Ejecutivo propone Presupuesto 2027, con el segundo avance más bajo en los últimos años

El enfoque del gobierno de Keiko Fujimori está en la inseguridad ciudadana, pero con un Presupuesto total que solo está por encima del que aprobó la última gestión del MEF. - Crédito Andina

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“Con énfasis en seguridad ciudadana e inclusión social”, anuncia el Ejecutivo que ha aprobado el proyecto de Ley del Presupuesto Público para 2027. Este asciende a S/266 mil 506 millones, un 3,5 % mayor que el PIA 2026.

Sin embargo, este resulta el segundo menor avance de un año fiscal a otro en cinco años. Solo por delante del, considerado, miserable aumento, de los últimos años, del 2026, de la gestión de Denisse Miralles en el Ministerio de Economía y Finanzas (solo aumentaron en apena 2,3%). Pero el actual MEF, con Elmer Cuba a la cabeza, sugiere que este es “consistente con la regla de déficit fiscal de 1,4 % del PBI para el 2027″. Para comparación, así fueron los anterior aumentos.

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Presupuesto 2022: S/197 mil 2 millones (+7,6 %)

Presupuesto 2023: S/214 mil 790 millones (+9,0 %)

Presupuesto 2024: S/240 mil 806 millones (+12,1 %)

Presupuesto 2025: S/251 mil 801 millones (+4,6 %)

Presupuesto 2026: S/257 mil 562 millones (+2,3 %)

Presupuesto 2027: S/266 mil 506 millones (+3,5 %)

La última inyección de dinero se dio con el crédito suplementario. Entonces se vivieron momentos de tensión en el pleno del Congreso durante la votación del crédito suplementario. Tras una pausa y varias llamadas, un congresista cambió su voto, lo que resultó crucial para la aprobación del presupuesto con la cantidad mínima de votos requerida. | Canal N

Presupuesto para 2027

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley del Presupuesto Público para el año fiscal 2027, que asciende a S/266 mil 506 millones, monto que representa un incremento de 3,5 % en comparación con el presupuesto institucional de apertura (PIA) del ejercicio 2026.

Esta propuesta aún será remitida al Congreso de la República,y para el Ejecutivo combina la atención de las principales necesidades para la población con el compromiso del Gobierno de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas. “En este sentido, el presupuesto 2027 es consistente con la regla de déficit fiscal de 1,4 % del PBI prevista para el próximo año”, añaden.

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¿Dónde están el foco del gobierno de Keiko Fujimori? Una de las principales prioridades del Presupuesto 2027 es fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Para ello, se destinarán S/2 mil 832 millones para el sostenimiento de los servicios del Sistema de Justicia Penal y S/626 millones para las intervenciones policiales.

Aseguran presupuesto para aumentar a Pensión 65 en 2027. - Crédito Andina

Asimismo, se asignarán S/539 millones para la ampliación y el mejoramiento de establecimientos penitenciarios en Ica, Arequipa, Pucallpa y otros, así como para fortalecer los servicios de seguridad en los establecimientos penitenciarios y centros juveniles.

Foco en inclusión social

También el proyecto prioriza el desarrollo y la inclusión social, asignando más de S/1.600 millones al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) con el objetivo de duplicar justamente el monto que reciben los beneficiarios del programa Pensión 65, la promesa de la presidenta Keiko Fujimori.

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En educación, se asignan S/1.943 millones para garantizar la continuidad de inversiones y otros activos en universidades, así como S/1.657 millones para el financiamiento de becas y créditos educativos.

El MEF está vigilante del déficit fiscal. - Crédito MEF

En el caso del sector salud, se destinan S/1.333 millones para el financiamiento de inversiones, como el mejoramiento de hospitales, entre ellos, Sergio Bernales (Lima), Docente Trujillo (La Libertad), Quillabamba (Cusco), 26 de Octubre (Piura) y Zacarías Correa (Huancavelica).

Así aumenta para cada nivel de gobierno

Por otro lado, los Gobiernos Locales recibirán S/ 41 222 millones, lo que representa un incremento de 15,2 % respecto al PIA 2026. Según el MEF, este aumento de recursos fortalecerá la capacidad de atender las necesidades y prioridades en sus territorios de manera más oportuna.

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Por su parte, el Gobierno Nacional contará con S/166 213 millones, equivalente a un incremento de 2,4 % respecto al PIA 2026; mientras que los Gobiernos Regionales dispondrán de S/ 58 672 millones, monto inferior en 1,3 % con relación al PIA 2026.