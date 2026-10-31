Perú

Cuentas de ahorro no pagarían impuesto a la renta en 2027: Comisión de Economía aprobó dictamen

No habrá impuesto a los ahorros. El proyecto de ley del Ejecutivo extendería la exoneración del tributo para los depósito en el sistema financiero. Ahora pasará al Senado

Persona consulta en banco y recibiendo dinero
¿Tienes ahorros en bancos? Actualmente, la medida que te exoneraba de pagar impuesto a la renta por ellos vence a fin de este 2026. - Crédito Andina
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Avanza la extensión del plazo para que los ahorros de los peruanos sigan sin pagar impuesto a la renta. El proyecto de ley del Ejecutivo que busca extender la exoneración de este cobro recibió votos favorables en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso. Así, no pagarían el impuesto hasta fines de 2029.

Como se recuerda, según la Ley del impuesto a la renta, las cuentas de ahorros de los usuarios están exonerados de este cobro, pero esto solo estaba vigente hasta fines este 2026, lo que activó las alarmas de los usuarios que tienen su dinero en el sistema financiero.

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Ahora el gobierno recibe el visto bueno de su proyecto de ley ante el Congreso, y todo indica que se aprobaría, dado que ya existían otros proyectos que buscaban lo mismo. Es decir, tras el avance de la propuesta, se aprobaría y el dinero de los usuarios seguiría exonerado del impuesto a la renta hasta el 2029.

Fachada del BCP
Las cuentas de ahorros seguirán exoneradas hasta el 2030. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

Aprueban extender exoneración del IR

La Comisión de Economía aprobó la extensión de la vigencia de las exoneraciones establecidas en el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta hasta el 31 de diciembre de 2029.

La finalidad del proyecto del Ejecutivo es garantizar la continuidad de los beneficios tributarios y, a la vez, fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización de las entidades sin fines de lucro.

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Por un lado, los ahorros de los usuarios en el sistema financiero habrían sido pasibles del impuesto a la renta desde 2027; es decir, tendrían que haber pagado un monto por el dinero que dejan en sus cuentas. Ahora, este plazo se ampliará hasta fines del 2029.

Por otro lado, para entidades sin fines de lucro, para acceder a esta prórroga, se incorpora la obligación de presentar la declaración anual del Impuesto a la Renta y una declaración informativa. Así, si no se subsanan omisiones en un plazo de 30 días calendarios tras el vencimiento, se perderá la exoneración correspondiente a dicho ejercicio.

Este video de noticias aborda la discusión sobre la posible tributación a los ahorros de personas en Perú. Se presentan testimonios de usuarios y análisis de expertos sobre el impacto en el sistema financiero. Las imágenes muestran exteriores de instituciones, una entrevistada en la calle, y un especialista en un estudio. También se incluye la postura del Ministerio de Economía y Finanzas, que niega haber planteado dicho impuesto.

Lo que consideró el Gobierno

Como se sabe, la exoneración no solo irá para las cuentas de ahorros, sino también para todos los otros conceptos contemplados en el artículo 19 de la Ley del impuesto a la renta.

“Modificar el encabezado y el inciso b) del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, contenida en el Texto Único Ordenado aprobado mediante el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, en los términos siguientes: ‘Artículo 19. Están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre de 2029′″, señala el dictamen

¿Qué consideró el gobierno? Por un lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) opinó que la eliminación de las exoneraciones como la de las cuentas de ahorro (exactamente las de los incisos f), i) y o) del artículo 19) tendría efectos negativos sobre variables económicas.

persona en banco dando dinero a trabajador
Tus ahorros están protegidos hasta este 2026 del cobro de impuesto a la renta. Pero la medida podría ser ampliada hasta el 2030. - Crédito Andina

Desincentivaría el ahorro de las familias debido a la menor rentabilidad efectiva del ahorro, sobre todo en el caso que el costo de las comisiones sea más alto que los intereses que perciben; habría un incremento del costo de fondeo de las entidades financieras por una menor disponibilidad de recursos, afectando así las tasas activas”, resumió el Gobierno.

Asimismo, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones destacó que los depósitos cumplen funciones transaccionales y de ahorro, además de constituir una fuente estable de fondeo.

“Del mismo modo, refiere que la presencia predominante de depósitos de ahorro y depósitos a la vista entre personas naturales y jurídicas sin fines de lucro en el sistema financiero responde a la demanda por servicios financieros transaccionales/operacionales mediante los cuales los depositantes puedan realizar operaciones recurrentes como transferencias, pagos de servicios, pagos de planillas, pagos de proveedores, recibir sueldos, realizar pagos de bajo monto en billeteras digitales, entre otros”, se aclara.

Captura de acta de PCM
En la sesión fue del 2 de octubre de la PCM, dentro del acta se discutió el proyecto de ley que modifica la Ley del impuesto a la renta, con respecto a sus exoneraciones. - Crédito Captura de PCM

Así, por lo general, este tipo de depósitos suelen recibir menores tasas de interés de modo que no se espera que los depositantes mantengan excedentes con fines de obtener rentabilidad.

Por lo que la SBS considera que la aplicación de un impuesto a la renta a los intereses de estos depósitos podría desalentar la utilización de estos servicios financieros, pudiendo significar un retroceso en la adopción y desarrollo de tecnologías que facilitan los pagos de manera digital, además de incrementar los riesgos de seguridad para la población por el traslado de efectivo.

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