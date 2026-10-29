Dormir mal, vivir estresado y pasar horas sentado: un neurólogo explica cómo estos hábitos pueden elevar el riesgo de sufrir un ACV

Descubre la diferencia entre un ACV isquémico y uno hemorrágico. Conoce cómo un estilo de vida sedentario aumenta el riesgo y aprende consejos prácticos para mantener tu cuerpo activo y saludable. Infobae Perú

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El estrés persistente, las dificultades para dormir y las largas jornadas sin actividad física forman parte de la rutina de muchas personas. Aunque suelen asociarse con el cansancio o una disminución del rendimiento diario, estos hábitos también guardan relación con la salud cardiovascular y el funcionamiento de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro.

El neurólogo Manuel Alfonso Moquillaza Valle, especialista en neurología vascular e intervencionista de la Clínica Ricardo Palma, adviertío en una entrevista con Infobae Perú que la combinación de estos factores puede elevar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). La preocupación incluye a la población joven, debido a la presencia de hábitos poco saludables, como la inactividad física, el consumo de tabaco y alcohol, además de la falta de descanso.

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El especialista explica que el estrés crónico, la ansiedad y la depresión pueden influir en la presión arterial, el metabolismo y otros mecanismos relacionados con la salud vascular. Por ello, considera necesario reconocer estas condiciones y evitar que se conviertan en problemas permanentes sin atención profesional.

La prevención también requiere revisar conductas que suelen pasar inadvertidas durante el día, como permanecer varias horas frente a una computadora, dormir pocas horas durante la semana o recurrir al tabaco para afrontar las preocupaciones. Moquillaza plantea medidas concretas para reducir estos riesgos, desde incorporar pausas de movimiento hasta establecer horarios regulares de descanso y mantener controles médicos.

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¿Qué es un accidente cerebrovascular y cuáles son sus tipos?

El estrés persistente, la ansiedad y la depresión pueden relacionarse con un mayor riesgo vascular. Composición: Infobae

El accidente cerebrovascular es una enfermedad neurológica causada por una lesión en los vasos sanguíneos del cerebro. Según Manuel Moquillaza, en el Perú se registran aproximadamente 100.000 casos al año, una cifra que refleja la importancia de identificar los factores de riesgo y reforzar las medidas preventivas.

Existen dos tipos principales de ACV. El primero es el isquémico, que ocurre cuando una arteria cerebral se obstruye por un coágulo e impide el flujo adecuado de sangre. De acuerdo con el especialista, esta modalidad representa alrededor del 85% de los casos.

El segundo es el hemorrágico, que se produce cuando un vaso sanguíneo se rompe y la sangre se extiende hacia el tejido cerebral. Este tipo corresponde al 15% restante y suele recibir el nombre de derrame cerebral.

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Moquillaza advierte que la enfermedad no afecta exclusivamente a los adultos mayores. También puede presentarse en personas jóvenes, en particular cuando existen factores como hipertensión arterial, diabetes, sedentarismo, tabaquismo y consumo de alcohol.

El médico sostiene que una parte importante de estos episodios puede prevenirse mediante el control de los factores de riesgo. En ese sentido, señala que la prevención debe considerar tanto las condiciones médicas preexistentes como los hábitos cotidianos que pueden perjudicar la salud de las arterias.

Estrés crónico: cómo puede aumentar el riesgo de ACV

Una ilustración conceptual señala el impacto del estrés crónico sobre la conexión que el nervio vago establece entre el cerebro, el corazón y el sistema digestivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés no constituye por sí mismo una enfermedad, pero su persistencia puede generar alteraciones en el organismo. Cuando la respuesta de estrés se mantiene durante periodos prolongados, intervienen mecanismos hormonales y cardiovasculares que pueden afectar la presión arterial y otros indicadores de salud.

En la entrevista con Infobae Perú, Moquillaza sostiene que “el estrés crónico, la ansiedad y la depresión se relacionan con un incremento del riesgo de sufrir un ACV”. El especialista menciona un aumento del 33% para estas condiciones y cita cifras de hasta el 37% para el estrés psicológico y del 70% para el estrés laboral asociado con situaciones de acoso o maltrato psicológico.

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Estas cifras describen asociaciones de riesgo y no significan que todas las personas expuestas al estrés desarrollarán la enfermedad. El riesgo individual depende de distintos factores, entre ellos la presión arterial, los antecedentes médicos y otras conductas relacionadas con la salud.

El neurólogo explica que el estrés puede elevar la producción de cortisol, una hormona que participa en la respuesta del organismo ante situaciones exigentes. Cuando sus niveles permanecen elevados, pueden presentarse alteraciones relacionadas con la presión arterial y el metabolismo. A ello se suman factores como la diabetes, la aterosclerosis y las arritmias cardíacas, que también pueden incrementar el riesgo vascular.

La relación entre el estrés y el ACV no se limita a los cambios hormonales. Las personas que atraviesan periodos prolongados de tensión también pueden dormir menos, reducir su actividad física o recurrir al cigarrillo y al alcohol. Estas conductas añaden riesgos que requieren atención específica.

