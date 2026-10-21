MEF sustenta ampliación de la exoneración del impuesto a la renta hasta 2029: Para ahorros y más

Tus ahorros ya no estarían gravados con impuesto a la renta desde 2027. - Crédito Andina

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La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera, en su sexta sesión ordinaria de este miércoles 21 de octubre, recibe al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba quien informa sobre estado situacional del MEF, así como los ejes prioritarios de la política económica y fiscal a implementar en el sector, desde el Gobierno.

Pero hay más. En la agenda, se incluye la sustentación de tres proyectos que se buscan desde el Gobierno, entre los cuales está la ampliación de la exoneración del impuesto a la renta a los depósitos de ahorros en bancos y el sistema financiero. Esta vencía a fin de este 2026, y ahora se propone que continué hasta el 2029.

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“Artículo 2. Modificación del encabezado y del inciso b) del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta (...) en los términos siguientes: ‘Artículo 19. Están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre de 2029′“, se aclara en el proyecto de ley.

Las cuentas de ahorros seguirán exoneradas hasta el 2029. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

Para ahorros y más

Así, ¿a qué figuras se extenderá esta exoneración del impuesto a la renta hasta el 31 de diciembre de 2029? Esta es la lista vigente.

Una de estas, y de las que más alarmaron a los usuarios era la que exonera el impuesto a la renta a los depósitos de ahorro. La razón de la preocupación de usuarios en el sistema financiera era porque estaba, como las otras, acababa el 1 de enero de 2027.

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Esto significaba que desde esa fecha, los depósitos en el sistema financiero estarían gravados con el impuesto a la renta para adelante. Pero el gobierno incluye esta exoneración dentro de las que ahora se ampliarían y acabarían el 1 de enero de 2030.

Este video de noticias aborda la discusión sobre la posible tributación a los ahorros de personas en Perú. Se presentan testimonios de usuarios y análisis de expertos sobre el impacto en el sistema financiero. Las imágenes muestran exteriores de instituciones, una entrevistada en la calle, y un especialista en un estudio. También se incluye la postura del Ministerio de Economía y Finanzas, que niega haber planteado dicho impuesto.

Todas las exoneraciones del impuesto a la renta consideradas son las siguiente:

Las rentas que, las sociedades o instituciones religiosas, destinen a la realización de sus fines específicos en el país

Comprende la exoneración de rentas de fundaciones afectas y asociaciones sin fines de lucro, condicionada a que destinen sus rentas a fines específicos en el país, no las distribuyan directa o indirectamente entre asociados o partes vinculadas, y que sus estatutos prevean el destino del patrimonio en caso de disolución

Exonera los intereses de créditos de fomento otorgados directamente o mediante proveedores o intermediarios financieros por organismos internacionales o instituciones gubernamentales extranjeras

Exoneración de rentas de inmuebles de organismos internacionales que les sirvan de sede

Exonera remuneraciones de funcionarios y empleados de gobiernos extranjeros, instituciones oficiales extranjeras y organismos internacionales, cuando los convenios constitutivos así lo establezcan

Remite a las rentas del inciso g) del artículo 24°

Exonera los intereses de depósitos e imposiciones conforme a la Ley N.° 26702, excepto cuando constituyan rentas de tercera categoría

Exonera ingresos brutos de representaciones deportivas nacionales de países extranjeros

Exoneración de regalías por asesoramiento prestado desde el exterior por entidades estatales u organismos internacionales

Exonera ingresos brutos de representaciones de países extranjeros por espectáculos públicos culturales

Exonera intereses entre cooperativas de ahorro y crédito y sus socios

Exonera intereses y ganancias de créditos externos al Sector Público Nacional.

En la sesión fue del 2 de octubre de la PCM, dentro del acta se discutió el proyecto de ley que modifica la Ley del impuesto a la renta, con respecto a sus exoneraciones. - Crédito Captura de PCM

MEF sustenta proyectos de ley

Pero hay más. El MEF sustentará tres proyectos en esta sesión de la Comisión de Economía. La lista entera es la siguiente:

P.L. 507-2026-2031-CD , que propone modificar la Ley 30498, Ley que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales

P.L. 508-2026-2031-CD , que propone prorrogar la vigencia de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 31893, Ley de medidas estratégicas y disposiciones económicas y tributarias para el fortalecimiento y posicionamiento del ecosistema del libro y de la lectura

P.L. 509-2026-2031-CD , que propone modificar la Ley del Impuesto a la Renta.