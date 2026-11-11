Amanda Portales, seis décadas de música y anécdotas de una carrera que comenzó a los 3 años: “A los 5, un juez autorizó que pudiera cantar”

La artista destacó la participación de nuevos talentos en su espectáculo y defendió la preservación de las raíces de la música andina.

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Con seis décadas de canciones, viajes y escenarios a cuestas, Amanda Portales se prepara para cerrar una etapa de su trayectoria con “Arte Puro II”, el espectáculo que ofrecerá el 12 y 13 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. La intérprete reunirá a una orquesta típica, danzas, coro y artistas invitados de distintas generaciones para celebrar sus bodas de diamante con la música andina.

En entrevista con Infobae Perú, la llamada Eterna Novia del Perú recordó sus primeros años sobre los escenarios junto a su familia, el respaldo que recibió de referentes del folclore y la importancia de abrir espacios a jóvenes intérpretes. También habló de su vigencia, de la relación con el público y de la necesidad de preservar las raíces de cada género ante las nuevas fusiones.

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—Está por presentar “Arte Puro II”. ¿Qué encontrará el público en estas dos funciones?

Es el cierre de la celebración por mis bodas de diamante. Lo he denominado “Arte Puro II”. Voy a tener invitados, pero el detalle es que voy a cantar con ellos. Tendré una orquesta típica de 18 músicos y también estará Selección Fiesta Andina, que son 10 músicos. Habrá parte del coro, coreografías y todo lo que encierra el espectáculo. Durante más o menos 10 años he hecho conciertos en el Gran Teatro Nacional y cada uno ha tenido una temática. Esta vez es el cierre de mis 60 años de trayectoria.

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—Su carrera comenzó cuando era muy pequeña. ¿Cómo recuerda ese periodo?

La dedicación ha estado desde el inicio de mi carrera. Agradezco a mis padres, porque ellos creyeron en mí y apostaron por mí desde los tres años. A los cinco años, un juez de menores autorizó que pudiera cantar. Me inicié en el desaparecido Coliseo Nacional, en La Victoria. El público iba con la familia, con los hijos, los padres y las madres.

El espectáculo empezaba a las 3 de la tarde y podía terminar a las 9 o 10 de la noche, pero yo no podía pasar de las 5 de la tarde por mi edad. Empecé como la mascota. A los 7 años cantaba música del Cusco con el nombre de Japac Chika. Luego, a los 12 o 13 años, cantaba música de Puno como Flor Collavina.

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—¿Cuándo llegó a ser Amanda Portales ante el público?

Yo grabé para Industrias Musicales El Virrey. Como era menor, quien firmó el contrato fue mi mamá. Las grandes giras de entonces eran a Huaral, Paramonga, Cañete o Chimbote. Jaime Guardia me dijo que ya no podía calificarme a cada momento con distintos nombres artísticos. Por eso me recomendó cantar con mi nombre. Así surgió Amanda Portales. Luego aparecieron los nombres de Amanda de los Andes, Amanda del Mantaro, Flor Amanda y la Novia de Junín. Ahora el público me dice la Eterna Novia del Perú.

En entrevista con Infobae Perú, Amanda Portales recordó sus primeros pasos en los escenarios, cuando cantaba desde niña junto a su familia.

Niñez y adolescencia en medio de presentaciones artísticas

—¿Cómo fue su infancia y adolescencia en medio de las presentaciones y los viajes?

Mi mamá, Irene Sotelo, Irene del Centro, era autora y compositora. Mi papá, Lucho Portales, era músico, violinista y tenía su orquesta. Ellos tenían una compañía. Somos una familia de artistas. Mis hermanos también participaban y existía el trío Hermanitos Portales. Las presentaciones eran sobre todo los fines de semana, en coliseos o en viajes. El domingo por la noche ya estábamos de vuelta para ir al colegio. También participábamos en actividades escolares por el Día de la Madre, Fiestas Patrias o el aniversario del colegio.

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Éramos siete hermanos y teníamos nuestros momentos para jugar. Íbamos a Chosica con mis padres y, mientras mi mamá lavaba la ropa en el río, nosotros jugábamos. No me he sentido mal por eso. Al contrario, disfruté mi infancia.

