Perú

Jaime Bayly cuenta que su canal de YouTube le deja el doble que la televisión abierta: “Es más de lo que merezco”

El escritor y periodista peruano reveló en un podcast que sus ingresos digitales duplican lo que percibe por su trabajo en televisión abierta, aunque evitó precisar el monto exacto

Dos imágenes de Jaime Bayly; a la izquierda viste traje azul y a la derecha lleva sombrero claro mientras sostiene una placa plateada de YouTube
Jaime Bayly reveló que sus ingresos en YouTube duplican lo que percibe por su trabajo en televisión abierta.
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Jaime Bayly reveló que su canal de YouTube genera aproximadamente el doble de ingresos que su participación en televisión abierta. La confesión se produjo durante una entrevista con el periodista uruguayo Ignacio “Nacho” Álvarez, en el pódcast ‘Todo se sabe’, donde el escritor abordó la rentabilidad de su proyecto digital sin llegar a precisar una cifra concreta.

Durante la conversación, Álvarez consultó al conductor de ‘El francotirador’ sobre el dinero que recibe a través de sus contenidos en internet. Bayly respondió sin rodeos sobre la magnitud de la diferencia entre ambas fuentes de ingresos, aunque optó por mantener en reserva el monto exacto que recibe mensualmente.

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El escritor evitó revelar cifras por una cuestión de educación familiar

“Me deja más o menos el doble de lo que gano en el canal de televisión de aire. No voy a decir el monto, mi mamá me enseñó que hablar de dinero en público no es de buen gusto”, expresó Jaime Bayly durante la entrevista. La respuesta dejó en evidencia la magnitud de la diferencia entre ambas fuentes de ingresos, aunque el escritor prefirió no profundizar en cifras específicas.

En ese punto de la conversación, Álvarez le recordó al escritor que, un día antes, había mencionado la pérdida de un millón de dólares. Bayly aclaró que aquella afirmación se trató de una broma y reiteró que procura seguir los consejos de discreción que le transmitió su madre respecto a hablar de dinero en público.

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Durante una entrevista con Ignacio Álvarez, el escritor y periodista Jaime Bayly declaró que sus ingresos generados en la plataforma digital YouTube duplican lo que percibe por su labor en la televisión abierta. Bayly evitó detallar las cifras económicas exactas y explicó los motivos detrás del desarrollo de su canal de contenidos y su enfoque en proyectos creativos. Video: Ignacio Álvarez

Pese a la insistencia del entrevistador, Bayly mantuvo su postura de no precisar el monto exacto de sus ganancias, aunque reconoció que la cifra lo tomó por sorpresa. “¿Sabes por qué me da pudor decir la cifra? Porque es más de lo que merezco, es más de lo que esperaba”, confesó el periodista, en una de las declaraciones más comentadas de la entrevista.

El canal digital se convirtió en un proyecto familiar rentable

El canal de YouTube de Jaime Bayly es un proyecto que el periodista desarrolla junto a su esposa, la escritora Silvia Núñez del Arco, y que con el tiempo se transformó en una fuente de ingresos relevante para el comunicador. A través de este espacio, Bayly comparte comentarios sobre la actualidad política, reflexiones personales y opiniones dirigidas a una audiencia que lo sigue al margen de la televisión tradicional.

El formato digital le permitió al escritor mantener una presencia independiente en internet, en un momento en que las plataformas de streaming han ganado terreno frente a los medios de comunicación convencionales como espacios de distribución de contenidos. Según sus propias declaraciones, los ingresos generados por su actividad en YouTube superan ampliamente lo que recibe por su participación en un canal de televisión abierta.

El dinero dejó de ser su principal motivación, según el propio Bayly

Más allá de la diferencia económica entre ambas plataformas, Bayly sostuvo durante la entrevista que el factor monetario ya no representa el principal impulso detrás de sus proyectos actuales. “Y es que no lo hago por dinero, aunque no lo creas, casi nada de lo que hago ahora es por dinero”, afirmó el escritor.

Jaime Bayly estrenó canal de YouTube y sorprende con revelaciones | Magaly TV La Firme

Cuando Álvarez le preguntó por qué continúa trabajando pese a contar con los recursos necesarios, Bayly explicó que ya no vive preocupado por ese aspecto de su vida y que sus actividades actuales le aportan un sentido distinto, relacionado con la satisfacción personal más que con la necesidad económica. El escritor no ofreció mayores detalles sobre el alcance de su canal ni sobre las cifras de audiencia que respaldan sus ingresos en la plataforma digital.

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