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Señor de los Milagros HOY: dónde se encuentra la imagen y qué calles recorre este 28 de octubre

La imagen del Cristo Moreno recorrerá el Centro de Lima y Breña en una jornada que incluirá homenajes en dos hospitales y cambios temporales en el Metropolitano y los corredores. Sigue aquí el avance de la procesión

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El Señor de los Milagros volverá a las calles de Lima hoy miércoles 28 de octubre para cumplir su cuarto y penúltimo recorrido procesional de 2026. La salida está prevista para las 6:00 a. m. desde el Santuario de Las Nazarenas, en el jirón Huancavelica, desde donde las andas iniciarán una extensa jornada por el Centro de Lima y Breña antes de regresar al templo.

La procesión avanzará por algunas de las principales vías del centro de la capital y tendrá entre sus momentos centrales el paso por dos establecimientos de salud. La imagen llegará primero a la altura del Hospital San Bartolomé y posteriormente al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde está previsto un homenaje de pacientes, familiares y personal de salud.

El desplazamiento también generará cierres progresivos de calles, desvíos vehiculares y modificaciones temporales en el transporte público. Las restricciones comenzarán desde las 6:00 a. m. y podrán mantenerse, dependiendo del avance de la procesión, hasta las 4:00 a. m. del jueves 29 de octubre.

03:33 hsHoy

¿Cuál es la ruta del cuarto recorrido del Señor de los Milagros?

El recorrido oficial comienza y termina en el Santuario de Las Nazarenas. Desde allí, la imagen saldrá hacia la avenida Tacna y continuará por Nicolás de Piérola, jirón Cañete y avenida Alfonso Ugarte.

En Alfonso Ugarte se producirán dos de las paradas previstas para la jornada. El cortejo pasará por el Hospital San Bartolomé y luego llegará al Hospital Arzobispo Loayza. Tras esta visita, las andas retomarán Alfonso Ugarte para continuar hacia Breña.

La ruta seguirá por la avenida Venezuela, el jirón Varela y la avenida Bolivia. Posteriormente, la procesión llegará a la avenida Garcilaso de la Vega y tomará nuevamente la avenida Tacna para regresar al Santuario de Las Nazarenas.

El itinerario comprende:

  • Santuario de Las Nazarenas
  • avenida Tacna
  • avenida Nicolás de Piérola
  • jirón Cañete
  • avenida Alfonso Ugarte
  • avenida Venezuela
  • jirón Varela
  • avenida Bolivia
  • avenida Garcilaso de la Vega
  • avenida Tacna y retorno a Las Nazarenas

Los horarios de llegada a cada punto son referenciales y dependen del ritmo de avance de las andas, las pausas y los homenajes que se desarrollen durante la jornada.

Mapa de calles con un trazado morado que señala una ruta procesional, junto con textos informativos, fechas y logotipos institucionales
El mapa oficial detalla el trayecto de la procesión del Señor de los Milagros por el centro de Lima con salida desde la Iglesia de las Nazarenas. (Hermanada del Señor de los Milagros de las Nazarenas)
03:27 hsHoy

Cierres de calles y desvíos desde las 6 de la mañana

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que aplicará cierres progresivos en las vías comprendidas en el recorrido. Esto significa que no todas permanecerán bloqueadas durante toda la jornada: las restricciones avanzarán con la procesión y los tramos serán liberados conforme pase la imagen.

La medida está prevista desde las 6:00 a. m. del miércoles hasta las 4:00 a. m. del jueves. Entre las vías consideradas como alternativas para el transporte público figuran Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Mariano Cornejo, Brasil, 28 de Julio y Arequipa, además de los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi.

Los conductores que deban desplazarse por el Centro de Lima o Breña deberán considerar que las condiciones del tránsito pueden modificarse a lo largo del día según la ubicación de la procesión.

Señor de los Milagros: ¿qué calles estarán cerradas en Lima este miércoles 28 de octubre? (Foto: Municipalidad de Lima)
Señor de los Milagros: ¿qué calles estarán cerradas en Lima este miércoles 28 de octubre? (Foto: Municipalidad de Lima)
03:19 hsHoy

¿Qué pasará con el Metropolitano y los corredores?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció modificaciones temporales en varios servicios. Cuando la procesión se encuentre en la avenida Tacna, los buses del Metropolitano circularán por Alfonso Ugarte y utilizarán las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo. En ese periodo permanecerán cerradas temporalmente Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla.

Cuando las andas avancen por Alfonso Ugarte, el Metropolitano desviará sus servicios por las avenidas Lampa y Emancipación. Las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España permanecerán cerradas temporalmente mientras se mantenga la afectación en ese sector.

El Corredor Azul también modificará su trayecto. Durante el paso por Tacna, los buses circularán por Francisco Pizarro, Caquetá y Nicolás de Piérola. Cuando la procesión llegue al sector de Venezuela y Bolivia, los vehículos serán desviados por Óscar R. Benavides y Tingo María.

El Corredor Morado, en tanto, llegará únicamente hasta el cruce del jirón Virú con Prolongación Tacna durante el periodo en que la procesión se desplace por la avenida Tacna, para luego retornar hacia San Juan de Lurigancho.

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03:13 hsHoy

El último recorrido será el 1 de noviembre

La jornada de este miércoles será la cuarta de las cinco salidas procesionales programadas para 2026. Después de regresar a Las Nazarenas, el Señor de los Milagros volverá a salir el domingo 1 de noviembre para su último recorrido del año. Ese día, la salida está prevista desde el mediodía. El Cristo Moreno recorrerá la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación antes de retornar al Monasterio de Las Nazarenas. Durante este miércoles, Infobae Perú actualizará esta cobertura en vivo con la ubicación de la imagen, el avance de las andas, los homenajes, las incidencias en el tránsito y las principales novedades del cuarto recorrido del Señor de los Milagros.

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