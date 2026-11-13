Chiclayo vuelve a recibir a su ‘Padre Roberto’ convertido en León XIV: la historia del obispo que llegó a ser Papa

El papa León se despide tras presidir una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios durante su viaje de 12 días por Sudamérica, y regresa a Perú —donde ejerció como misionero y, posteriormente, como obispo de Chiclayo— en el Estadio Nacional de Lima, Perú. 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

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Hay regresos que tienen un significado que va más allá de una visita. Para Chiclayo, la llegada del papa León XIV representa volver a encontrarse con una parte de su propia historia, con aquel hombre que durante años caminó por sus calles, ingresó a sus parroquias, escuchó a sus fieles y compartió las dificultades de una población que terminó convirtiéndose en su familia.

Mucho antes de vestir de blanco y ocupar la silla de San Pedro, Robert Francis Prevost fue conocido en el norte peruano como el ‘Padre Roberto’. Así lo llamaban quienes lo conocieron durante sus primeros años como misionero agustino y quienes, posteriormente, lo acompañaron durante su ministerio episcopal en Lambayeque.

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Este viernes 13 de noviembre, ese vínculo volverá a hacerse visible. El pontífice regresará a Chiclayo, la ciudad donde ejerció como obispo durante ocho años, entre 2015 y 2023, y que siempre ha recordado con especial cariño. No será solamente el recibimiento a una de las máximas autoridades de la Iglesia católica, sino el reencuentro con alguien a quien muchos consideran uno de los suyos.

Una ilustración recrea a Robert Prevost con sotana papal frente a la catedral de Chiclayo, junto a un retrato de su etapa previa como obispo de la diócesis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De Robert Prevost al ‘Padre Roberto’: el comienzo de una historia peruana

La relación del actual pontífice con el Perú comenzó en 1985, cuando tenía 30 años y llegó al país como misionero de la Orden de San Agustín. Su primer destino fue Chulucanas, en Piura, donde desempeñó labores religiosas y conoció de cerca las necesidades de las comunidades rurales del norte.

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El joven sacerdote agustino Robert Prevost posa con vestimentas litúrgicas durante sus primeros años de misión religiosa antes de su ascenso como el papa León XIV. (Difusión)

En aquellos primeros meses, la población comenzó a llamarlo ‘Padre Roberto’, una manera de acercarlo a la vida cotidiana de las familias que encontraba en sus recorridos. Su trabajo pastoral lo llevó a visitar caseríos, acompañar a pobladores afectados por las dificultades económicas y conocer los efectos de los fenómenos climáticos que golpeaban la región.

Robert Prevost, antes de convertirse en León XIV, destinó parte de la herencia de su padre a la construcción de la actual parroquia Santa Rita de Cascia, en Trujillo, donde desarrolló parte de su labor misionera en Perú.

No era una labor limitada a las celebraciones religiosas. Su misión también implicaba escuchar, acompañar y estar presente en lugares donde la población necesitaba apoyo. Personas que compartieron aquella etapa con él lo recuerdan como alguien que se integró a la comunidad y que, pese a haber nacido en Estados Unidos, parecía uno más entre los habitantes del norte peruano.

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En 1988 se trasladó a Trujillo, donde permaneció durante una década dedicado a la formación de nuevos religiosos. Allí enseñó derecho canónico, teología moral y patrística en el Seminario Mayor Arquidiocesano San Carlos y San Marcelo. También asumió responsabilidades como prior de la comunidad agustiniana y director de formación.

El sacerdote Robert Prevost oficia una ceremonia religiosa para niños en una estructura provisional de esteras en el sector Santa María de Trujillo, Perú.

Su relación con el Perú se fortaleció con el paso de los años. Aunque posteriormente regresó a Estados Unidos y asumió responsabilidades internacionales dentro de la Orden de San Agustín, el país volvería a convertirse en el escenario de una etapa determinante de su vida.

El obispo Robert Prevost sirve una ración de alimentos desde ollas comunitarias durante una jornada de apoyo social en el norte de Perú. (Difusión)

Chiclayo, la ciudad que marcó su camino hacia el Vaticano

En noviembre de 2014, el papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo. Un mes después, el 12 de diciembre, recibió la ordenación episcopal en la catedral Santa María. El 26 de septiembre de 2015 asumió oficialmente como obispo de esta jurisdicción eclesiástica.

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Comenzaba así una etapa que marcaría profundamente su trayectoria.

