Magaly Medina cuestiona defensa de Estrellita Torres a Kevin Salas por app de citas: “Es verificado, cómo explicas eso”

La conductora mostró las declaraciones de la cantante, quien negó que su esposo utilice aplicaciones para conocer mujeres. Magaly Medina insistió en que la cuenta investigada presenta una fotografía del propio Kevin y cuestionó cómo habría sido verificada. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

Magaly Medina volvió a poner bajo cuestionamiento a Kevin Salas, esposo de la cantante Estrellita Torres durante la edición del 12 de noviembre de ‘Magaly TV La Firme’. La conductora respondió públicamente a las explicaciones que ofreció la cantante de cumbia para defender a su pareja, luego de que el equipo de investigación de su programa difundiera información sobre un presunto perfil atribuido al joven en Badoo, una aplicación de citas. La artista aseguró que existe una persona que desde hace años se hace pasar por su pareja utilizando una identidad falsa, pero la periodista consideró que su argumento no responde a las interrogantes sobre el funcionamiento de la plataforma.

Estrellita Torres asegura que un hombre se hace pasar por Kevin Salas y Magaly Medina cuestiona sus argumentos. Captura: Magaly TV La Firme.

El tema llegó al espacio televisivo después de que, según explicó la conductora, una televidente se comunicara con la producción para alertar sobre una supuesta coincidencia con Kevin Salas en esta aplicación. A partir de esa información, uno de los investigadores del programa comenzó a revisar el caso y encontró un perfil que generó interrogantes sobre la identidad de su propietario. La denuncia mediática provocó la reacción de Estrellita Torres, quien decidió salir al frente para defender a su esposo y rechazar que estuviera buscando conocer a otras mujeres.

PUBLICIDAD

Magaly Medina presentó parte de las declaraciones de la cantante, quien respondió con ironía a la difusión del caso. Sin embargo, después de escucharla, la conductora explicó por qué consideraba que la situación no podía compararse con la creación de perfiles falsos en redes sociales como Facebook.

Estrellita Torres asegura que un hombre se hace pasar por Kevin Salas y Magaly Medina cuestiona sus argumentos. Captura: Magaly TV La Firme.

Estrellita Torres defiende a Kevin Salas y asegura que un hombre se hace pasar por su esposo

Durante el programa, Magaly Medina presentó un video en el que Estrellita Torres se pronunció sobre la supuesta cuenta de su esposo en Badoo. La cantante comenzó su respuesta con bromas dirigidas a un supuesto suplantador de su esposo Kevin Salas, a quien llamó la atención por la antigüedad de las fotografías que aparecían en el perfil cuestionado.

PUBLICIDAD

“Oh, Rafael, ya pues. Sal, sal de esa de citas, pues, causa. Ya pues, me haces quedar mal, causa. Rafael, a ver, a Rafael. Actualiza las fotos, causa, que esas fotos son desde el 2014, cuando Kevin hizo su graduación de universidad. Ya pues, chico, ya. Algo real, pues, eso no es nada. ¿Qué, qué es? Y no es porque sea: ‘Ay, sí, la ciega, la...’. Papacito, mamacita, por si acaso. Mamá le digo”, expresó entre risas.

La artista también ironizó sobre la posibilidad de que la información fuera cierta y aseguró que, si ese fuera el escenario, ella ya estaría soltera y promocionando una nueva canción. “Y así fuera cierto, obviamente, pues ya sería la soltera y estrenaría mi nueva canción. Soltera. Pero no, pues, causa, acá el muchacho se porta bien, entonces hay que premiarlo. Eso siempre se premia”, agregó.

PUBLICIDAD

Estrellita Torres asegura que un hombre se hace pasar por Kevin Salas y Magaly Medina cuestiona sus argumentos. Captura: Magaly TV La Firme.

No obstante, después de las bromas, Estrellita cambió el tono de su intervención y pidió tener cuidado con una persona a la que identificó como Rafael. Según su versión, este individuo habría utilizado durante años una identidad que no le corresponde y se habría comunicado con personas de su entorno.

“Fuera de bromas, tengan mucho cuidado con esa persona que se llama Rafael. Les digo por qué. Yo lo he comprobado con la verdad hace años y estas cosas no hubiesen salido hace mucho tiempo, porque de verdad no es la primera persona que le escribe. Le ha escrito a mi maquilladora, le ha escrito a una amiga mía que tengo en común en Instagram, que me escribió”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Estrellita Torres asegura que un hombre se hace pasar por Kevin Salas y Magaly Medina cuestiona sus argumentos. Captura: Magaly TV La Firme.

La cantante explicó que había tenido que reunir pruebas para respaldar lo que estaba contando, pues no sería la primera vez que alguien intenta hacerse pasar por su esposo. En ese sentido, aseguró que realizó grabaciones en tiempo real para demostrar la situación.

“Yo, obviamente, para tener pruebas de esto, lo que estoy diciendo, he tenido que hacer grabaciones, más que todo en tiempo real, para que... obviamente, sonsa no soy tampoco”, manifestó.

De esta manera, Estrellita Torres sostuvo que el perfil cuestionado no correspondería a una cuenta creada por Kevin Salas, sino a una persona que estaría utilizando su identidad. Su defensa también incluyó una referencia a una cuenta falsa de Facebook que, según explicó, habría sido creada años atrás.

