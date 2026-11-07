MEF confía en que Perú entrará a la OCDE en 2028, luego de 14 años de haber sido invitado

Elmer Cuba, el ministro de Economía, reveló por qué el Perú se habría demorado tanto en entrar a la OCDE. - Crédito MEF

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que Perú podría formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde el segundo semestre del 2028, en algo menos de dos años.

Pero Elmer Cuba, titular del sector, aseguró que ello será posible si se mantiene un trabajo articulado y célere con todos los ministerios y el Congreso de la República.

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“Calculamos a priori que si vamos a buen ritmo con todos los ministros y el Congreso entrar [a la OCDE] en la segunda parte del 2028”, indicó en declaraciones a RPP. Si fuera así, habrían pasado 14 años luego de que Perú fuera invitado, para que se concrete su inclusión.

Perú fue invitado hace 12 años a formar parte de la OCDE, pero hasta ahora no cumple los estándares necesarios. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

MEF viajará en diciembre por la OCDE

El MEF también anunció que en diciembre de este año viajará a París, Francia, para “ver los plazos que nos faltan y meternos rápidamente en ese proceso”.

Asimismo, a criterio del ministro de Economía y Finanzas, este proceso, iniciado en 2014 por invitación de la OCDE, se ha visto ralentizado por la crisis política que ha sufrido el país en los últimos 10 años.

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“La crisis política nos ha pasado la factura. Hace 12 años Perú fue invitado por la OCDE, pero no ha habido manera de avanzar, los más estables eran ellos que nosotros. Desde nuestro lado, no había con quién conversar porque un día podía estar un ministro y al otro era otra persona”, comentó.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ofrece declaraciones a los medios de comunicación desde Palacio de Gobierno durante una conferencia de prensa transmitida en vivo. Los periodistas presentes realizan consultas sobre las acciones presupuestales y las medidas de prevención implementadas frente al Fenómeno El Niño en diversas regiones del país.

Sin embargo, opinó que la estabilidad política que ahora tiene el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y la proyección de que culmine su mandato en cinco años como dicta la ley permite avizorar un panorama más optimista.

“La normalización [de la gobernabilidad y el periodo de mandato presidencial] hace pensar que vamos a ir más rápido [en este proceso]”, puntualizó Cuba.

Como se sabe, la OCDE reúne a 38 países y promueve políticas públicas orientadas al crecimiento económico, el bienestar de la población y el fortalecimiento institucional. La incorporación del Perú a esta organización permitirá acceder a estándares internacionales y buenas prácticas de gestión pública, fortalecer la confianza de los inversionistas y mejorar la calidad de las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos.

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Un informe de la OCDE sostuvo que los beneficios tributarios de las agroexportadoras reducen ingresos fiscales sin generar inversión adicional.

Balance de sus primeros 100 días

Por otro lado, el ministro Cuba dio cuenta de los resultados de las acciones planteadas para afrontar la situación económica del país durante los primeros cien días de gestión del Gobierno.

En ese sentido, resaltó las medidas consideradas dentro de la política contracíclica que se aplicarán en el 2027 para enfrentar el impacto económico del fenómeno El Niño y de la crisis internacional generado por los incrementos en el precio del petróleo y en las tasas de interés globales.

“Hemos anunciado respuestas fiscales potentes para evitar que la economía se desacelere. No solamente con transferencias directas a las personas más vulnerables, sino también con mecanismos de mantenimiento en escuelas, hospitales, postas, y comisarías, que representan un gasto directo rápido que reactivará la economía”, explicó.

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Ya se han dado inundaciones en varias regiones del país. - Ministerio de Defensa

Por último, sostuvo que el MEF orientará los recursos asignados a los gobiernos regionales y locales a la culminación de obras. Anunció que su cartera analizará con mayor detalle el inicio de nuevas obras, más aún si existen otras que no se han culminado. “Solamente se podrán iniciar obras indispensables. El sesgo va a ser hasta terminar las que ya comenzaron sus colegas anteriores”, remarcó.

Así, el Ministerio de Economía y Finanzas ha ratificado su compromiso permanente de adoptar medidas oportunas alineadas a los objetivos del Gobierno, que garanticen una respuesta articulada, eficiente y descentralizada del Estado frente a los riesgos asociados al fenómeno El Niño y a los factores externos que puedan afectar el crecimiento económico y el bienestar de todos los peruanos.

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