¿Despidos en 2027? MEF alista plan para flexibilizar salidas laborales: estos serían los trabajadores afectados

MEF. La propuesta laboral del ministro Elmer Cuba abarcará a empleados en planilla y trabajadores bajo contratos a plazo determinado.

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El Gobierno de Perú prepara una reforma para flexibilizar las reglas de despido de trabajadores formales con mayores ingresos, una iniciativa que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, prevé presentar ante el Congreso durante el verano de 2027.

El anuncio retoma parte de la agenda laboral que el Ejecutivo incluyó en su pedido inicial de facultades legislativas, presentado el 28 de agosto. El Congreso excluyó esas materias de la delegación finalmente aprobada, limitada a seguridad ciudadana y medidas vinculadas al fenómeno El Niño.

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En una entrevista con Cuarto Poder, Cuba diferenció dos objetivos. Por un lado, el Gobierno busca reducir las barreras de acceso a la formalidad para trabajadores de menores ingresos y microempresas. Por otro, pretende modificar las condiciones de salida de empleados con mayores remuneraciones.

“Esa no afecta a la informalidad, afecta a los formales arriba. En la pirámide de trabajadores, los más sofisticados, los que ganan mejor de Perú”, señaló el ministro.

El plan de modernización estatal incorpora incentivos económicos voluntarios para la salida de servidores públicos.

El proyecto aún no define cambios en indemnizaciones o reposición

Cuba indicó que la medida alcanzaría a trabajadores en planilla y a empleados contratados a plazo determinado. Sin embargo, no precisó si el proyecto modificará las causales de despido, el régimen de indemnizaciones, los supuestos de reposición judicial o las reglas para contratos temporales.

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El ministro admitió que la iniciativa podría no conseguir respaldo parlamentario. “Esa posiblemente no pase en el Congreso, pero no vamos a dudar en presentarla”, sostuvo.

La propuesta deberá tramitarse como proyecto de ley. Cuba había anticipado en septiembre que, si el Congreso no otorgaba facultades para las reformas económicas, el Ejecutivo llevaría cada iniciativa al Parlamento. “El plan B es simplemente ir al Congreso”, afirmó entonces.

La solicitud original del Gobierno abarcaba 66 materias para legislar durante un plazo de 120 días. CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ

El pedido de facultades incluía seis asuntos laborales

La solicitud original del Ejecutivo contemplaba 66 materias y pedía autorización para legislar durante 120 días. El capítulo laboral incluía seis asuntos:

Empleabilidad, autoempleo y acceso al trabajo.

Inspección y fiscalización laboral.

Bonos de productividad e incentivos no remunerativos.

Indemnizaciones para trabajadores de dirección y de confianza.

Un régimen laboral privado para promover la formalización.

Revisión de feriados bajo criterios de productividad y turismo.

Para trabajadores de menores ingresos, el MEF plantea mantener la cobertura del SIS en lugar de EsSalud y reducir los aportes previsionales del 10% al 5%.

En el caso del sector privado, el documento planteaba “precisar y mejorar el tratamiento de las indemnizaciones” para trabajadores de dirección y personal de confianza. La finalidad declarada era garantizar la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.

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En otro apartado, vinculado con la modernización del Estado, el Ejecutivo propuso incentivos económicos voluntarios para servidores públicos que decidieran salir de sus puestos. El texto aclaraba que esa facultad no comprendía el despido ni la destitución de trabajadores con estabilidad laboral.

La reforma para microempresas prevé menores aportes

Fuera de la propuesta sobre despidos, Cuba anticipó cambios para facilitar la formalización en las microempresas. El ministro aseguró que el Ejecutivo mantendrá las vacaciones y los aguinaldos, pero buscará reducir los aportes a salud y pensiones para trabajadores de menores ingresos.

Como ejemplo, planteó que esos empleados permanezcan cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS), en lugar de EsSalud, y que el aporte previsional baje del 10% al 5% en ciertos tramos salariales.

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También ratificó que el segundo tramo del aumento del salario mínimo se aplicará en abril de 2027, pese al impacto que el fenómeno El Niño podría tener sobre las pequeñas empresas.