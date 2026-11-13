A qué hora juega Paraguay vs Singapur HOY: partido amistoso en Kallang por fecha FIFA 2026

El combinado paraguayo enfrenta este viernes 13 de noviembre a Singapur en un amistoso inédito entre ambas selecciones, con inicio a las 09:00 en Paraguay y a las 07:00 en Perú, Colombia y Ecuador.

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La selección de Paraguay disputará hoy, viernes 13 de noviembre, su primer encuentro histórico ante Singapur, en un amistoso internacional que forma parte del torneo Mizuho Blue Challenge. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Singapur, ubicado en el distrito de Kallang, y corresponde a la última fecha FIFA del año.

La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, llega en un momento de solidez futbolística tras una destacada actuación en el Mundial 2026 y dos victorias consecutivas sin recibir goles. Los Lions, en cambio, necesitan reponerse de una goleada sufrida ante Malasia en su último compromiso oficial. El duelo se podrá seguir en vivo a través de la plataforma 365Scores.

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A qué hora juega Paraguay vs Singapur, amistoso por fecha FIFA 2026

La Albirroja tendrá una cita internacional este viernes 13 de noviembre en el Estadio Nacional de Singapur. Conoce la programación del encuentro según cada país y las señales que transmitirán el compromiso. (La Albirroja)

El pitazo inicial está fijado para las 20:00 hora local de Singapur. A continuación, los horarios para cada país:

Perú, Colombia y Ecuador: 07:00

Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay: 09:00

Brasil: 09:00

México (Ciudad de México): 06:00

Singapur (hora local): 20:00

En Paraguay, el partido tendrá transmisión televisiva en abierto y por cable a través de las señales de Trece, GEN y VS Sports. En territorio peruano, el encuentro podrá verse por APF TV, la aplicación de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Cómo llega Paraguay

Después de su destacada participación en el Mundial 2026, la Albirroja busca prolongar su buen momento futbolístico. El equipo de Gustavo Alfaro llega a Singapur con una base consolidada y algunas novedades en la convocatoria. (La Albirroja)

La Albirroja atraviesa su mejor momento reciente en términos de resultados y solidez defensiva. En la ventana FIFA de septiembre y octubre, el equipo de Alfaro venció 2-0 a Bolivia el 27 de septiembre y luego superó 1-0 como visitante a Colombia el 2 de octubre, con tanto de Hugo Adrián Benítez.

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Esa racha positiva se suma al buen papel del combinado guaraní en la Copa del Mundo de 2026, donde alcanzó los octavos de final tras eliminar a Alemania por penales en la ronda de los dieciséis. La caída ante Francia por la mínima diferencia fue el único tropiezo en esa fase del torneo.

El plantel completó su primera práctica conjunta en Singapur este miércoles 11 de noviembre en el campo Geylang ActiveSG de Kallang, con los 27 convocados presentes por primera vez en el mismo terreno. La base del equipo incluye a figuras consolidadas como Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Miguel Almirón, Julio Enciso, Mathías Villasanti y Diego Gómez. A ellos se suman caras nuevas: Alfaro apostó por el mediocampista Eduardo Delmás, del Olimpia, y por Mauro Coronel, del Nacional, además del regreso de Mateo Gamarra al grupo.

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Sin embargo, el técnico argentino no podrá contar para esta gira asiática con Antonio Sanabria, Andrés Cubas ni Ramón Sosa, los tres ausentes por lesión. Esas bajas abren un espacio en el ataque que podría aprovechar Benítez o Robert Morales. Al tratarse de un amistoso disputado tras un largo viaje intercontinental, el cuerpo técnico evalúa la posibilidad de combinar titulares con jugadores de rotación para experimentar variantes tácticas de cara al futuro.

Esta gira por Asia —que también incluye un duelo ante Japón— responde a la planificación de largo plazo del cuerpo técnico con miras a las Eliminatorias del Mundial 2030.

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Cómo llega Singapur y posibles alineaciones

Los Lions tendrán una exigente prueba en el Mizuho Blue Challenge, donde intentarán aprovechar su condición de anfitriones. Sin tres futbolistas por distintas ausencias, Gavin Lee prepara un equipo que buscará resistir y sorprender (FAS)

Los Lions llegan al encuentro en un momento irregular. Su última presentación oficial, el 1 de octubre, terminó con una derrota por 6-0 ante Malasia como visitante. Antes de esa caída, el equipo había alternado resultados en la Copa ASEAN de la FIFA: una victoria ajustada 1-0 frente a Bangladés el 28 de septiembre y una derrota 2-0 ante Indonesia el 25 del mismo mes. En el balance anual, la selección dirigida por Gavin Lee acumula 6 victorias, 2 empates y 4 derrotas en 2026.

Ubicada en el puesto 149 del ranking FIFA, la selección anfitriona utiliza el torneo Mizuho Blue Challenge —en el que también enfrentará a Brasil el 17 de noviembre— como banco de pruebas de alto nivel antes de la Copa Asiática de 2027. Para el partido ante Paraguay, Lee no podrá contar con Ikhsan Fandi ni Nur Adam Abdullah, ambos lesionados, ni con el defensor Perry Ng, ausente por razones personales.

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El plantel convocado por la Asociación de Fútbol de Singapur (FAS) tiene su base en los principales clubes locales, como el Lion City Sailors y el Tampines Rovers. Entre sus referentes figuran el capitán Hariss Harun, los hermanos Irfan Fandi y los hermanos Ryhan y Harhys Stewart en defensa, más los atacantes Ilhan Fandi y Shawal Anuar.

Ante un rival de mayor jerarquía sudamericana, se espera que Singapur priorice el orden defensivo en bloque bajo y busque sorprender con contraataques rápidos o jugadas a pelota detenida.

Posibles formaciones

Paraguay (4-4-2): Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Mathías Villasanti, Diego Gómez (o Damián Bobadilla), Julio Enciso; Hugo Adrián Benítez y Robert Morales (o Allan Wlk).

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Singapur (4-2-3-1): Izwan Mahbud; Ryhan Stewart, Irfan Fandi, Safuwan Baharudin, Christopher van Huizen; Hariss Harun, Shah Shahiran; Glenn Kweh, Song Ui-young, Shawal Anuar; Ilhan Fandi.