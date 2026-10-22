¿Duermes y sigues cansado? Estas enfermedades podrían estar detrás del cansancio persistente

Un hombre bosteza con la mano sobre la boca mientras permanece sentado en el sofá de su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sentirse cansado después de dormir no necesariamente significa que exista una enfermedad. Aunque la fatiga suele estar relacionada con malos hábitos de sueño, cuando persiste pese al descanso o aparece acompañada de otros síntomas, es importante identificar qué podría estar provocándola. Entre las posibles causas se encuentran la anemia, las enfermedades tiroideas, la apnea del sueño y algunos problemas de salud mental.

El Dr. Pedro Bedoya, médico internista de la Clínica Anglo Americana, explicó que el cansancio puede tener distintos orígenes y que su presencia, por sí sola, no permite determinar si una persona padece alguna enfermedad. Por ello, recomendó prestar atención a la duración de la fatiga y a otras manifestaciones que puedan presentarse al mismo tiempo.

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¿Qué enfermedades podrían causar cansancio persistente?

De acuerdo con el especialista, existen distintas condiciones que pueden manifestarse mediante una sensación constante de agotamiento, incluso cuando una persona considera que ha dormido lo suficiente.

Entre las posibles causas se encuentran:

Anemia : puede provocar fatiga y debilidad debido a una menor capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos. puede provocar fatiga y debilidad debido a una menor capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos.

Enfermedades de la tiroides : las alteraciones en el funcionamiento de esta glándula pueden afectar los niveles de energía y el bienestar general. las alteraciones en el funcionamiento de esta glándula pueden afectar los niveles de energía y el bienestar general.

Apnea del sueño: este trastorno interrumpe la respiración durante el descanso y puede afectar su calidad, por lo que una persona puede despertar sin sentirse recuperada.

Ansiedad y depresión: algunos problemas de salud mental también pueden repercutir en el descanso y generar cansancio persistente. algunos problemas de salud mental también pueden repercutir en el descanso y generar cansancio persistente.

El médico advirtió que la fatiga no debe interpretarse como una señal exclusiva de alguna de estas enfermedades. Para determinar su origen, es necesario evaluar cada caso y considerar los síntomas asociados, los antecedentes y los hábitos cotidianos del paciente.

Cuatro señales de alerta que no debes ignorar

Un hombre de mediana edad con signos de fatiga y sobrepeso representa los factores que inciden en el desequilibrio hormonal masculino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la sensación de cansancio, existen manifestaciones que, cuando aparecen junto con la fatiga persistente, deberían motivar una consulta médica.

1. Pérdida de peso sin una explicación aparente. Si una persona comienza a bajar de peso y, al mismo tiempo, experimenta cansancio constante, es importante que un profesional evalúe qué podría estar causando ambos cambios.

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2. Cambios en las deposiciones o dolor abdominal. Las alteraciones en los hábitos intestinales o la aparición de molestias abdominales acompañadas de fatiga deben comunicarse al médico durante una evaluación.

3. Palpitaciones o sensación de falta de aire. Estos síntomas, cuando se presentan junto con el agotamiento, requieren una valoración para identificar si existe alguna condición subyacente.

4. Fiebre. La aparición de fiebre asociada a un cansancio persistente también constituye una señal para buscar orientación médica.

Una persona permanece sentada en un banco sujetándose la cabeza bajo sombras oscuras que representan el síndrome de fatiga crónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas manifestaciones no confirman por sí solas la presencia de una enfermedad específica, pero pueden ayudar al médico a determinar qué evaluaciones son necesarias.

¿Qué hacer si despiertas cansado todos los días?

Si no existen otros síntomas de alerta, el primer paso es revisar los hábitos cotidianos y la calidad del descanso. Mantener horarios regulares para dormir, procurar un estilo de vida saludable y observar si el sueño resulta reparador puede ayudar a identificar factores relacionados con la fatiga.

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También es importante considerar que dormir durante varias horas no garantiza un descanso de calidad. Trastornos como la apnea del sueño pueden interrumpir el descanso sin que la persona sea plenamente consciente de ello, por lo que requieren una evaluación profesional.

“Muchos síntomas e incluso algunas enfermedades pueden mejorar cuando modificamos nuestro estilo de vida. Pero si, pese a estas medidas, la fatiga continúa, es importante realizar una evaluación médica para identificar qué puede estar causándola”, concluyó el Dr. Bedoya.

En ese sentido, si el cansancio persiste pese a los cambios en los hábitos de sueño o interfiere con las actividades diarias, se recomienda acudir a un profesional de salud. La evaluación permitirá determinar si se trata de un problema relacionado con el descanso o si es necesario investigar otras posibles causas.

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