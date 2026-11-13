Efemérides hoy 13 de noviembre en Perú: El día que une acontecimientos importantes con Alberto Fujimori y el Papa León XIV

El 13 de noviembre reúne en la memoria peruana hechos que atravesaron más de tres siglos de historia, desde un terremoto que transformó la religiosidad popular de Lima hasta episodios vinculados con la organización de la República, la arqueología y la crisis política de 1992.
La fecha adquiere una connotación particular en 2026 porque coincide con la visita del papa León XIV al Perú. Su agenda incluye actividades en Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de su elección como pontífice. Esa coincidencia conecta la efeméride con una tradición católica cuyo origen se remonta a la Lima virreinal.
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El episodio más antiguo ocurrió el 13 de noviembre de 1655, cuando un terremoto sacudió Lima y el Callao a las 14:45. El movimiento destruyó viviendas, templos y edificios públicos, dejó miles de víctimas y alteró la vida de una ciudad que entonces concentraba el poder político y religioso del Virreinato del Perú.
El terremoto de 1655 dio origen a la devoción por el Señor de los Milagros
Entre los escombros de Pachacamilla permaneció en pie un muro de adobe que contenía una imagen de Cristo crucificado. La pintura había sido realizada años antes por integrantes de una cofradía de afrodescendientes, en una zona ubicada entonces en las afueras de Lima.
La resistencia de aquel muro fue interpretada por los habitantes como un hecho milagroso. Con el paso de las décadas, la imagen comenzó a recibir la visita de fieles y se convirtió en el centro de una devoción que trascendió a los sectores que le dieron origen.
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El Señor de los Milagros, también llamado Cristo de Pachacamilla o Cristo Moreno, quedó asociado a la protección frente a los terremotos. La devoción se consolidó después de otros sismos ocurridos en los siglos XVII y XVIII, y dio lugar a la tradicional procesión de octubre, una de las expresiones religiosas más convocantes del país.
La Constitución de 1860 ordenó el sistema político peruano durante seis décadas
El 13 de noviembre de 1860 fue promulgada la Constitución Política del Perú de 1860, un texto que reunió 138 artículos distribuidos en 19 títulos. La carta estableció las bases de la organización estatal y reguló el funcionamiento de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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La norma reconoció al catolicismo como religión oficial del Estado y limitó la pena de muerte a los casos de homicidio calificado. También restringió el sufragio a los ciudadanos que supieran leer y escribir, o que cumplieran requisitos vinculados con la propiedad y el pago de contribuciones.
El texto restableció el Congreso bicameral, integrado por una Cámara de Diputados y un Senado, y prohibió la reelección presidencial inmediata. Su vigencia se extendió hasta 1920, aunque atravesó interrupciones durante períodos de conflicto político. Esa duración la convirtió en una de las constituciones con mayor permanencia en la historia republicana peruana.
El juicio a Juan Antonio Pezet cerró una etapa de conflicto con España
Cinco años después, el 13 de noviembre de 1865, el expresidente Juan Antonio Pezet fue sometido a la jurisdicción de tribunales comunes por orden del general Pedro Diez Canseco. La decisión ocurrió tras la caída de Pezet, quien había asumido el gobierno en 1863.
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Su administración enfrentó un fuerte rechazo luego de la firma del Tratado de Vivanco-Pareja con España. El acuerdo buscaba resolver el conflicto iniciado tras la ocupación española de las Islas Chincha, un territorio cuya riqueza guanera tenía peso en las finanzas nacionales.
Sectores del Ejército, dirigentes políticos y parte de la población consideraron que las condiciones del tratado comprometían la soberanía peruana. La destitución de Pezet abrió una transición encabezada por Diez Canseco, antes de que Mariano Ignacio Prado asumiera el liderazgo de la resistencia contra la escuadra española.
Paracas reveló rastros de una antigua ocupación en la costa peruana
El 13 de noviembre de 1958, investigaciones arqueológicas reportaron el hallazgo de restos humanos en Santo Domingo de Paracas, en la actual región de Ica. Los estudios ubicaron la antigüedad de esos vestigios alrededor de 7.400 años antes de Cristo.
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El denominado poblador de Paracas permitió ampliar el conocimiento sobre las primeras comunidades asentadas en la costa peruana. Los restos y objetos encontrados mostraron prácticas de pesca, caza y recolección, junto con formas iniciales de cultivo que evidenciaban una adaptación sostenida a los recursos del entorno.
Entre los materiales recuperados figuraban redes, punzones de hueso, fibras vegetales y una flauta decorada. También se identificaron viviendas de forma semicircular. Estos indicios ayudaron a reconstruir aspectos de la vida cotidiana de grupos humanos anteriores a las grandes culturas prehispánicas.
Luis Bedoya Reyes fue reelegido alcalde de Lima en 1966
La jornada del 13 de noviembre también quedó registrada por las elecciones municipales de Lima de 1966. Los comicios definieron al alcalde y al concejo provincial para el período comprendido entre 1967 y 1969, en un contexto marcado por la competencia entre fuerzas oficialistas y opositoras.
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Luis Bedoya Reyes, candidato de la alianza entre Acción Popular y la Democracia Cristiana, obtuvo la reelección con cerca del 52,83% de los votos válidos. Su triunfo le permitió continuar al frente de la Municipalidad de Lima, cargo que ejercía desde 1964.
La elección tuvo lugar durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y reflejó la importancia que habían adquirido los municipios dentro del escenario político nacional. La oposición incluía al Partido Aprista Peruano y a otros grupos que cuestionaban a la coalición gobernante.
El levantamiento de 1992 buscó revertir el autogolpe de Fujimori
El último de los hechos centrales de esta fecha se produjo el 13 de noviembre de 1992, cuando un grupo de oficiales encabezado por el general en retiro Jaime Salinas Sedó intentó derrocar al gobierno de Alberto Fujimori.
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La acción pretendía revertir el autogolpe del 5 de abril de ese año, cuando Fujimori dispuso el cierre del Congreso, intervino instituciones públicas y gobernó mediante decretos. Los militares que participaron en el plan planteaban restablecer el orden constitucional y recuperar el funcionamiento de las instituciones democráticas.
La operación fue descubierta antes de que pudiera consolidarse. Las fuerzas leales al gobierno detuvieron a los oficiales involucrados y frustraron el levantamiento. La fecha quedó asociada a uno de los intentos de respuesta militar contra el régimen instaurado tras la ruptura del orden constitucional.
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