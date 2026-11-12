Corazón Serrano cancela concierto en Manchay tras denunciar amenazas de extorsión: “La seguridad de todos es nuestra prioridad”

Corazón Serrano anunció la suspensión de su concierto previsto para el domingo 15 de noviembre en Manchay tras denunciar amenazas de extorsión. La agrupación señaló que priorizó la seguridad de sus integrantes, su equipo de trabajo y el público que esperaba asistir al espectáculo.

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Corazón Serrano canceló el concierto que tenía programado para el domingo 15 de noviembre en Manchay tras denunciar que recibe constantes amenazas de extorsión. La agrupación comunicó la suspensión mediante sus redes sociales y explicó que tomó la decisión para proteger a sus integrantes, trabajadores y asistentes.

El anuncio dejó sin efecto una de las fechas que la orquesta tenía previstas en Lima. En su pronunciamiento, el grupo no detalló el tipo de amenazas, su origen ni si presentó una denuncia ante las autoridades, pero sostuvo que el riesgo obligó a detener la realización del espectáculo.

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“Por motivos de seguridad y ante las constantes amenazas de extorsión, nos vemos obligados a suspender el show programado para este 15 de noviembre en Manchay”, informó la agrupación en el comunicado.

La orquesta también expresó sus disculpas a quienes esperaban asistir. “Lamentamos los inconvenientes y agradecemos la comprensión de nuestro público. La seguridad de todos es nuestra prioridad”, añadió el mensaje compartido en sus plataformas digitales.

El comunicado de Corazón Serrano confirmó la suspensión, pero no incluyó información sobre una posible reprogramación. Tampoco precisó si las personas que compraron entradas podrán solicitar una devolución, realizar un canje o conservar sus boletos para una eventual nueva presentación.

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Esos datos deberán ser comunicados por los responsables de la producción. La agrupación pidió a sus seguidores mantenerse atentos a sus canales oficiales ante cualquier actualización.

La agrupación señaló que priorizó la seguridad de sus integrantes, su equipo de trabajo y el público que esperaba asistir al espectáculo.

Incremento de denuncias por extorsión

La situación que expuso Corazón Serrano se produce en un contexto de incremento de denuncias por extorsión y chantaje en el país. El Ministerio Público registró 12.634 delitos denunciados entre enero y junio de 2026, una cifra que equivale a un promedio de 70 casos por día y cerca de tres por hora.

La extorsión ha impactado en rubros como el transporte, el comercio, la construcción y el entretenimiento. En este último sector, el delito genera riesgos adicionales porque las presentaciones musicales reúnen a gran cantidad de personas y requieren una coordinación previa entre artistas, producción, locales y autoridades.

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Uno de los casos que expuso la vulnerabilidad de las orquestas ocurrió el 8 de octubre de 2025, durante un concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos. La Policía Nacional activó el Plan Cerco tras una balacera registrada mientras el grupo se presentaba en el escenario.

Agua Marina se slavó de atentado.

El ataque dejó heridos, entre ellos integrantes de la agrupación. Las investigaciones incluyeron la revisión de las condiciones de seguridad y de las autorizaciones del evento. Antes del atentado, representantes de Agua Marina ya habían advertido públicamente sobre amenazas y extorsiones.

Ese episodio provocó que diversas figuras de la música y del espectáculo solicitaran medidas de protección para los artistas y los asistentes. La preocupación se extendió a los promotores, pues la logística de un concierto requiere prever rutas de acceso, seguridad interna, resguardo de equipos y evacuación ante una emergencia.

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Corazón Serrano priorizó a su equipo y al público

La agrupación piurana cuenta con una agenda de conciertos en distintas ciudades y mantiene una presencia constante en eventos masivos. La cancelación de una presentación por amenazas de extorsión marca un mensaje de alerta para el sector, que depende de la asistencia de miles de personas y del trabajo de numerosos equipos detrás del escenario.

Por ahora, la única decisión confirmada es la suspensión del concierto del 15 de noviembre en Manchay. La agrupación sostuvo que su prioridad es preservar la seguridad de todos los involucrados y pidió comprensión a su público.

Corazón Serrano cancela concierto en Manchay.