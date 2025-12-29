El trastorno de pánico se distingue por la aparición recurrente de crisis intensas de miedo, conocidas como ataques de pánico (Imagen ilustrativa Infobae)

La ansiedad es uno de los trastornos mentales más frecuentes en el Perú y afecta a personas de distintas edades y contextos sociales. Según reportes del Ministerio de Salud (Minsa), más de 3 millones de peruanos presentan síntomas de ansiedad en algún momento de su vida. El Seguro Social de Salud (EsSalud) señala que las consultas por cuadros ansiosos han crecido de manera sostenida en los últimos años, impulsadas por factores como el estrés laboral, la inestabilidad económica y las secuelas de la pandemia. Identificar los síntomas y comprender los diferentes tipos de ansiedad resulta fundamental para acceder a un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado.

La ansiedad puede manifestarse de formas muy variadas, desde preocupaciones constantes hasta crisis intensas de miedo. Muchas veces, quienes la padecen desconocen que existe más de una clase de trastorno de ansiedad, cada una con características particulares. Conocer las diferencias entre estos tipos es clave para orientar la búsqueda de ayuda profesional y mejorar la calidad de vida.

Los 7 principales tipos de ansiedad

El trastorno de ansiedad social se manifiesta como un miedo intenso a situaciones sociales o de desempeño público (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trastorno de ansiedad generalizada (TAG): el TAG se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente sobre diversos aspectos de la vida cotidiana, como el trabajo, la salud o la familia. Las personas con este trastorno suelen sentirse tensas, inquietas y presentan dificultades para controlar la preocupación, lo que interfiere con sus actividades diarias. Los síntomas físicos incluyen fatiga, insomnio, tensión muscular y molestias digestivas. Trastorno de ansiedad social (fobia social): este tipo de ansiedad se manifiesta como un miedo intenso a situaciones sociales o de desempeño público. Quienes lo padecen temen ser juzgados, humillados o rechazados, lo que puede llevar a evitar reuniones, exposiciones o cualquier actividad que implique interacción con otras personas. El aislamiento social es una consecuencia frecuente. Trastorno de pánico: el trastorno de pánico se distingue por la aparición recurrente de crisis intensas de miedo, conocidas como ataques de pánico. Estas crisis aparecen de manera súbita y se acompañan de síntomas físicos como palpitaciones, dificultad para respirar, sudoración, temblores y sensación de pérdida de control o miedo a morir. La anticipación de nuevos ataques puede generar un temor constante y limitar la vida cotidiana. Fobias específicas: las fobias específicas son miedos intensos y desproporcionados hacia objetos, animales o situaciones concretas, como alturas, sangre, espacios cerrados o volar en avión. La exposición al estímulo temido desencadena ansiedad inmediata y, en muchos casos, se evita a toda costa la situación o el objeto. Agorafobia: la agorafobia es el miedo a encontrarse en lugares o situaciones donde sería difícil escapar o recibir ayuda en caso de una crisis de ansiedad. Las personas con agorafobia suelen evitar espacios públicos, multitudes, transporte público o incluso salir de casa, lo que puede limitar gravemente su autonomía. Trastorno de ansiedad por separación: si bien es más común en la infancia, también puede presentarse en adultos. Este trastorno se caracteriza por un miedo excesivo a la separación de personas significativas, como padres, pareja o hijos. La ansiedad se manifiesta ante la posibilidad de perder el contacto o estar lejos de estos vínculos, y puede interferir en actividades escolares, laborales o sociales. Mutismo selectivo: el mutismo selectivo afecta principalmente a niños y se manifiesta como la incapacidad de hablar en situaciones sociales específicas, a pesar de hacerlo con normalidad en otros contextos. Este tipo de ansiedad suele estar relacionado con ambientes escolares y puede afectar el desarrollo académico y las relaciones interpersonales.

Factores de riesgo de la ansiedad

El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente sobre diversos aspectos de la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen diversos factores que aumentan la probabilidad de desarrollar un trastorno de ansiedad. Entre ellos destacan la genética, antecedentes familiares de trastornos mentales, experiencias traumáticas en la infancia, estrés crónico, enfermedades físicas y consumo de sustancias. El entorno familiar y social, así como la exposición a situaciones de violencia o inseguridad, también influyen en el riesgo. El Minsa y EsSalud recomiendan prestar atención a los síntomas persistentes y buscar ayuda profesional cuando la ansiedad interfiere en la vida diaria.

Otros trastornos mentales asociados con la ansiedad

La ansiedad suele presentarse junto con otros trastornos mentales, lo que complica el diagnóstico y el tratamiento. El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se caracteriza por pensamientos intrusivos y conductas repetitivas destinadas a reducir la ansiedad. Por su parte, el trastorno de estrés postraumático (TEPT) aparece después de experimentar eventos traumáticos y se manifiesta con recuerdos recurrentes, pesadillas y reacciones intensas de miedo. La presencia simultánea de estos trastornos requiere un abordaje especializado y un tratamiento integral.