de ingresar a una reunión privada.

Las cámaras enfocaron al Pontífice mientras seguía las estrofas del himno durante el acto oficial. La escena circuló en transmisiones televisivas y redes sociales, donde usuarios difundieron mensajes dirigidos al jefe de la Iglesia Católica, entre ellos “PAPA LEÓN, PERÚ TE AMA”.

El episodio adquirió un significado particular por la nacionalidad peruana del papa y por su trayectoria previa en el país. En las transmisiones de la ceremonia se mencionó que podía tratarse de la primera vez que un papa interpretaba el himno peruano de principio a fin.

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La presidenta Keiko Fujimori posa junto al papa León XIV y un retablo ayacuchano durante la visita apostólica en el Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)

La jornada se desarrolló en medio de varias actividades oficiales. Al término de la ceremonia militar, un integrante del protocolo solicitó al Pontífice autorización para colocar en descanso a las tropas.

La blanquirroja con el nombre de León XIV

El jueves 12 de noviembre, el vínculo del papa con los símbolos nacionales tuvo otra expresión en el Palacio Municipal de Lima. El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, le entregó una camiseta de la selección peruana de fútbol con el nombre de León XIV.

El Pontífice sostuvo la prenda durante unos segundos y posó ante las cámaras junto al burgomaestre. La camiseta exhibía la franja roja característica de la selección y el escudo de la Federación Peruana de Fútbol.

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El alcalde Renzo Reggiardo obsequió al Pontífice una camiseta de la selección peruana con la inscripción de León XIV. (Municipalidad de Lima)

La actividad formó parte de la recepción oficial que la Municipalidad de Lima organizó antes del encuentro del papa con los obispos. Durante su visita al edificio edil, León XIV firmó el Libro de Oro y participó en la develación de una placa en su honor.

Además de la camiseta, la comuna le otorgó la Llave de la Ciudad. Una fotografía difundida por la institución mostró al Pontífice con sotana blanca, mientras sostenía la blanquirroja junto a Reggiardo.

“Contigo Perú” ante más de 40 mil fieles

La Plaza de Armas de Lima reunió a más de 40 mil personas para el encuentro con León XIV. Tras concluir su discurso y dar la bendición, el papa acompañó la interpretación de “Contigo Perú”, uno de los valses más asociados al sentimiento patrio.

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“Dios bendiga al Perú”, expresó antes de que empezara a sonar la canción. Luego, las cámaras registraron al Pontífice mientras vocalizaba partes del tema junto al arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo.

El líder de la Iglesia Católica se sumó a la interpretación del emblemático vals criollo compuesto por Augusto Polo Campos, mientras los asistentes lo entonaban emocionados junto a monseñor Carlos Castillo. El momento estuvo acompañado de aplausos, lágrimas y muestras de cariño hacia el Santo Padre. | Vatican News

El público entonó la composición a viva voz. León XIV siguió algunos pasajes de la letra, que había escuchado y cantado en otras ocasiones durante su etapa como obispo de Chiclayo, según comentó el sacerdote Juan Carlos Velarde Gonzáles, de Vatican News.

Mientras sonaba “Contigo Perú”, el papa se acercó a dos personas con discapacidad y les entregó rosarios. El gesto ocurrió durante el saludo a los fieles que llegaron desde distintos puntos del país para acompañarlo en el centro histórico de Lima.

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