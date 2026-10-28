Perú

Hombres G en Lima: setlist, horarios y accesos para sus conciertos en el Estadio Nacional

La agrupación española ofrecerá dos conciertos y celebrará más de cuatro décadas de trayectoria con un repertorio que combina clásicos de distintas etapas de su carrera

Varios hombres posan sonrientes en un escenario frente a una multitud de espectadores que levantan los brazos en un recital nocturno
El repertorio referencial de la gira incluye canciones de distintas etapas como 'Marta tiene un marcapasos', 'Venezia' y 'Devuélveme a mi chica'.
Guardar

Hombres G regresará a Lima para ofrecer dos conciertos consecutivos este jueves 29 y viernes 30 de octubre en el Estadio Nacional. La banda española agotó las entradas para ambas fechas, correspondientes a la gira “Los mejores años de nuestra vida”, con el auspicio de Radio Oxígeno.

El grupo celebrará más de cuatro décadas de trayectoria con un repertorio que reúne algunas de las canciones más reconocidas del rock en español. La productora Masterlive Perú, a cargo de la organización del evento, confirmó el sold out de las dos presentaciones y difundió los horarios, recomendaciones de ingreso y la lista de objetos prohibidos para los asistentes.

PUBLICIDAD

Las puertas del estadio abrirán a las cinco de la tarde

Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 5:00 p. m. en ambas fechas, mientras que el inicio del concierto está previsto para las 9:00 p. m., según los horarios difundidos por Masterlive Perú. La productora advirtió que estos horarios podrían sufrir variaciones por motivos de fuerza mayor.

Las dos funciones, programadas para el 29 y 30 de octubre, tienen las entradas agotadas en su totalidad. Masterlive Perú recomendó a los asistentes no dar por hecho la disponibilidad de nuevos boletos y revisar únicamente los canales oficiales de la productora ante cualquier actualización relacionada con el aforo.

Músicos en un escenario tocan guitarras eléctricas, un bajo y un saxofón frente a una estructura de luces suspendidas
Las puertas del recinto abrirán a las cinco de la tarde y el inicio del espectáculo está previsto para las nueve de la noche.

El repertorio incluye clásicos de distintas etapas de la banda

Aunque Hombres G no confirmó que interpretará exactamente las mismas canciones en sus dos presentaciones en Lima, el repertorio de su reciente concierto del 24 de octubre en Colombia sirve como referencia para anticipar el posible setlist en el Estadio Nacional. La lista reúne temas de distintas etapas de la banda, desde sus primeros discos hasta las canciones que definieron su identidad musical.

PUBLICIDAD

Entre los títulos que formaron parte de ese repertorio figuran ‘Voy a pasármelo bien’, ‘El ataque de las chicas cocodrilo’, ‘Una mujer de bandera’, ‘Chico, tienes que cuidarte’, ‘Te necesito’, ‘Dos imanes’ y ‘Marta tiene un marcapasos’. El cierre de la presentación en Colombia incluyó, a modo de encore, los temas ‘Los mejores años de nuestra vida’, ‘Temblando’, ‘Venezia’ y ‘Devuélveme a mi chica’, estos dos últimos pertenecientes al álbum debut de la agrupación.

Recomendaciones de seguridad y objetos prohibidos en el ingreso

Masterlive Perú difundió una serie de recomendaciones para los asistentes a las dos fechas. Entre ellas, la organización sugirió priorizar el transporte en taxi, evitar el ingreso con objetos de valor innecesarios y colaborar con la revisión de mochilas durante el acceso al recinto. También pidió a los asistentes llevar su documento de identidad y advirtió sobre los riesgos de comprar entradas a revendedores, debido a la posibilidad de adquirir boletos falsos sin posibilidad de reclamo posterior.

La productora detalló además la lista de objetos prohibidos dentro del Estadio Nacional. Entre ellos se encuentran las cámaras con lente removible, filmadoras, drones, mochilas grandes, alimentos y bebidas, envases de cualquier tipo, sombrillas, correas con accesorios metálicos, punteros láser, iPads, artefactos pirotécnicos, bastones para selfies, sillas plegables y objetos punzocortantes, entre otros artículos considerados de riesgo para los asistentes. La organización informó que el recinto contará con servicio de seguridad privada y atención médica durante ambas jornadas.

Un hombre de cabello canoso viste una camiseta negra mientras canta frente a un micrófono y sostiene un bajo eléctrico de color rojo
David Summers, vocalista y bajista de la banda Hombres G.

Una banda con más de cuatro décadas de trayectoria en el rock en español

Hombres G se formó en Madrid en 1982 y se consolidó como una de las agrupaciones más reconocidas del rock pop en español. El grupo está integrado por David Summers, vocalista y bajista; Rafa Gutiérrez y Daniel Mezquita, guitarristas; y Javier Molina, baterista.

La banda alcanzó popularidad durante la década de 1980 con canciones que se extendieron por España y Latinoamérica. Su álbum debut, publicado en 1985 bajo el nombre “Hombres G”, incluyó los temas “Devuélveme a mi chica” y “Venezia”. Un año después, el grupo lanzó “La cagaste... Burt Lancaster”, disco que incorporó canciones como “Marta tiene un marcapasos” y “El ataque de las chicas cocodrilo”.

