Perú

Papa León XIV pone el foco en la corrupción, la violencia y la pobreza que golpean al Perú: este fue su mensaje a los obispos

El pontífice pidió a los religiosos prestar especial atención a quienes sufren estos problemas, promover la justicia y contribuir a sanar las divisiones sociales y políticas del país

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El papa León XIV, en su segundo día de visita al Perú, pidió este jueves a los obispos mantener una Iglesia cercana a las necesidades de la población y atender especialmente a quienes sufren “la pobreza, la exclusión, la corrupción, la violencia y la falta de oportunidades”.

Durante su encuentro con los representantes de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), el pontífice también exhortó a contribuir a la justicia, superar las divisiones sociales y políticas y defender la dignidad de cada persona.

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“El Perú de hoy necesita pastores capaces de escuchar las preguntas de su tiempo, e iluminarlo con la claridad del Evangelio, para acompañar a las familias, sostener a los jóvenes, defender la vida y la dignidad de cada persona, favorecer la justicia y comprometerse con la custodia de la creación”, señaló.

León XIV también planteó que la misión de los prelados no debe limitarse a la labor religiosa, sino que también requiere cercanía con las personas y sus dificultades cotidianas.

“Esta misión exige unir la fidelidad doctrinal con la cercanía pastoral, la celebración de los sacramentos con el compromiso hacia el prójimo, la formación de la conciencia con el testimonio concreto de la caridad”, señaló.

De igual modo, se refirió a las divisiones que atraviesan la sociedad peruana y les invocó a contribuir a la reconciliación mediante el diálogo y la búsqueda de consensos. “Nuestra misión como obispos nos pide ser constructores de puentes, favorecer el diálogo, educar para el encuentro y ayudar a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana”, manifestó.

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Pide superar las divisiones sociales y políticas: instó a los obispos a ser «constructores de puentes», promover el diálogo y contribuir a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana
Pide superar las divisiones sociales y políticas: instó a los obispos a ser «constructores de puentes», promover el diálogo y contribuir a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana

En esa línea, advirtió que las polarizaciones sociales y políticas no deben debilitar la misión profética y evangelizadora de la Iglesia, antes de recordar una exhortación que Francisco dirigió a los religiosos peruanos en 2018, cuando les pidió no quedar “presos de divisiones que parcializan y reducen la vocación a la que hemos sido llamados: ser sacramento de comunión”.

“Encontramos dificultades pastorales, divisiones sociales, incomprensiones y decisiones que pueden resultar dolorosas. Santo Toribio nos ilumina de nuevo aquí, haciéndonos comprender que la caridad pastoral no consiste en evitar los problemas, sino en permanecer fieles a Cristo y procurar el mayor bien posible a las personas. Así como las contrariedades del camino atraviesan las montañas, la cruz de Jesús nuestro ministerio”, apuntó.

Otro de los asuntos que abordó el pontífice fue el de los abusos cometidos por integrantes del clero o en ámbitos eclesiales, una realidad que calificó como “motivo de profundo dolor”, en la primera mención a este crimen durante su gira por Sudamérica.

“Hemos de responder como lo haría Jesús: con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, afirmó.

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La Iglesia peruana no ha realizado informes sobre el alcance de los casos de pederastia en su seno por lo que no se conocen cifras a pesar de años de escándalos que la han sacudido.

El más sonado fue el del Sodalicio, una organización religiosa fundada en Perú y disuelta por Francisco en enero de 2025 tras las investigaciones sobre abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos.

El papa tiene previsto, como hizo en Argentina, una reunión con víctimas de abusos que podría ocurrir hoy aunque se desconoce quiénes son las personas qué participarán y tampoco se ha aclarado por parte de la Conferencia Episcopal italiana quién las eligió.

Según una base de datos presentada por la organización estadounidense Bishop Accountability, al menos 77 sacerdotes, religiosos y laicos consagrados de la Iglesia católica peruana han sido señalados públicamente por presuntos abusos sexuales a menores durante las últimas décadas.

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