El obispo Robert Francis Prevost sostiene una tarjeta de felicitación durante un agasajo de cumpleaños organizado por Cáritas Chiclayo. (Difusión)

Durante ocho años, Prevost estuvo al frente de una diócesis que comprendía distintas realidades sociales y religiosas. Su trabajo lo llevó a recorrer comunidades, participar en celebraciones, acompañar a sacerdotes y mantener contacto con familias que enfrentaban situaciones difíciles.

En Chiclayo también encontró espacios que se convertirían en parte de su vida cotidiana. La catedral Santa María, ubicada frente a la plaza principal, fue uno de los principales escenarios de su ministerio. Allí celebraba misa todos los domingos y administraba los sacramentos.

Robert Francis Prevost participa en una celebración comunitaria durante sus años de ministerio pastoral en Perú. (Infobae Perú/Difusión)

Para muchos fieles, recordar al obispo Prevost es evocar esas celebraciones, sus encuentros con la comunidad y la cercanía que mantenía con quienes acudían a buscar orientación espiritual.

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Pero su labor no se limitó a la vida parroquial. Durante su gestión impulsó iniciativas vinculadas con la atención social y el cuidado del medioambiente. También creó una Comisión de Ecología Integral, en sintonía con los planteamientos de la encíclica Laudato si’, del papa Francisco.

Su presencia se hizo especialmente importante durante las emergencias que golpearon el norte del país.

En 2017, después de las inundaciones ocasionadas por el fenómeno de El Niño, promovió la recolección de 60 toneladas de ayuda humanitaria y la entrega de módulos de vivienda para familias damnificadas. También impulsó centros de acogida y comedores para atender a migrantes venezolanos que llegaban al Perú.

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El entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost, camina con botas de agua por una calle anegada durante las inundaciones de El Niño costero en Lambayeque. (Diocesis de Chiclayo)

Durante la pandemia de COVID-19, recorrió las calles de la diócesis en automóvil para impartir bendiciones y llevar palabras de aliento a la población. Asimismo, promovió la instalación de plantas de oxígeno para atender a pacientes afectados por las complicaciones respiratorias.

El obispo Robert Prevost durante las celebraciones del Corpus Christi en Chiclayo. (Foto: Diócesis de Chiclayo)

Esos episodios forman parte de los recuerdos que hoy acompañan su regreso. Para quienes lo conocieron como obispo, León XIV no es únicamente el hombre que llegó a ser Papa, sino también aquel religioso que estuvo presente en momentos de incertidumbre y necesidad.

El obispo Robert Prevost permanece junto a víveres, agua y artículos de primera necesidad reunidos para labores de asistencia social en Chiclayo. (Facebook / Martín Segura)

Los lugares de Chiclayo que conservan la memoria del obispo Prevost

La visita del pontífice permitirá reencontrarlo con algunos de los espacios que formaron parte de su vida pastoral.

Uno de ellos es la catedral Santa María, donde celebraba misa dominical y desarrollaba buena parte de sus actividades como obispo. El templo conserva la cátedra episcopal, símbolo de la autoridad del titular de la diócesis.

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Este sábado 14 de noviembre, a las 8:00 a. m., León XIV regresará a este recinto para participar en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada. Será uno de los momentos más simbólicos de su visita: volver al lugar donde ejerció su ministerio episcopal, pero ahora como sucesor de Pedro.

Celebración de la Santa Misa de Navidad. Ofició Mons. Robert Prevost Martínez - Obispo de la Diócesis de Chiclayo.

Otro espacio importante es el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, donde Prevost encomendó formalmente su labor episcopal a la Virgen María. Un mensaje escrito de su puño y letra, fechado el 21 de octubre de 2015, permanece conservado en el libro de oro del santuario.

También figura la capilla dedicada a san Nicolás de Tolentino, en el distrito de San Nicolás, cerca de Zaña. De acuerdo con testimonios recogidos por medios religiosos, el entonces obispo acostumbraba acudir a este espacio para orar ante la imagen del santo agustino.

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La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) también ocupa un lugar en esta historia. Durante sus años como obispo ejerció como gran canciller de la institución, que posteriormente lo distinguió con el doctorado honoris causa en Derecho y el reconocimiento como gran canciller emérito.

Visita del papa León XIV a Chiclayo: así será su recorrido desde la Base Aérea hasta las Pampas de Pimentel. Captura: Gobierno Regional de Chiclayo.

