Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO HOY: minuto a minuto de su retorno a la ciudad donde fue obispo, agenda y últimas noticias del Santo Padre

El papa León XIV llega a la Base Aeronaval del Callao, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en las afueras de Lima, Perú. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Chiclayo vive una jornada histórica. La ciudad que durante años conoció a Robert Francis Prevost como el ‘Padre Roberto’ se prepara para recibirlo nuevamente, pero esta vez convertido en el papa León XIV, el máximo representante de la Iglesia católica.

Su retorno al norte peruano tiene un significado especial. Antes de ser elegido pontífice, Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, periodo en el que construyó una estrecha relación con sacerdotes, religiosos, familias y comunidades de Lambayeque.

Ahora, las calles que recorrió durante su labor pastoral volverán a recibirlo en medio de muestras de fe, emoción y expectativa. Los fieles esperan verlo, saludarlo y recibir su bendición, mientras se desarrollan las actividades programadas para su visita.

En esta cobertura especial de Infobae Perú podrás seguir EN VIVO el minuto a minuto de la visita del papa León XIV a Chiclayo, con información sobre su llegada, agenda, desplazamientos, celebraciones religiosas, discursos, fotografías y videos.