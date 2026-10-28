JNE rechaza agravios de Carlos Álvarez contra su presidente: “Contribuye a deteriorar el debate público”

El humorista repitió los dichos del líder de Renovación Popular sobre introducir un “morrocoy” a Roberto Burneo, mientras tres menores que se encontraban en el estrado observaban la escena con desconcierto

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un pronunciamiento oficial este miércoles 28 de octubre de 2026, tras las expresiones agraviantes y las alusiones de connotación sexual dirigidas contra su presidente por el ex candidato presidencial Carlos Álvarez, de la organización política País para Todos.

El organismo electoral cuestionó que el exaspirante a la Presidencia reprodujera expresiones vejatorias difundidas previamente por Rafael López Aliaga, integrante de Renovación Popular. El pronunciamiento señala que este tipo de manifestaciones excede los límites de la discrepancia política y afecta la dignidad de las personas.

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En su comunicado, el JNE diferenció las críticas legítimas a las autoridades de los ataques personales. La institución advirtió que la reiteración de estas conductas perjudica el debate público y contribuye a normalizar los insultos como parte de la confrontación política.

“La crítica a las autoridades y las discrepancias políticas son legítimas en democracia, pero no justifican los agravios personales ni las expresiones que atentan contra la dignidad de las personas. La reiteración de estas conductas preocupa, pues contribuye a deteriorar el debate público y a normalizar el insulto como forma de confrontación política”, se lee en el comunicado.

El organismo también expresó preocupación por las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, durante una actividad pública en Lurín y en presencia de niñas, niños y adolescentes. Ante esta situación, anunció que pondrá lo ocurrido en conocimiento de entidades estatales para que evalúen el caso dentro de sus competencias.

JNE comunicará los hechos a tres entidades del Estado

El organismo electoral condenó las expresiones agraviantes y las alusiones de connotación sexual dirigidas contra su presidente, Roberto Burneo. Composición: Infobae

El Jurado Nacional de Elecciones informó que remitirá el caso al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. La finalidad es que cada institución examine lo ocurrido y determine las medidas que correspondan de acuerdo con sus atribuciones.

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La comunicación a estas entidades forma parte de las acciones anunciadas por el organismo electoral frente a las expresiones atribuidas a Carlos Álvarez. El JNE no precisó en el comunicado qué medidas adoptará cada institución ni adelantó el resultado de las evaluaciones.

“Esta situación reviste especial gravedad por haberse producido en un espacio público y en presencia de niñas, niños y adolescentes, durante una actividad realizada en Lurín”, se lee en el pronunciamiento .

Procuraduría del JNE evaluará acciones legales

Además de comunicar el caso a las tres entidades estatales, el JNE indicó que informará a su Procuraduría Pública para que esta adopte las medidas legales pertinentes dentro del ámbito de sus funciones.

Según el comunicado, la Procuraduría podrá realizar las acciones correspondientes ante las instancias competentes, con el propósito de que los hechos sean examinados conforme a ley y se determinen las responsabilidades que pudieran corresponder.

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El organismo electoral no detalló qué procedimientos legales específicos promoverá su representación jurídica ni identificó posibles sanciones. Su anuncio se limita a señalar que la Procuraduría intervendrá dentro de sus competencias para que el caso reciba la evaluación correspondiente.

Comunicado del JNE

López Aliaga ya había sido cuestionado por sus expresiones contra Roberto Burneo

Las expresiones de Rafael López Aliaga contra Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ya habían generado cuestionamientos en abril de 2026. En esa ocasión, el líder de Renovación Popular exigió al titular del organismo electoral que declarara la nulidad de las elecciones y lo advirtió con una frase que diversos actores políticos interpretaron como una amenaza de agresión sexual.

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El episodio motivó críticas por la naturaleza de los comentarios y por la presencia de menores de edad. La excongresista Susel Paredes calificó las expresiones de abril como una “amenaza de violación vestida de suprema vulgaridad”, mientras que Indira Huilca las cuestionó públicamente.

El nuevo pronunciamiento del JNE se centra en las expresiones atribuidas a Álvarez y en la reproducción de los agravios difundidos previamente por López Aliaga. Por ello, el organismo anunció que comunicará los hechos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, además de informar a su Procuraduría Pública para la evaluación de posibles acciones legales.

Organismo electoral distingue las críticas de los agravios personales

La institución alertó sobre la repetición de conductas de este tipo y su efecto en la discusión pública. Su cuestionamiento se centra en el uso de insultos y expresiones vejatorias como mecanismos de confrontación entre actores de la vida política.

El comunicado también remarcó la importancia de que las personas con participación pública actúen con respeto y prudencia, especialmente ante audiencias que incluyen menores de edad.

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El JNE señaló que la defensa del respeto institucional no supone restringir la crítica política y reafirmó su compromiso con la institucionalidad democrática y un debate público respetuoso.