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El material educativo Estrés y cerebro, elaborado por Moquillaza para pacientes, señala que el estrés psicológico sostenido puede afectar la presión arterial, el ritmo cardíaco y los procesos inflamatorios.

Según la revista Annals of Medicine, titulada Psychological distress and incident cardiovascular disease independent of life’s essential 8: a prospective cohort study, el estudio encontró un aumento del 32% en el riesgo de enfermedad cardiovascular asociado con el malestar psicológico, incluso después de considerar ocho factores de salud cardiovascular. Este resultado se refiere a enfermedad cardiovascular y no debe interpretarse como una cifra equivalente al incremento específico del riesgo de ACV.

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Dormir entre siete y ocho horas ayuda a proteger la salud cerebral

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad y la duración del sueño forman parte de los factores que deben evaluarse en la prevención cerebrovascular. Durante el descanso, el organismo desarrolla procesos vinculados con la regulación hormonal y el funcionamiento del cerebro. La falta de sueño puede alterar estos mecanismos y afectar el estado de ánimo, la concentración y la salud cardiovascular.

Moquillaza recomienda dormir entre siete y ocho horas por noche. Según explica, dormir menos de seis horas se asocia con un mayor riesgo de ACV. También advierte sobre el descanso excesivamente prolongado, en particular cuando supera las nueve horas y coincide con una rutina marcada por la inactividad física.

El especialista destaca la importancia de mantener horarios regulares para acostarse y levantarse. La recomendación incluye evitar que las jornadas laborales se extiendan hasta la madrugada de manera habitual y no depender del fin de semana para recuperar todas las horas de sueño perdidas.

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La apnea obstructiva del sueño constituye otro aspecto que merece atención. Esta condición provoca interrupciones de la respiración durante el descanso y puede acompañarse de ronquidos. Moquillaza señala que la apnea obstructiva duplica el riesgo de ACV isquémico, por lo que resulta importante consultar con un profesional ante la sospecha de este trastorno.

Por ello, considera que el descanso debe recibir la misma atención que otros hábitos vinculados con la prevención de enfermedades.

Entre las medidas que recomienda figuran alejar las pantallas al menos dos horas antes de dormir y evitar las comidas abundantes durante las tres horas previas al descanso. También propone acondicionar el dormitorio para favorecer un ambiente tranquilo.

En los casos de dificultad para conciliar el sueño, Moquillaza aconseja no permanecer en la cama durante periodos prolongados si pasan alrededor de 30 minutos sin que aparezca el sueño. En esa situación, sugiere levantarse, permanecer en un lugar con iluminación tenue y realizar una actividad tranquila, como leer o escuchar música instrumental, sin recurrir al celular o al televisor.

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Para quienes duermen pocas horas, plantea cambios progresivos en lugar de intentar modificar la rutina de manera abrupta. Por ejemplo, una persona que duerme cuatro horas puede intentar extender el descanso en media hora y mantener ese avance antes de plantearse un nuevo objetivo.

Permanecer sentado durante horas también representa un riesgo

El bienestar físico aparece como uno de los principales desafíos del trabajo remoto en Perú, donde el 31.3% afirma que su condición física disminuyó desde que trabaja a distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de oficina, las actividades frente a una computadora y las jornadas de trabajo remoto pueden prolongar el tiempo que una persona permanece sentada. Esta conducta reduce las oportunidades de movimiento y puede contribuir a problemas metabólicos y cardiovasculares.

Moquillaza advierte que permanecer sentado durante más de una hora sin interrupciones se relaciona con un aumento del riesgo de ACV. Durante la entrevista, el especialista menciona un incremento del 21% y señala que el riesgo puede elevarse cuando se prolonga el tiempo de inactividad.

El resumen vascular incluido en la documentación de referencia también recoge una asociación entre permanecer sentado durante 11 horas al día y un incremento relativo del 21% en el riesgo de ACV. La cifra procede de evidencia epidemiológica y no implica que todas las personas que pasan ese tiempo sentadas presenten el mismo riesgo individual.

La recomendación del neurólogo consiste en incorporar pausas saludables cada 45 o 60 minutos. Estas interrupciones pueden durar entre dos y tres minutos e incluir una caminata breve, estiramientos, sentadillas o movimientos sencillos que permitan abandonar la posición sedentaria.

Las pausas pueden realizarse en espacios pequeños, como una oficina o un consultorio. También es posible aprovechar el momento para caminar hasta un punto cercano y beber agua.

La actividad física regular constituye otra medida preventiva. Moquillaza recomienda al menos 150 minutos de ejercicio a la semana y propone combinar ejercicios cardiovasculares, como caminar rápido o nadar, con actividades destinadas a fortalecer los músculos.

Tabaco y alcohol: dos hábitos que incrementan los riesgos vasculares

Un cenicero azul muestra numerosas colillas de cigarrillos y cenizas acumuladas.

El consumo de tabaco representa otro factor relevante en la prevención del ACV. Según Moquillaza, las sustancias presentes en el cigarrillo favorecen la inflamación de las arterias y pueden perjudicar los vasos sanguíneos del corazón, el cerebro y los riñones.

