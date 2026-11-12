Perú

SJL: JEE desacata al JNE y no proclama a Margiori Mejía como alcaldesa ante impedimento de Jesús Maldonado

Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 decide no pronunciarse sobre la reelección encubierta del actual burgomaestre, pese a que el máximo tribunal electoral ya fijó el criterio a aplicar en estos casos

Composición con un hombre con lentes y camisa celeste a la izquierda, y el rostro de una mujer en un círculo sobre un edificio a la derecha
Jesús Maldonado y Margiori Mejía Alva figuran junto a la sede de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho frente a un eventual relevo en el cargo. (Infobae Perú)
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El Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 proclamó a Somos Perú como la organización política ganadora de las elecciones municipales en San Juan de Lurigancho, pero dejó vacante el cargo de alcalde distrital. Ello pese a que, según el criterio fijado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), correspondía otorgar la credencial a la segunda regidora electa Margiori Mejía Alva debido a que el primer regidor electo Jesús Maldonado es la autoridad en funciones.

En su resolución, el JEE Lima Este 2 reconoció de manera expresa que conoce “el criterio jurisdiccional establecido” en la Resolución 4557-2026-JNE sobre la prohibición de reelección inmediata de alcaldes que postulan como primeros regidores. Sin embargo, el colegiado electoral de primera instancia dijo que “corresponde preservar el orden de precedencia de los candidatos que integraron dicha lista, sin alterar la ubicación que cada uno ocupó al momento de la jornada electoral”.

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En su decisión, los miembros del Jurado Electoral Especial deja “a salvo las competencias constitucionales y legales del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones respecto de la revisión de las actas de proclamación y de las determinaciones que corresponda en el marco de sus atribuciones”.

Página de un documento oficial que contiene párrafos de texto legal y un código de verificación en la esquina inferior derecha
Un documento oficial del Jurado Nacional de Elecciones de Perú establece criterios para la proclamación de regidores y la elección de autoridades municipales.

El JEE Lima Este 2 traslada la decisión sobre qué candidato asumirá la alcaldía de San Juan de Lurigancho al Pleno del JNE, pese a que este, por mayoría, ya fijó pautas para la proclamación de resultados en los distritos donde alcaldes en funciones buscan la reelección encubierta.

Así, no se proclamó a un alcalde distrital. Solo se deja constancia de que el candidato original de Somos Perú para este cargo renunció. La lista de regidores proclamada es la siguiente:

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  • Alcalde distrital: renuncia
  • Regidor 1: Jesús Maldonado Amao (Somos Perú)
  • Regidor 2: Margiori Mejía Alva (Somos Perú)
  • Regidor 3: José Luis Maldonado Estrada (Somos Perú)
  • Regidor 4: Milena Margaret Vargas Morales (Somos Perú)
  • Regidor 5: Alfredo Urbano Rodríguez Mendoza (Somos Perú)
  • Regidor 6: María Santa de Fátima Celis Sandoval (Somos Perú)
  • Regidor 7: Luis Alberto Francisco Huarez (Somos Perú)
  • Regidor 8: Paola Leticia Sedano Callan (Somos Perú)
  • Regidor 9: Saúl Sánchez Escobar (Somos Perú)
  • Regidor 10: Luz Betty Damián Santamaría (Avanza País - Partido de Integración Social)
  • Regidor 11: Zoila Rosa Carmona Lozada de Muñoz (Avanza País - Partido de Integración Social)
  • Regidor 12: Juan Diego Navarro Gaspar (Alianza para el Progreso)
  • Regidor 13: Nancy Isabel López Domínguez (Alianza para el Progreso)
  • Regidor 14: Ángela Yesli Bravo Huamán (Renovación Popular)
  • Regidor 15: Óscar Niel Herquiño Luna (Podemos Perú)
Documento oficial con un encabezado de texto y una tabla que lista quince regidores con sus nombres, documentos de identidad y partidos políticos
Un acta del Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 proclama a las autoridades del concejo distrital de San Juan de Lurigancho elegidas para el periodo de gobierno 2027-2030.

Rechaza criterio

El actual alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, rechazó la resolución del JNE que frena las reelecciones encubiertas y calificó el criterio adoptado como una supuesta represalia en su contra: “Ese criterio que ha sacado el jurado en esta resolución, la 4557, no debería aplicarse a San Juan de Lurigancho”, afirmó.

Entrevista en televisión a Jesús Maldonado sobre las medidas emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones respecto a la proclamación de autoridades en San Juan de Lurigancho. Durante el diálogo se tratan las resoluciones electorales, el orden sucesorio dentro de las listas de candidatos de Somos Perú y la eventual designación de una regidora como alcaldesa del distrito.

El alcalde saliente también anunció que recurrirá a la vía legal para revertir el fallo, aunque señaló que todavía evalúa qué mecanismo utilizará: “Vamos a accionar de todas maneras en materia legal. Estamos todavía definiendo cuál va a ser el camino que vamos a hacer, pero de todas maneras tenemos que hacer respetar la voluntad del distrito”.

Además, rechazó de forma directa que Margiori Mejía, segunda regidora de su lista, pueda sucederlo en el cargo de alcaldesa.

En declaraciones anteriores, Maldonado había defendido que una eventual sucesión municipal no equivale a una reelección, y sostuvo que existen resoluciones emitidas desde 2018 que respaldarían la posibilidad de que un primer regidor asuma la alcaldía ante la salida de la autoridad elegida. También pidió que el caso se evalúe desde un punto de vista legal y no como parte de una disputa política.

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