Hombres G en Lima: setlist, horarios y accesos para sus conciertos en el Estadio Nacional

El repertorio referencial de la gira incluye canciones de distintas etapas como 'Marta tiene un marcapasos', 'Venezia' y 'Devuélveme a mi chica'.

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Hombres G regresará a Lima para ofrecer dos conciertos consecutivos este jueves 29 y viernes 30 de octubre en el Estadio Nacional. La banda española agotó las entradas para ambas fechas, correspondientes a la gira “Los mejores años de nuestra vida”, con el auspicio de Radio Oxígeno.

El grupo celebrará más de cuatro décadas de trayectoria con un repertorio que reúne algunas de las canciones más reconocidas del rock en español. La productora Masterlive Perú, a cargo de la organización del evento, confirmó el sold out de las dos presentaciones y difundió los horarios, recomendaciones de ingreso y la lista de objetos prohibidos para los asistentes.

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Las puertas del estadio abrirán a las cinco de la tarde

Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 5:00 p. m. en ambas fechas, mientras que el inicio del concierto está previsto para las 9:00 p. m., según los horarios difundidos por Masterlive Perú. La productora advirtió que estos horarios podrían sufrir variaciones por motivos de fuerza mayor.

Las dos funciones, programadas para el 29 y 30 de octubre, tienen las entradas agotadas en su totalidad. Masterlive Perú recomendó a los asistentes no dar por hecho la disponibilidad de nuevos boletos y revisar únicamente los canales oficiales de la productora ante cualquier actualización relacionada con el aforo.

Las puertas del recinto abrirán a las cinco de la tarde y el inicio del espectáculo está previsto para las nueve de la noche.

El repertorio incluye clásicos de distintas etapas de la banda

Aunque Hombres G no confirmó que interpretará exactamente las mismas canciones en sus dos presentaciones en Lima, el repertorio de su reciente concierto del 24 de octubre en Colombia sirve como referencia para anticipar el posible setlist en el Estadio Nacional. La lista reúne temas de distintas etapas de la banda, desde sus primeros discos hasta las canciones que definieron su identidad musical.

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Entre los títulos que formaron parte de ese repertorio figuran ‘Voy a pasármelo bien’, ‘El ataque de las chicas cocodrilo’, ‘Una mujer de bandera’, ‘Chico, tienes que cuidarte’, ‘Te necesito’, ‘Dos imanes’ y ‘Marta tiene un marcapasos’. El cierre de la presentación en Colombia incluyó, a modo de encore, los temas ‘Los mejores años de nuestra vida’, ‘Temblando’, ‘Venezia’ y ‘Devuélveme a mi chica’, estos dos últimos pertenecientes al álbum debut de la agrupación.

Recomendaciones de seguridad y objetos prohibidos en el ingreso

Masterlive Perú difundió una serie de recomendaciones para los asistentes a las dos fechas. Entre ellas, la organización sugirió priorizar el transporte en taxi, evitar el ingreso con objetos de valor innecesarios y colaborar con la revisión de mochilas durante el acceso al recinto. También pidió a los asistentes llevar su documento de identidad y advirtió sobre los riesgos de comprar entradas a revendedores, debido a la posibilidad de adquirir boletos falsos sin posibilidad de reclamo posterior.

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La productora detalló además la lista de objetos prohibidos dentro del Estadio Nacional. Entre ellos se encuentran las cámaras con lente removible, filmadoras, drones, mochilas grandes, alimentos y bebidas, envases de cualquier tipo, sombrillas, correas con accesorios metálicos, punteros láser, iPads, artefactos pirotécnicos, bastones para selfies, sillas plegables y objetos punzocortantes, entre otros artículos considerados de riesgo para los asistentes. La organización informó que el recinto contará con servicio de seguridad privada y atención médica durante ambas jornadas.

David Summers, vocalista y bajista de la banda Hombres G.

Una banda con más de cuatro décadas de trayectoria en el rock en español

Hombres G se formó en Madrid en 1982 y se consolidó como una de las agrupaciones más reconocidas del rock pop en español. El grupo está integrado por David Summers, vocalista y bajista; Rafa Gutiérrez y Daniel Mezquita, guitarristas; y Javier Molina, baterista.

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La banda alcanzó popularidad durante la década de 1980 con canciones que se extendieron por España y Latinoamérica. Su álbum debut, publicado en 1985 bajo el nombre “Hombres G”, incluyó los temas “Devuélveme a mi chica” y “Venezia”. Un año después, el grupo lanzó “La cagaste... Burt Lancaster”, disco que incorporó canciones como “Marta tiene un marcapasos” y “El ataque de las chicas cocodrilo”.

A lo largo de su trayectoria, Hombres G también estuvo vinculada a producciones audiovisuales como “Sufre mamón” (1987) y “Suéltate el pelo” (1988), ambas con participación directa de los integrantes de la banda. Esa combinación entre música y cine contribuyó a consolidar la presencia del grupo en distintas generaciones de seguidores en Latinoamérica.

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Las dos presentaciones de esta semana marcarán un nuevo capítulo en la relación que la banda mantiene con el público peruano, con un repertorio que combina los temas de sus primeros discos con los sencillos que definieron su carrera durante más de 40 años de trayectoria.