A lo largo de su trayectoria, Hombres G también estuvo vinculada a producciones audiovisuales como “Sufre mamón” (1987) y “Suéltate el pelo” (1988), ambas con participación directa de los integrantes de la banda. Esa combinación entre música y cine contribuyó a consolidar la presencia del grupo en distintas generaciones de seguidores en Latinoamérica.

Las dos presentaciones de esta semana marcarán un nuevo capítulo en la relación que la banda mantiene con el público peruano, con un repertorio que combina los temas de sus primeros discos con los sencillos que definieron su carrera durante más de 40 años de trayectoria.

Temas Relacionados

Hombres GRockConciertos en Limaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Felipe Chávez se luce en DFB Pokal: asistencia en Bayern Múnich vs Magdeburgo, en Allianz Arena, por la Segunda Ronda de Copa Alemana

El ‘11′ del club ‘blanquiazul’ se sirvió de un balón de su compañero Baris Atik para emprender una carrera por el centro del campo y luego abrir el esférico hacia la izquierda con el anotador Mateusz Zukowski

Felipe Chávez se luce en DFB Pokal: asistencia en Bayern Múnich vs Magdeburgo, en Allianz Arena, por la Segunda Ronda de Copa Alemana

Hugo Ccahuana, senador de Juntos por el Perú, se queda profundamente dormido en debate de crédito millonario

El parlamentario de Juntos por el Perú fue captado durmiendo mientras el pleno debatía medidas económicas relacionadas con la atención del fenómeno El Niño

Hugo Ccahuana, senador de Juntos por el Perú, se queda profundamente dormido en debate de crédito millonario

Dengue y Fenómeno El Niño: Perú compra 1,1 millones de vacunas ante el riesgo de nuevos contagios

El Ministerio de Salud reforzó la inmunización de personas de 10 a 20 años y prepara hospitales de campaña en regiones del norte ante lluvias, altas temperaturas y mayor presión sobre los servicios sanitarios

Dengue y Fenómeno El Niño: Perú compra 1,1 millones de vacunas ante el riesgo de nuevos contagios

Turrones en Lima: desde S/ 3,50 hasta S/ 30, estos son los precios por el mes morado

La avenida Tacna y los alrededores de la Iglesia de las Nazarenas concentran una amplia oferta de este tradicional dulce peruano, con alternativas que varían según la marca, el peso y la variedad

Turrones en Lima: desde S/ 3,50 hasta S/ 30, estos son los precios por el mes morado

Una pequeña orquídea de flores rojizas sorprende a científicos en Perú: qué significa su nombre y dónde fue descubierta

El estudio científico documentó alrededor de 25 ejemplares maduros en dos localidades del norte peruano. Las quemas recurrentes de pastizales y el pastoreo figuran entre las amenazas para su hábitat

Una pequeña orquídea de flores rojizas sorprende a científicos en Perú: qué significa su nombre y dónde fue descubierta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hugo Ccahuana, senador de Juntos por el Perú, se queda profundamente dormido en debate de crédito millonario

Hugo Ccahuana, senador de Juntos por el Perú, se queda profundamente dormido en debate de crédito millonario

Adrián Villar pide salir en libertad a semanas de vencerse su prisión preventiva: PJ ya fijó fecha de audiencia

Jorge Nieto denuncia una “operación en marcha” para debilitar a la oposición del Congreso luego de la renuncia del senador Gavidia

PJ exige a Fiscalía Suprema explicar por qué no acusó a Pedro Castillo por conspiración

Francis Allison arremete contra el JNE por permitir candidatura de Rafael López Aliaga: “Imparcialidad no ha habido”

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel revive el programa ‘Aló, Gisela’ y celebra cómo inició su historia en televisión hace 39 años

Gisela Valcárcel revive el programa ‘Aló, Gisela’ y celebra cómo inició su historia en televisión hace 39 años

Luciana Fuster es anunciada como nueva directora de Miss Grand Perú: ¿Y Jessica Newton?

‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su fe por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

Karen Dejo celebró los 15 años de su hija con exclusiva fiesta y le dedicó emotiva sorpresa: “Me enseñaste a ser madre”

Pitbull llegará a Lima para presentarse en Costa 21: fecha, venta de entradas y más detalles del concierto

DEPORTES

Sergio Peña le dio una mano al OFK Beograd para clasificar a los octavos de la Copa de Serbia: así le fue ante el Vrsac

Sergio Peña le dio una mano al OFK Beograd para clasificar a los octavos de la Copa de Serbia: así le fue ante el Vrsac

ADT se aferra a la primera división y logra una victoria fundamental 2-0 ante CD Moquegua por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Paolo Reyna pidió a Universitario de Deportes negociar su desvinculación, pero el club le pone condiciones: ¿De qué se trata?

Felipe Chávez se luce en DFB Pokal: asistencia en Bayern Múnich vs Magdeburgo, en Allianz Arena, por la Segunda Ronda de Copa Alemana

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada