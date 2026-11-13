Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO HOY: minuto a minuto de su retorno a la ciudad donde fue obispo, agenda y últimas noticias del Santo Padre

Chiclayo vive una jornada histórica. La ciudad que durante años conoció a Robert Francis Prevost como el ‘Padre Roberto’ se prepara para recibirlo nuevamente, pero esta vez convertido en el papa León XIV, el máximo representante de la Iglesia católica.
Su retorno al norte peruano tiene un significado especial. Antes de ser elegido pontífice, Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, periodo en el que construyó una estrecha relación con sacerdotes, religiosos, familias y comunidades de Lambayeque.
Ahora, las calles que recorrió durante su labor pastoral volverán a recibirlo en medio de muestras de fe, emoción y expectativa. Los fieles esperan verlo, saludarlo y recibir su bendición, mientras se desarrollan las actividades programadas para su visita.
En esta cobertura especial de Infobae Perú podrás seguir EN VIVO el minuto a minuto de la visita del papa León XIV a Chiclayo, con información sobre su llegada, agenda, desplazamientos, celebraciones religiosas, discursos, fotografías y videos.
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¿A qué hora llega el papa León XIV a Chiclayo este viernes 13 de noviembre?
De acuerdo con el itinerario oficial, el avión que trasladará al Santo Padre partirá a las 7:40 a. m. desde la Base Aérea del Callao y tiene previsto aterrizar a las 9:10 a. m. en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo.
Su llegada marcará el inicio de dos jornadas de actividades en Lambayeque, con encuentros religiosos, visitas a espacios vinculados con su historia pastoral y una celebración multitudinaria que congregará a miles de fieles.
La expectativa se concentra especialmente en las Pampas de Pimentel, donde el pontífice presidirá una misa y ofrecerá una homilía.
Agenda del papa León XIV en Chiclayo HOY, viernes 13 de noviembre
Estas son las actividades previstas para la primera jornada de su visita:
7:40 a. m. – Salida de Lima: el avión que transporta al Santo Padre partirá desde la Base Aérea del Callao.
9:10 a. m. – Llegada a Chiclayo: aterrizaje en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
10:30 a. m. – Santa misa y homilía: celebración eucarística en la explanada de las Pampas de Pimentel.
12:40 p. m. – Visita privada: recorrido por la capilla San Óscar A. Romero.
4:30 p. m. – Encuentro con representantes de la Iglesia: reunión en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.
5:45 p. m. – Encuentro con el mundo universitario: actividad en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
7:00 p. m. – Cena con sacerdotes: encuentro en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo.
La misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel: uno de los momentos centrales de la visita
Uno de los acontecimientos más esperados será la celebración eucarística que León XIV presidirá a las 10:30 a. m. en la explanada de las Pampas de Pimentel.
La ceremonia reunirá a fieles de Chiclayo, otras provincias de Lambayeque y distintas regiones del país, que llegarán para participar en el encuentro religioso y escuchar el mensaje del pontífice.
La homilía será uno de los momentos de mayor interés periodístico, tanto por su contenido religioso como por las referencias que pueda realizar a su experiencia pastoral en el norte peruano.
En esta cobertura encontrarás las principales frases del Santo Padre, los pasajes más importantes de su mensaje, las reacciones de los asistentes y las imágenes de la multitudinaria celebración.
León XIV regresa a los lugares que marcaron su historia como obispo de Chiclayo
La visita también tendrá un componente profundamente personal. Durante su etapa como obispo, Robert Prevost construyó una relación cercana con diferentes comunidades religiosas y espacios de Lambayeque.
Entre ellos destaca el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, donde encomendó su labor episcopal a la Virgen María; la capilla San Óscar A. Romero y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
Su regreso permitirá reencontrarse con sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de una comunidad universitaria que formó parte de su trayectoria pastoral.
Para muchos chiclayanos, será la oportunidad de volver a ver al hombre que conocieron como el ‘Padre Roberto’, antes de que fuera elegido como el nuevo sucesor de Pedro.
¿Qué actividades realizará el papa León XIV el sábado 14 de noviembre?
La segunda jornada en Lambayeque comenzará a las 8:00 a. m. con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada y la homilía del Santo Padre en la Catedral de Santa María de Chiclayo.
Posteriormente, viajará en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde presidirá una celebración eucarística a las 11:00 a. m.
El pontífice tiene previsto regresar a Chiclayo a las 2:00 p. m. y, a las 5:30 p. m., participará en un encuentro de oración con la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña.
¿Cuándo dejará el papa León XIV Chiclayo y cuál será su siguiente destino?
La estancia del pontífice en Lambayeque concluirá el domingo 15 de noviembre, cuando partirá desde la Base Aérea de Chiclayo rumbo a Cusco.
Según el programa oficial, su salida está prevista para las 7:50 a. m. En la Ciudad Imperial participará en encuentros con fieles y representantes de la piedad popular, antes de continuar su viaje hacia Pucallpa, donde tendrá actividades con comunidades amazónicas