Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

El titular del Ministerio Público, Tomás Gálvez, reconoció que tiene derechos hereditarios sobre el terreno donde Gold Fields desarrolla el proyecto, pero negó tener participación en los negocios de la empresa

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La senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) denunció este jueves que la empresa minera Gold Fields comenzó a desarrollar el proyecto Nueva Esperanza en terrenos que pertenecen al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en el caserío de Tumbacucho (Cajamarca).

Durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Alta, la parlamentaria advirtió que las operaciones comenzaron hace aproximadamente un mes y se ejecutan a solo 100 metros de una institución educativa y a 200 metros de una laguna de importancia para los habitantes de la zona.

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Vásquez cuestionó las posibles incompatibilidades que supondría que el titular del Ministerio Público tenga derechos hereditarios sobre predios donde se desarrolla una actividad extractiva, por lo que solicitó que se investigue el caso ante la preocupación expresada por los pobladores.

“La población denuncia que la empresa minera va a empezar a operar en un terreno que es de su propiedad, que es propiedad de su familia y de usted. Es una propiedad conjunta”, señaló al dirigirse directamente al magistrado.

El fiscal de la Nación confirmó que es heredero de uno de los terrenos, pero sostuvo que todavía no se ha dividido la herencia ni se le ha adjudicado una parte específica del inmueble

Seguidamente, alertó sobre la proximidad de las instalaciones a espacios sensibles para la comunidad. “Esa operación minera está iniciándose a cien metros de una escuela, a doscientos metros de una laguna muy importante”, advirtió.

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Como sustento de su denuncia, presentó información de la Ficha Técnica Ambiental (FTA) del proyecto Nueva Esperanza, aprobada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en 2025, que identifica los predios superficiales comprendidos en el área efectiva de la iniciativa e incluye entre sus propietarios a miembros de la familia Gálvez.

En el apartado referido a la propiedad superficial, la resolución detalla que uno de los inmuebles, identificado con la unidad catastral UC 75541, figura a nombre de Marcial Gálvez Gonzáles y sus hijos: Segundo Marcial, Emperatriz Zoila Esther, Marco Antonio, Nélida y Tomás Mariano Gálvez Villegas.

El otro terreno involucrado, registrado con el código UC 75532, pertenece a Segundo Demetrio Rengifo Pérez y María Marina Ruiz Bravo de Rengifo.

La ficha precisa, además, que Gold Fields es titular de las concesiones mineras MICAELA VIIACHAO001MU1 y CASUALIDAD (0300907X01) y establece que el área efectiva del proyecto comprende terrenos superficiales de propiedad privada.

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Vásquez advirtió que las operaciones comenzaron hace aproximadamente un mes, a solo 100 metros de una institución educativa y a 200 metros de una laguna importante para la población

En la misma sesión, el fiscal de la Nación reconoció que tiene derechos hereditarios sobre uno de los predios, aunque negó intervenir en cualquier procedimiento relacionado con la iniciativa extractiva o mantener negocios vinculados con el inmueble.

“Soy heredero, pero yo no participo en absoluto en ningún procedimiento. Y además es un proyecto minero, no es un proceso penal, como para que yo tenga incompatibilidad”, respondió.

Explicó que la herencia todavía no ha sido dividida y que, por tanto, no se le ha adjudicado una parte específica del terreno. Bajo ese argumento, rechazó que se le considere propietario individual del inmueble.

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“No soy propietario, soy heredero. Propietario es cuando se haga la división y me asignen algo. Eso no ha sucedido”, insistió al indicar que probablemente el predio tendría que ponerse a la venta, debido a que ninguno de sus hermanos vive en el lugar.

Finalmente, frente a las dudas sobre una eventual incompatibilidad con sus funciones al frente del Ministerio Público, descartó cualquier participación comercial en la actividad minera. “Yo no estoy haciendo negocios”, afirmó.