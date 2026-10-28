Señor de los Milagros HOY: dónde se encuentra la imagen y qué calles recorre este 28 de octubre

El Señor de los Milagros volverá a las calles de Lima hoy miércoles 28 de octubre para cumplir su cuarto y penúltimo recorrido procesional de 2026. La salida está prevista para las 6:00 a. m. desde el Santuario de Las Nazarenas, en el jirón Huancavelica, desde donde las andas iniciarán una extensa jornada por el Centro de Lima y Breña antes de regresar al templo.

La procesión avanzará por algunas de las principales vías del centro de la capital y tendrá entre sus momentos centrales el paso por dos establecimientos de salud. La imagen llegará primero a la altura del Hospital San Bartolomé y posteriormente al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde está previsto un homenaje de pacientes, familiares y personal de salud.

El desplazamiento también generará cierres progresivos de calles, desvíos vehiculares y modificaciones temporales en el transporte público. Las restricciones comenzarán desde las 6:00 a. m. y podrán mantenerse, dependiendo del avance de la procesión, hasta las 4:00 a. m. del jueves 29 de octubre.