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Dónde ver Paraguay vs Singapur HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘albirroja’ tendrá una gira por Asia, la cual cerrará midiéndose con Japón. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

Dónde ver Paraguay vs Singapur: canal TV del amistoso por fecha FIFA 2026.
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La selección de Paraguay enfrentará a Singapur hoy, viernes 13 de noviembre, en un amistoso por la fecha FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 07:00 horas de Perú, y se disputará en el Estadio Nacional de Singapur, ubicado en el distrito de Kallang. Conoce cómo seguir la transmisión del partido.

Dónde ver Paraguay vs Singapur, amistoso por fecha FIFA 2026

En Perú, el partido entre Paraguay y Singapur podrá seguirse a través de APF TV, la aplicación oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol. La plataforma permitirá ver el encuentro en territorio peruano, a través de diferentes aparatos tecnológicos.

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En Paraguay, el compromiso contará con transmisión en señal abierta y por cable mediante Trece, GEN y VS Sports.

Infobae informará en su página web el resultado, las principales incidencias y los detalles más relevantes del duelo entre Paraguay y Singapur.

El Paraguay vs Singapur se podrá ver mediante la aplicación de la Federación Paraguaya de Fútbol.
El Paraguay vs Singapur se podrá ver mediante la aplicación de la Federación Paraguaya de Fútbol.

Horarios del Paraguay vs Singapur, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido comenzará a las 20:00 horas de Singapur. En Perú, Colombia y Ecuador, el inicio será a las 07:00 horas. En Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, se jugará desde las 09:00 horas. En Ciudad de México, el pitazo inicial está previsto para las 06:00 horas.

¿Cómo llega Paraguay?

La ‘albirroja’ llega a este amistoso en una etapa favorable, con buenos resultados y una defensa firme. Durante las ventanas FIFA de septiembre y octubre, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro derrotó 2-0 a Bolivia el 27 de septiembre y se impuso 1-0 ante Colombia, como visitante, el 2 de octubre. Hugo Adrián Benítez marcó el gol de ese triunfo.

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La selección guaraní también tuvo una actuación destacada en la Copa del Mundo 2026. Alcanzó los octavos de final después de eliminar a Alemania en la definición por penales, en la ronda de los dieciséis mejores. Francia puso fin a su recorrido con una victoria por la mínima diferencia, en lo que fue su única derrota durante esa instancia.

El plantel realizó el miércoles 11 de noviembre su primer entrenamiento con los 27 convocados reunidos en el campo Geylang ActiveSG de Kallang. La nómina cuenta con referentes como Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Miguel Almirón, Julio Enciso, Mathías Villasanti y Diego Gómez.

Además, Alfaro incluyó al mediocampista Eduardo Delmás, de Olimpia, y a Mauro Coronel, de Nacional, junto con el regreso de Mateo Gamarra. Para la gira por Asia, el entrenador argentino no tendrá a Antonio Sanabria, Andrés Cubas ni Ramón Sosa, quienes quedaron fuera por lesión.

La selección de Paraguay completó su entrenamiento con los 27 convocados en Singapur.
La selección de Paraguay completó su entrenamiento con los 27 convocados en Singapur.

Convocatoria de Paraguay

  • Arqueros: Orlando Gill, Gastón Olveira, Santiago Rojas y Facundo Insfrán.
  • Defensores: Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Mateo Gamarra, Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena y Alexandro Maidana.
  • Mediocampistas: Braian Ojeda, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Mauricio Magalhães, Eduardo Delmás, Allan Wlk, entre otros.
  • Delanteros: Miguel Almirón, Julio Enciso, Antonio Sanabria, Ramón Sosa, Alex Arce, Gabriel Ávalos, Isidro Pitta y Mauro Coronel

Segundo amistoso de Paraguay en esta fecha FIFA 2026

Paraguay afrontará su segundo amistoso de la fecha FIFA ante Japón el martes 17 de noviembre de 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Singapur, como parte de la gira asiática de la ‘albirroja’.

El partido comenzará a las 10:10, hora de Paraguay. En territorio paraguayo, la transmisión estará a cargo de APF TV, GEN y Trece. El compromiso cerrará la participación del equipo dirigido por Gustavo Alfaro en esta ventana internacional.

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