PUBLICIDAD

Estrellita Torres asegura que un hombre se hace pasar por Kevin Salas y Magaly Medina cuestiona sus argumentos. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina explica por qué cuestiona la versión de Estrellita Torres sobre Badoo

Después de escuchar las declaraciones de la cantante, Magaly Medina explicó que, desde su perspectiva, el caso investigado por su equipo tiene características diferentes a las de una cuenta falsa de Facebook. La conductora insistió en que la información difundida correspondía a un perfil de Badoo, una aplicación de citas, y no a una página creada en una red social convencional.

“Ella está hablando que un chico X hizo una página fake en Facebook, pero nosotros estamos hablando de una aplicación de citas llamada Badoo, que es muy diferente”, manifestó la periodista.

Estrellita Torres asegura que un hombre se hace pasar por Kevin Salas y Magaly Medina cuestiona sus argumentos. Captura: Magaly TV La Firme.

Para explicar su posición, Medina se refirió al procedimiento de verificación de identidad que, según indicó, utiliza la plataforma. Sostuvo que una persona puede registrarse con un nombre diferente o colocar una edad que no necesariamente corresponda a la real, pero que el proceso de validación de fotografías exige demostrar que el rostro pertenece al usuario.

PUBLICIDAD

“Ahora, ellos pueden reírse, burlarse, pero esta aplicación tiene algo: que tú pones un nombre X. Tú puedes decir que te llamas, no sé, Leoncio, te puedes llamar Patrick o puedes poner tu nombre. Pero si la foto que pones no corresponde con lo que... porque te piden una verificación en tiempo real, tienes que poner tu cara y seguir las indicaciones de un muñequito que te va diciendo: levanta la mano, haz esto, para que no pueda ser parte de un video o algo. Entonces, la app te verifica así, en tiempo real, con tu cara”, explicó.

Estrellita Torres asegura que un hombre se hace pasar por Kevin Salas y Magaly Medina cuestiona sus argumentos. Captura: Magaly TV La Firme.

A partir de esa explicación, la conductora cuestionó que la defensa de Estrellita Torres se centrara en la existencia de perfiles falsos en Facebook, pues consideró que eso no respondía a la interrogante principal: cómo habría conseguido otra persona validar una cuenta de citas utilizando el rostro de Kevin Salas.

PUBLICIDAD

“Si no es tu cara la que aparece ahí en la foto, entonces no te verifica y en este caso está verificado. ¿Eso cómo lo explicas, Estrellita, Estrellita?”, preguntó.

La periodista también recordó que, en el material mostrado durante la investigación, aparecía una fotografía de Kevin Salas que, según la cantante, correspondería a una imagen antigua de su etapa universitaria. Para Medina, el hecho de que la fotografía no fuera reciente no cambiaba la cuestión que estaba planteando sobre la identidad de quien habría realizado la verificación.

Estrellita Torres asegura que un hombre se hace pasar por Kevin Salas y Magaly Medina cuestiona sus argumentos. Captura: Magaly TV La Firme.

Estrellita Torres muestra supuesta cuenta falsa de Facebook y cuestiona la denuncia

En otro momento del video difundido por el programa, Estrellita Torres cuestionó la manera en que Magaly Medina presentó la información y acusó a la producción de no mostrar todas las pruebas disponibles.

PUBLICIDAD

“Y las pruebas, que obviamente Magaly no van a sacar completas porque quieren hacer su nota para que puedan vender el show y toda esa vaina”, expresó.

Durante esa intervención también se produjo un intercambio sobre las cuentas que la cantante aseguraba que habían sido creadas para suplantar la identidad de su esposo. En el video se escuchó la intervención de otra voz, identificada como voz 3, que señaló que una de las imágenes correspondía a una cuenta falsa de Facebook creada en 2018.

Magaly Medina se preguntó entonces cuántos años tenía realmente el esposo de Estrellita Torres. La respuesta fue que tenía 35 años. “Treinta y cinco. Y aparte, chicos, si me conocen y soy público, saben que no me llamo Rafael y que no tengo veintiséis años. Pueden buscar en Google”, respondió la voz que participaba en el video.

En el mismo intercambio se aclaró que el segundo nombre de Kevin era Kliber. “Se llama Kliber. Kliber Kevin”, comentó la cantante.

Estrellita Torres asegura que un hombre se hace pasar por Kevin Salas y Magaly Medina cuestiona sus argumentos. Captura: Magaly TV La Firme.

“No estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Badoo”, insiste Magaly Medina

Tras escuchar el intercambio, Magaly Medina volvió a dirigirse a la cantante y cuestionó que su defensa se basara en la existencia de una cuenta falsa de Facebook. La conductora sostuvo que una persona puede colocar cualquier nombre o edad al registrarse en una aplicación de citas, pero consideró que eso no explicaba cómo habría sido validada una fotografía que, según su apreciación, correspondía a Kevin Salas.

“Bueno, si él sabe que esa aplicación no la hizo él, que no se llama Rafael, que su segundo nombre es Kliber, entonces, ¿por qué le echó la culpa a la IA? Ah, no, seguro que eso fue con IA. No, no es con IA”, comentó.

La periodista insistió en que, desde su explicación, la plataforma permite ingresar datos diferentes a los reales, pero la verificación de identidad requiere una comprobación mediante el rostro de la persona que aparece en la fotografía.

Estrellita Torres asegura que un hombre se hace pasar por Kevin Salas y Magaly Medina cuestiona sus argumentos. Captura: Magaly TV La Firme.