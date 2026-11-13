Entre risas y aplausos: León XIV habla en italiano ante los fieles antes de partir rumbo a Chiclayo

El papa León XIV salió nuevamente al balcón de la Nunciatura Apostólica para saludar a los fieles reunidos en los exteriores (Créditos: Latina)

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El papa León XIV inició la mañana de este viernes 13 de noviembre con un último encuentro con los fieles congregados frente a la Nunciatura Apostólica de Lima, antes de continuar su recorrido por el territorio nacional. El sumo pontífice salió al balcón de la sede diplomática para despedirse de quienes llegaron desde muy temprano, algunos incluso antes de las 7 a. m., con la intención de verlo y recibir su bendición.

La aparición del santo padre estuvo acompañada por aplausos, gritos de entusiasmo y muestras de cariño. Durante los primeros momentos de su intervención, el religioso comenzó su discurso en italiano, una situación que generó risas entre los feligreses. Al percatarse de lo ocurrido, tomó el episodio con humor y continuó su mensaje en español, mientras los asistentes respondían con expresiones de alegría.

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Tras ese breve momento, León XIV se refirió al siguiente destino de su visita apostólica: Chiclayo, en la región Lambayeque. El pontífice manifestó su entusiasmo por continuar las actividades pastorales en el norte del país e invitó a los presentes a conservar el ambiente de fraternidad que, según destacó, caracterizó sus encuentros en la capital.

Los fieles llegaron desde antes de las 7 a. m. a la Nunciatura para ver al santo padre y recibir su bendición - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

“En este hermoso día, estamos preparados para viajar al próximo destino de esta visita apostólica: Chiclayo”, expresó ante la multitud, que reaccionó con entusiasmo al escuchar el nombre de la ciudad donde el entonces obispo Robert Prevost desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa.

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En su intervención, el obispo de Roma también agradeció las muestras de afecto recibidas durante sus primeras jornadas en Lima. Asimismo, destacó la importancia de mantener la alegría, fortalecer la fe y reconocer el valor de cada persona, independientemente de sus circunstancias.

“Queremos continuar con este mismo espíritu de alegría y agradecimiento al Señor por tantas bendiciones, por la fe, por la vida y por el respeto a la dignidad humana de cada persona. También queremos seguir viviendo esta unidad que hemos compartido aquí, en Lima, durante estos días”, señaló.

El pontífice anunció su viaje a Chiclayo, en Lambayeque, para continuar con las actividades de su visita apostólica al Perú - Créditos: Luis ACOSTA / AFP.

El mensaje también incluyó una invocación para que la esperanza permanezca presente en los hogares peruanos. León XIV pidió que la bendición de Dios acompañe a las familias y alentó a la población a seguir trabajando de manera conjunta, en un llamado que estuvo marcado por la convivencia y la solidaridad.

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“Que el Señor los bendiga y que su presencia en sus corazones y familias les conceda siempre vida y mucha esperanza. Sigamos trabajando todos unidos”, manifestó antes de concluir su participación.

Posteriormente, el papa impartió la bendición a los asistentes mediante la fórmula tradicional de la Iglesia católica. Los presentes respondieron con un “amén” y acompañaron el cierre con aplausos. Antes de retirarse del balcón, el religioso deseó un feliz día a la multitud y agradeció nuevamente el recibimiento.

Agenda del papa León XIV en Chiclayo: viernes 13 de noviembre

El papa León XIV cumplirá este viernes una intensa jornada pastoral en Chiclayo, ciudad donde ejerció su ministerio episcopal durante ocho años. Su agenda contempla celebraciones religiosas, encuentros con representantes de la Iglesia y actividades con la comunidad universitaria de Lambayeque. Estas son las actividades programadas:

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7:40 a. m.: salida en avión desde la Base Aérea del Callao rumbo a Chiclayo.

9:10 a. m.: llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

10:30 a. m.: celebración de la santa misa en la explanada de las Pampas de Pimentel.

12:40 p. m.: visita privada a la capilla San Óscar A. Romero.

4:30 p. m.: encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y equipos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

5:45 p. m.: reunión con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

7 p. m.: cena con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Agenda del papa León XIV en Chiclayo: sábado 14 de noviembre

El santo padre continuará su visita pastoral en el norte del Perú con actividades religiosas en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña. Esta es su programación oficial:

8 a. m.: rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, en Chiclayo.

9:10 a. m.: salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca.

9:50 a. m.: llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.

11 a. m.: celebración de la santa misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

1:15 p. m.: salida en helicóptero de regreso a Chiclayo.

2 p. m.: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

5:30 p. m.: encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario dedicado al santo, en Zaña.