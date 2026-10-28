Hombres G expresó sus condolencias desde Lima por las víctimas del accidente ferroviario en Toledo

Hombres G expresó sus condolencias a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo a través de sus redes sociales.

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Hombres G se pronunció sobre el accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo, España, a través de un mensaje publicado en sus historias de Instagram. La banda española, que se encuentra en Lima para ofrecer dos conciertos en el Estadio Nacional, expresó su solidaridad con las víctimas del siniestro y sus familias desde el país donde se presenta.

“Consternados por las imágenes que nos llegan desde España”, escribió el grupo al inicio de su mensaje. El comunicado continuó con palabras dirigidas a los afectados por la tragedia: “Desde Perú, nuestro más sentido pésame a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo y a sus familiares y amigos. Todo nuestro cariño y nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles”.

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El accidente dejó decenas de fallecidos en la línea Madrid-Sevilla

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:54 de la mañana, hora local, cuando un tren AVE de Renfe colisionó con un convoy de la compañía Iryo que se encontraba detenido en la vía, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, entre las localidades de Los Yébenes y Urda. El impacto provocó que al menos tres vagones descarrilaran y que dos de ellos cayeran por un terraplén cercano a las vías.

Según las cifras difundidas por las autoridades de Castilla-La Mancha, el balance provisional de fallecidos ascendió a 68, con más de medio centenar de heridos, algunos de ellos en estado crítico. En conjunto, ambos trenes transportaban a 544 pasajeros al momento de la colisión, de acuerdo con datos de la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla. El tren de Iryo llevaba 147 pasajeros, incluido un bebé, mientras que el convoy de Renfe trasladaba a 397 personas.

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Nueve meses después del accidente de Adamuz, dos trenes han chocado en la provincia de Toledo y han dejado cerca de 70 muertos, por el momento.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, calificó el accidente como “verdaderamente inverosímil” y atribuyó el choque a una posible falla en el sistema de señalización automático, que habría derivado en un error humano por parte de un operador del Centro de Regulación de Circulación de Adif, en Atocha. Según esta hipótesis, tras una caída previa de los sistemas automáticos, un operario autorizó al AVE a continuar su marcha pese a que el tren de Iryo permanecía detenido en la vía por un problema técnico.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que las autoridades llegarán “hasta el final” para esclarecer las causas del choque, mientras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) confirmó la interrupción de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía como consecuencia del siniestro.

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Un segundo accidente grave en la red de alta velocidad en menos de un año

El choque de Urda se produjo apenas nueve meses después del accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ocurrido el 18 de enero de este año en la misma línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y que dejó 46 personas fallecidas. Aquel siniestro, atribuido en primera instancia a una rotura en una soldadura de las vías, continúa bajo investigación judicial, con peritos que estiman entregar su dictamen final recién a inicios de 2027.

La coincidencia entre ambas tragedias reavivó el debate sobre el estado de la infraestructura ferroviaria española. El Sindicato Ferroviario calificó de “precipitado” e “irresponsable” atribuir el nuevo accidente a un fallo humano sin que concluyan las investigaciones técnicas, y reclamó una auditoría de las inversiones realizadas en la línea tras el siniestro de Adamuz. “Es demasiado reciente como para poder decir con tanta rotundidad que detrás del accidente haya un fallo humano”, señaló el portavoz sindical Joan Rodríguez.

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El grupo musical Hombres G manifiesta su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Toledo a través de una publicación emitida desde Perú.

La banda agradeció la labor de los equipos de emergencia

En su mensaje, Hombres G también destacó el trabajo de los equipos desplegados en el lugar del accidente. “Gracias a los equipos de emergencia que están trabajando en el rescate y la atención a los heridos”, señaló la banda, que cerró su comunicado con una frase breve de respaldo hacia las personas afectadas: “Estamos con vosotros”.

El pronunciamiento del grupo se produjo en medio de su gira “Los mejores años de nuestra vida”, que los trajo a Lima para dos presentaciones con entradas agotadas en el Estadio Nacional, programadas para el jueves 29 y el viernes 30 de octubre. Hasta el momento, la banda no informó si el accidente tendrá alguna repercusión en el desarrollo de sus conciertos en la capital peruana.

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