El especialista explica que el daño vascular puede contribuir a la obstrucción de las arterias y aumentar la probabilidad de sufrir un episodio cerebrovascular. El riesgo también alcanza a las personas expuestas al humo de otros fumadores, aunque no consuman cigarrillos directamente.

Durante la entrevista con Infobae Perú, Moquillaza menciona incrementos del 117% en el riesgo de ACV isquémico, del 77% en el hemorrágico y del 246% en la hemorragia subaracnoidea entre las cifras que expone sobre los efectos del tabaquismo. Estos porcentajes corresponden a riesgos relativos citados por el especialista y no representan una probabilidad individual aplicable por igual a todas las personas.

El médico también relaciona el tabaquismo con la formación de aneurismas cerebrales, una alteración que puede favorecer episodios hemorrágicos si se produce una ruptura. En su explicación, identifica la hipertensión arterial como otro factor importante en la formación de estas lesiones.

Respecto del alcohol, Moquillaza recomienda evitar su consumo como una forma de afrontar el estrés. El especialista señala que recurrir a bebidas alcohólicas para sobrellevar las preocupaciones puede añadir riesgos en lugar de resolver el problema que las origina.

Cinco medidas para reducir el impacto del estrés

Una empleada realiza ejercicios de estiramiento junto a su escritorio para interrumpir los períodos prolongados de postura sentada en el espacio de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento Estrés y cerebro, elaborado por Manuel Alfonso Moquillaza Valle, reúne cinco recomendaciones para incorporar a la rutina diaria con el objetivo de mejorar el manejo del estrés y proteger la salud cerebrovascular.

1. Practicar técnicas de relajación. El especialista recomienda dedicar entre 10 y 15 minutos al día a ejercicios de respiración consciente, meditación o mindfulness. Durante la entrevista también menciona prácticas como el yoga, el taichí y el qigong. Estas actividades pueden ayudar a manejar la respuesta al estrés, aunque no reemplazan la atención médica cuando existe un problema persistente.

2. Mantener actividad física regular. Caminar, nadar, pedalear y realizar ejercicios de fuerza son alternativas para reducir el tiempo de inactividad. La recomendación general del material educativo es alcanzar al menos 150 minutos de ejercicio por semana.

3. Establecer una rutina de sueño. Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, limitar el uso de pantallas antes de dormir y evitar las comidas abundantes durante las horas previas al descanso son algunas de las medidas propuestas para mejorar el sueño.

4. Cultivar vínculos sociales cercanos. Conversar con familiares y amigos, expresar las preocupaciones y mantener relaciones de apoyo puede ayudar a afrontar periodos difíciles. El aislamiento prolongado, por el contrario, puede agravar las dificultades para manejar el estrés.

5. Buscar ayuda profesional. Cuando el estrés persiste o interfiere con las actividades cotidianas, Moquillaza recomienda consultar con un médico o un profesional de salud mental. La atención oportuna permite evaluar el problema y determinar qué medidas corresponden a cada caso.

El material también incluye cinco conductas que conviene evitar: minimizar el estrés, aislarse, utilizar alcohol o tabaco para afrontar las preocupaciones, postergar los controles de presión arterial y glucosa, y sacrificar el sueño por las exigencias laborales.

Qué controles médicos priorizar para prevenir un ACV

La prevención del accidente cerebrovascular requiere vigilar los factores de riesgo que pueden modificarse mediante hábitos saludables y atención médica. Moquillaza sostiene que cerca del 90% de los ACV podrían evitarse mediante medidas preventivas, aunque el riesgo de cada persona depende de sus condiciones particulares.

Entre las prioridades que menciona figura el control de la presión arterial, con una meta inferior a 130/80 mmHg en el contexto de la recomendación que expone durante la entrevista. La necesidad de alcanzar esa cifra debe evaluarse con un profesional de acuerdo con las características clínicas de cada paciente.

El especialista también destaca el seguimiento de la glucosa, el colesterol LDL y los triglicéridos. Estos indicadores permiten detectar condiciones que pueden afectar la salud de las arterias y requieren controles médicos según los antecedentes y las necesidades de cada persona.

La evaluación del corazón y de las arterias carótidas también forma parte de las medidas que Moquillaza menciona para revisar el riesgo vascular. La frecuencia y el tipo de pruebas deben establecerse de acuerdo con la evaluación clínica, en lugar de aplicar un calendario idéntico a toda la población.

En las personas con antecedentes familiares de ACV, el médico recomienda prestar atención a la presión arterial, el tabaquismo, la actividad física y otros factores modificables. La existencia de antecedentes no significa que el episodio sea inevitable, pero sí constituye un motivo para conversar con un profesional sobre las medidas de prevención apropiadas.

El neurólogo también insiste en no suspender medicamentos ni dejar de acudir a los controles bajo la idea de que determinados síntomas se deben únicamente al estrés. La tensión psicológica puede coexistir con hipertensión, diabetes u otras condiciones que necesitan seguimiento específico.