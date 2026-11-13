Efemérides hoy 13 de noviembre en Perú: El día que une acontecimientos importantes con Alberto Fujimori y el Papa León XIV

Una ceremonia conmemorativa en Lima recordó la trayectoria política del expresidente peruano Alberto Fujimori a dos años de su fallecimiento.

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El 13 de noviembre reúne en la memoria peruana hechos que atravesaron más de tres siglos de historia, desde un terremoto que transformó la religiosidad popular de Lima hasta episodios vinculados con la organización de la República, la arqueología y la crisis política de 1992.

La fecha adquiere una connotación particular en 2026 porque coincide con la visita del papa León XIV al Perú. Su agenda incluye actividades en Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de su elección como pontífice. Esa coincidencia conecta la efeméride con una tradición católica cuyo origen se remonta a la Lima virreinal.

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El episodio más antiguo ocurrió el 13 de noviembre de 1655, cuando un terremoto sacudió Lima y el Callao a las 14:45. El movimiento destruyó viviendas, templos y edificios públicos, dejó miles de víctimas y alteró la vida de una ciudad que entonces concentraba el poder político y religioso del Virreinato del Perú.

Una recreación visual ilustra la permanencia del muro de adobe con la pintura del Señor de los Milagros en medio de las ruinas causadas por los terremotos del periodo virreinal en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El terremoto de 1655 dio origen a la devoción por el Señor de los Milagros

Entre los escombros de Pachacamilla permaneció en pie un muro de adobe que contenía una imagen de Cristo crucificado. La pintura había sido realizada años antes por integrantes de una cofradía de afrodescendientes, en una zona ubicada entonces en las afueras de Lima.

El papa León XIV alude a la procesión del Señor de los Milagros durante su mensaje sobre los vínculos de los migrantes peruanos. (Infobae Perú/Reuters/Agencia Andina)

La resistencia de aquel muro fue interpretada por los habitantes como un hecho milagroso. Con el paso de las décadas, la imagen comenzó a recibir la visita de fieles y se convirtió en el centro de una devoción que trascendió a los sectores que le dieron origen.

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El anda del Señor de los Milagros avanza rodeada por fieles y miembros de su hermandad por las calles del Centro de Lima. (Paula Elizalde - Infobae)

El Señor de los Milagros, también llamado Cristo de Pachacamilla o Cristo Moreno, quedó asociado a la protección frente a los terremotos. La devoción se consolidó después de otros sismos ocurridos en los siglos XVII y XVIII, y dio lugar a la tradicional procesión de octubre, una de las expresiones religiosas más convocantes del país.

La Constitución de 1860 ordenó el sistema político peruano durante seis décadas

El 13 de noviembre de 1860 fue promulgada la Constitución Política del Perú de 1860, un texto que reunió 138 artículos distribuidos en 19 títulos. La carta estableció las bases de la organización estatal y reguló el funcionamiento de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

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La norma reconoció al catolicismo como religión oficial del Estado y limitó la pena de muerte a los casos de homicidio calificado. También restringió el sufragio a los ciudadanos que supieran leer y escribir, o que cumplieran requisitos vinculados con la propiedad y el pago de contribuciones.

El texto restableció el Congreso bicameral, integrado por una Cámara de Diputados y un Senado, y prohibió la reelección presidencial inmediata. Su vigencia se extendió hasta 1920, aunque atravesó interrupciones durante períodos de conflicto político. Esa duración la convirtió en una de las constituciones con mayor permanencia en la historia republicana peruana.

Esta garantía está contemplada dentro de la Constitución Política del Perú. Foto: Andina

El juicio a Juan Antonio Pezet cerró una etapa de conflicto con España

Cinco años después, el 13 de noviembre de 1865, el expresidente Juan Antonio Pezet fue sometido a la jurisdicción de tribunales comunes por orden del general Pedro Diez Canseco. La decisión ocurrió tras la caída de Pezet, quien había asumido el gobierno en 1863.

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Su administración enfrentó un fuerte rechazo luego de la firma del Tratado de Vivanco-Pareja con España. El acuerdo buscaba resolver el conflicto iniciado tras la ocupación española de las Islas Chincha, un territorio cuya riqueza guanera tenía peso en las finanzas nacionales.