—¿Cuál fue uno de los momentos más difíciles que recuerda de aquellos años?

Fuimos a Huancayo y un empresario no llegó a pagarnos. Era 24 de diciembre y pasamos la Nochebuena en la plaza grande de Huancayo. No sabíamos cómo retornar a Lima. Son anécdotas que hemos vivido, pero me siento plenamente feliz. Cuando te apasiona tu profesión y te entregas, tratas de mejorar y crecer.

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Me siento protegida y respaldada por un público que apostó por mí. No les he fallado. El público responde a las actividades que realizo, sobre todo en los teatros. Para mí, el público es como un jurado. No se le puede engañar. Sabe si realmente estás cantando, si has mejorado o si has empeorado. Mi mejor premio es el aplauso y el cariño de la gente.

“Los celos son para quienes no se sienten bien”

—En “Arte Puro II” ha convocado a jóvenes artistas. ¿Por qué considera importante abrirles espacio?

Voy a presentar a Facundo Sanz Barcelli, que tiene 15 años y ya suma cinco años como artista. También estará Karla Sofía, que tiene 25 o 26 años, canta muy bonito y sabe desenvolverse en el escenario. Ellos están felices porque tendrán la posibilidad de presentarse en un teatro como el Gran Teatro Nacional. Siempre es bueno dar oportunidad a quienes tienen ganas de participar.

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Yo me inicié desde muy niña y sé lo que se pasa. Tuve una protección enorme de Pastorita Huaracina, que me quería como a una hija. También estuvieron Silvestre del Huascarán, Flor Pucarina, Picaflor de los Andes, Juan Bolívar y Jaime Guardia. Ellos me vieron crecer en los escenarios. ¿Cómo no seguir ese camino y respaldar a los jóvenes?

La intérprete compartirá escenario con Karla Sofía, Javier y Hassan “Jasa” Sauñe, Facundo Sanz Barcelli y el arpista Jhonny Campos.

—En el ambiente artístico se suele hablar de competencia y celos entre los intérpretes. ¿Cómo lo ve?

Los celos creo que son para quienes no se sienten bien o sienten que algo les falta. En mi caso, no. Tengo que seguir adelante, si Dios lo permite. Sigo cantando en la misma nota musical de cuando me inicié. La voz ya está un poco más cuajada, pero el público me dice: “Señora Amanda, está igual”. Yo les digo que me miran con ojos de amor.

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Tengo una responsabilidad con las nuevas generaciones. Debo ser un referente en la manera de responder al público, de mostrar cariño y de estar en un escenario. También soy gestora del Día de la Canción Andina, que se celebra cada 15 de junio y ya tiene 20 años. En esas actividades hago participar a nuevos valores, jóvenes y niños.

“La fusión puede existir, pero sin dejar la tradición”

—¿Cómo mantener vigente la música andina ante los géneros que hoy dominan las tendencias?

Yo defiendo la música tradicional andina porque cada pueblo tiene su música. Puede haber fusiones. Yo también hice fusiones hace muchos años con “Jipi Hai” y “Cariñito”. No cambié las letras, pero sí trabajé el ritmo. He grabado con bongó, castañuelas, arpa, requinto, estudiantina, orquesta y banda. No estoy en contra de que existan muchos artistas y propuestas nuevas. Me parece excelente que se adecuen a la época, pero no deben alejarse de la tradición. Si se va a decir que es un huayno o música folclórica, tiene que conservar su base.

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Cada región tiene variantes. Huancayo y Jauja, dentro de Junín, tienen diferencias. También Puno, Áncash, Apurímac, Cusco y Cajamarca. Hay huaynos, chuscadas, mulizas y carnavales. Eso debe estar claro para no confundir los géneros.

—¿Cuál es su invitación final para el público?

Los espero el jueves 12 y viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Gran Teatro Nacional. Es el cierre de mis 60 años de trayectoria y luego llegará otra etapa en mi vida profesional. Nunca olviden que un pueblo sin folclore es un pueblo sin alma. Hay que amar primero lo nuestro y después el resto.

Amanda Portales ofrecerá dos funciones de “Arte Puro II” el 12 y 13 de noviembre en el Gran Teatro Nacional, como cierre de la celebración por sus 60 años de trayectoria.