El itinerario de noviembre incluye además la capilla San Óscar Romero, en el distrito de La Victoria, y el Obispado de Chiclayo, desde donde desarrolló buena parte de su trabajo administrativo y pastoral.

Cada uno de estos espacios permite reconstruir una parte de la historia de Robert Prevost en Lambayeque: sus responsabilidades religiosas, sus momentos de oración, sus encuentros con la comunidad y su compromiso con la formación.

De obispo de Chiclayo a León XIV: el día en que el mundo conoció al ‘Padre Roberto’

El 8 de mayo de 2025, el nombre de Robert Francis Prevost dio la vuelta al mundo. Después de la elección realizada durante el cónclave, fue anunciado como el nuevo papa de la Iglesia católica y eligió el nombre de León XIV.

La noticia tuvo una resonancia particular en Chiclayo. Para los habitantes de la ciudad, aquel hombre que había compartido años de trabajo pastoral con ellos acababa de convertirse en el líder espiritual de millones de católicos.

Desde el balcón de la basílica de San Pedro, sus primeras palabras incluyeron un saludo especial para la diócesis peruana.

Una ilustración en acuarela sitúa a Robert Prevost con hábito episcopal junto a una recreación con vestidura papal acompañada por el texto «Obispo Prevost a Papa». (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Unas palabras, un saludo a todos aquellos y de modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo una Iglesia fiel de Jesucristo”, expresó.

No fue una mención protocolar. Su mensaje dejó en evidencia que, incluso después de asumir una responsabilidad de alcance mundial, mantenía presente a la comunidad que había acompañado durante una etapa fundamental de su vida.

La relación con el Perú también quedó reflejada en una decisión personal: el 24 de agosto de 2015 formalizó su nacionalidad peruana por naturalización. Desde entonces, su historia quedó vinculada oficialmente a un país que lo había recibido como misionero y que terminó convirtiéndose en su hogar.

Chiclayo se prepara para recibir nuevamente a uno de sus hijos

La llegada de León XIV encontrará a una ciudad que ha convertido su visita en un acontecimiento histórico. Miles de fieles se preparan para acompañarlo, participar en las celebraciones religiosas y acercarse a los lugares donde el pontífice desarrollará sus actividades.

En las Pampas de Pimentel se espera una multitudinaria concentración para la celebración eucarística. También habrá actividades en otros espacios de Lambayeque y en Santa Cruz de Succhabamba, localidad que formó parte de sus recorridos pastorales durante su etapa como obispo.

06/06/2026 El Papa León XIV aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV inicia una visita oficial a España que incluye varios actos institucionales y religiosos. Durante su estancia, el pontífice se reúne con las principales autoridades del Estado y celebra ceremonias litúrgicas abiertas a los fieles. La visita refuerza las relaciones entre la Santa Sede y España y pone el foco en cuestiones sociales y espirituales. CULTURA A. Pérez Meca - Europa Press

Para muchos ciudadanos, la emoción estará en poder verlo de cerca, escuchar su voz y recibir su bendición. Para otros, será la oportunidad de reencontrarse simbólicamente con el sacerdote que conocieron antes de que su nombre apareciera en las noticias internacionales.

El regreso tendrá, además, una dimensión generacional. Habrá adultos que recuerdan sus celebraciones como obispo, familias que conservan fotografías de aquellos años y jóvenes que conocerán por primera vez al hombre que alguna vez encabezó la diócesis de su ciudad.

Chiclayo no recibirá únicamente al papa León XIV. Recibirá también al misionero que llegó al norte peruano hace décadas, al sacerdote que fue llamado ‘Padre Roberto’, al obispo que acompañó a sus comunidades durante momentos difíciles y al hombre que nunca dejó de mencionar con gratitud a la tierra que lo acogió.

Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino; cuarenta años después, el mundo lo conoce como León XIV, el primer papa estadounidense y el primero con nacionalidad peruana en la historia de la Iglesia. (Infobae Perú / Composición)

Porque antes de que el mundo lo reconociera como León XIV, para muchos chiclayanos Robert Prevost ya tenía un nombre familiar y una historia compartida.

Y este viernes, cuando vuelva a encontrarse con las calles, los templos y las personas que marcaron su camino, Chiclayo tendrá la oportunidad de demostrarle que, aunque ahora su hogar sea el Vaticano y su misión alcance al mundo entero, hay una parte de su historia que permanece para siempre en el norte del Perú.