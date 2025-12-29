Perú

Los 7 principales tipos de ansiedad

La ansiedad puede manifestarse de formas muy variadas, desde preocupaciones constantes hasta crisis intensas de miedo

Guardar
El trastorno de pánico se
El trastorno de pánico se distingue por la aparición recurrente de crisis intensas de miedo, conocidas como ataques de pánico (Imagen ilustrativa Infobae)

La ansiedad es uno de los trastornos mentales más frecuentes en el Perú y afecta a personas de distintas edades y contextos sociales. Según reportes del Ministerio de Salud (Minsa), más de 3 millones de peruanos presentan síntomas de ansiedad en algún momento de su vida. El Seguro Social de Salud (EsSalud) señala que las consultas por cuadros ansiosos han crecido de manera sostenida en los últimos años, impulsadas por factores como el estrés laboral, la inestabilidad económica y las secuelas de la pandemia. Identificar los síntomas y comprender los diferentes tipos de ansiedad resulta fundamental para acceder a un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado.

La ansiedad puede manifestarse de formas muy variadas, desde preocupaciones constantes hasta crisis intensas de miedo. Muchas veces, quienes la padecen desconocen que existe más de una clase de trastorno de ansiedad, cada una con características particulares. Conocer las diferencias entre estos tipos es clave para orientar la búsqueda de ayuda profesional y mejorar la calidad de vida.

Los 7 principales tipos de ansiedad

El trastorno de ansiedad social
El trastorno de ansiedad social se manifiesta como un miedo intenso a situaciones sociales o de desempeño público (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Trastorno de ansiedad generalizada (TAG): el TAG se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente sobre diversos aspectos de la vida cotidiana, como el trabajo, la salud o la familia. Las personas con este trastorno suelen sentirse tensas, inquietas y presentan dificultades para controlar la preocupación, lo que interfiere con sus actividades diarias. Los síntomas físicos incluyen fatiga, insomnio, tensión muscular y molestias digestivas.
  2. Trastorno de ansiedad social (fobia social): este tipo de ansiedad se manifiesta como un miedo intenso a situaciones sociales o de desempeño público. Quienes lo padecen temen ser juzgados, humillados o rechazados, lo que puede llevar a evitar reuniones, exposiciones o cualquier actividad que implique interacción con otras personas. El aislamiento social es una consecuencia frecuente.
  3. Trastorno de pánico: el trastorno de pánico se distingue por la aparición recurrente de crisis intensas de miedo, conocidas como ataques de pánico. Estas crisis aparecen de manera súbita y se acompañan de síntomas físicos como palpitaciones, dificultad para respirar, sudoración, temblores y sensación de pérdida de control o miedo a morir. La anticipación de nuevos ataques puede generar un temor constante y limitar la vida cotidiana.
  4. Fobias específicas: las fobias específicas son miedos intensos y desproporcionados hacia objetos, animales o situaciones concretas, como alturas, sangre, espacios cerrados o volar en avión. La exposición al estímulo temido desencadena ansiedad inmediata y, en muchos casos, se evita a toda costa la situación o el objeto.
  5. Agorafobia: la agorafobia es el miedo a encontrarse en lugares o situaciones donde sería difícil escapar o recibir ayuda en caso de una crisis de ansiedad. Las personas con agorafobia suelen evitar espacios públicos, multitudes, transporte público o incluso salir de casa, lo que puede limitar gravemente su autonomía.
  6. Trastorno de ansiedad por separación: si bien es más común en la infancia, también puede presentarse en adultos. Este trastorno se caracteriza por un miedo excesivo a la separación de personas significativas, como padres, pareja o hijos. La ansiedad se manifiesta ante la posibilidad de perder el contacto o estar lejos de estos vínculos, y puede interferir en actividades escolares, laborales o sociales.
  7. Mutismo selectivo: el mutismo selectivo afecta principalmente a niños y se manifiesta como la incapacidad de hablar en situaciones sociales específicas, a pesar de hacerlo con normalidad en otros contextos. Este tipo de ansiedad suele estar relacionado con ambientes escolares y puede afectar el desarrollo académico y las relaciones interpersonales.