Sectores del Ejército, dirigentes políticos y parte de la población consideraron que las condiciones del tratado comprometían la soberanía peruana. La destitución de Pezet abrió una transición encabezada por Diez Canseco, antes de que Mariano Ignacio Prado asumiera el liderazgo de la resistencia contra la escuadra española.

La muerte de Juan Antonio Pezet marcó el final de una trayectoria política atravesada por conflictos internacionales y decisiones que dividieron al país en tiempos clave. (Illustrated London News)

Paracas reveló rastros de una antigua ocupación en la costa peruana

El 13 de noviembre de 1958, investigaciones arqueológicas reportaron el hallazgo de restos humanos en Santo Domingo de Paracas, en la actual región de Ica. Los estudios ubicaron la antigüedad de esos vestigios alrededor de 7.400 años antes de Cristo.

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El denominado poblador de Paracas permitió ampliar el conocimiento sobre las primeras comunidades asentadas en la costa peruana. Los restos y objetos encontrados mostraron prácticas de pesca, caza y recolección, junto con formas iniciales de cultivo que evidenciaban una adaptación sostenida a los recursos del entorno.

Entre los materiales recuperados figuraban redes, punzones de hueso, fibras vegetales y una flauta decorada. También se identificaron viviendas de forma semicircular. Estos indicios ayudaron a reconstruir aspectos de la vida cotidiana de grupos humanos anteriores a las grandes culturas prehispánicas.

El descubridor de Chavín y Paracas dejó una obra decisiva para comprender el pasado andino y revalorar el origen de las civilizaciones peruanas. (Andina)

Luis Bedoya Reyes fue reelegido alcalde de Lima en 1966

La jornada del 13 de noviembre también quedó registrada por las elecciones municipales de Lima de 1966. Los comicios definieron al alcalde y al concejo provincial para el período comprendido entre 1967 y 1969, en un contexto marcado por la competencia entre fuerzas oficialistas y opositoras.

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La reelección de Luis Bedoya Reyes como alcalde de Lima en 1966 reflejó la madurez democrática y el dinamismo político que caracterizó aquel proceso electoral histórico. (Andina)

Luis Bedoya Reyes, candidato de la alianza entre Acción Popular y la Democracia Cristiana, obtuvo la reelección con cerca del 52,83% de los votos válidos. Su triunfo le permitió continuar al frente de la Municipalidad de Lima, cargo que ejercía desde 1964.

Un día como hoy, en 1919, nació Luis Bedoya Reyes, abogado y dirigente que dejó huella en la política nacional, desde la alcaldía de Lima hasta la Constituyente. (Andina)

La elección tuvo lugar durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y reflejó la importancia que habían adquirido los municipios dentro del escenario político nacional. La oposición incluía al Partido Aprista Peruano y a otros grupos que cuestionaban a la coalición gobernante.

El levantamiento de 1992 buscó revertir el autogolpe de Fujimori

El último de los hechos centrales de esta fecha se produjo el 13 de noviembre de 1992, cuando un grupo de oficiales encabezado por el general en retiro Jaime Salinas Sedó intentó derrocar al gobierno de Alberto Fujimori.

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La prensa de la época informó de lo acontecido en esos días tumultuosos. (@hurgarmemoriaPE)

La acción pretendía revertir el autogolpe del 5 de abril de ese año, cuando Fujimori dispuso el cierre del Congreso, intervino instituciones públicas y gobernó mediante decretos. Los militares que participaron en el plan planteaban restablecer el orden constitucional y recuperar el funcionamiento de las instituciones democráticas.

José Graham Ayllón, excomandante general del Ejército, fue uno de los que dio aviso a sus superiores sobre el intento de contragolpe al gobierno de Alberto Fujimori. (La Primera).

La operación fue descubierta antes de que pudiera consolidarse. Las fuerzas leales al gobierno detuvieron a los oficiales involucrados y frustraron el levantamiento. La fecha quedó asociada a uno de los intentos de respuesta militar contra el régimen instaurado tras la ruptura del orden constitucional.