Factores de riesgo de la ansiedad

El trastorno de ansiedad generalizada
El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente sobre diversos aspectos de la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen diversos factores que aumentan la probabilidad de desarrollar un trastorno de ansiedad. Entre ellos destacan la genética, antecedentes familiares de trastornos mentales, experiencias traumáticas en la infancia, estrés crónico, enfermedades físicas y consumo de sustancias. El entorno familiar y social, así como la exposición a situaciones de violencia o inseguridad, también influyen en el riesgo. El Minsa y EsSalud recomiendan prestar atención a los síntomas persistentes y buscar ayuda profesional cuando la ansiedad interfiere en la vida diaria.

Otros trastornos mentales asociados con la ansiedad

La ansiedad suele presentarse junto con otros trastornos mentales, lo que complica el diagnóstico y el tratamiento. El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se caracteriza por pensamientos intrusivos y conductas repetitivas destinadas a reducir la ansiedad. Por su parte, el trastorno de estrés postraumático (TEPT) aparece después de experimentar eventos traumáticos y se manifiesta con recuerdos recurrentes, pesadillas y reacciones intensas de miedo. La presencia simultánea de estos trastornos requiere un abordaje especializado y un tratamiento integral.

Temas Relacionados

ansiedadtrastorno mentalperu-salud

Más Noticias

Pamela Franco y Christian Cueva ironizan su yape de 280 soles en escena para videoclip: “López estará con rabia”

La pareja sorprendió al convertir uno de los episodios más comentados de su historia con Pamela López en el estreno de ‘El perro del hortelano’

Pamela Franco y Christian Cueva

La ‘lista de éxitos invisibles’: El balance final de tu 2025 que no se mide en números ni en trofeos

El ‘Balance de Éxitos’ es una invitación a detener la autocrítica feroz y redescubrir las victorias invisibles que marcaron tu 2025. Porque antes de escribir una nueva historia en el 2026, es fundamental reconocer que el año que termina no fue un tiempo perdido, sino el suelo fértil donde creció tu nueva versión

La ‘lista de éxitos invisibles’:

Se reveló el contundente motivo por el que Juan Reynoso fichó a Franco Zanelatto para Melgar pese a que solo jugó 7 partidos en 2025

El extremo peruano vivió una temporada para el olvido en OFI Creta de Grecia, pero el ‘Cabezón’ no dudó en apostar por su contratación para el ‘dominó’

Se reveló el contundente motivo

Sismos en Perú EN VIVO: los últimos reportes del IGP, balance de heridos y de daños materiales

La noche del 27 de diciembre se registró un sismo de 6.0 frente a la costa de Chimbote y tuvo una profundidad de 52 km. Otras tres réplicas mantienen en alerta la costa norte del país

Sismos en Perú EN VIVO:

Bassco Soyer lamentó retiro de Paolo Guerrero y opinó del recambio: “La selección peruana necesita a los mejores jugadores”

El volante de Gil Vicente de Portugal se pronunció por la decisión del ‘Depredador’ de colgar los chimpunes y del futuro de la ‘bicolor’. También habló de Alianza Lima

Bassco Soyer lamentó retiro de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco y Christian Cueva

Pamela Franco y Christian Cueva ironizan su yape de 280 soles en escena para videoclip: “López estará con rabia”

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras polémica por el premio a “La ruptura del año”: “yo no cuento mis intimidades”

Fallece influencer conocido como ‘Chaturry’ y su hermana conmueve con mensaje de despedida: “Te extrañaré mucho”

El emotivo mensaje de la periodista Carla Palacios Pasapera tras la partida del congresista Carlos Anderson

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

DEPORTES

Se reveló el contundente motivo

Se reveló el contundente motivo por el que Juan Reynoso fichó a Franco Zanelatto para Melgar pese a que solo jugó 7 partidos en 2025

Bassco Soyer lamentó retiro de Paolo Guerrero y opinó del recambio: “La selección peruana necesita a los mejores jugadores”

Nicole Pérez supera la valla de los 200 puntos y se consolida como la máxima anotadora de la Liga Peruana de vóley 2025/26

“El gol errado contra Alianza Lima lo analicé mil veces”, la sincera confesión de Edison Cavani por la derrota de Boca Juniors en Copa Libertadores 2025

Universitario 3-1 Regatas Lima: resumen del triunfo de las ‘pumas’ en la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026