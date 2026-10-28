Fujimorista Fernando Rospigliosi al Sutep: “No es momento para estar haciendo paros, todo el Perú tiene problemas”

El senador de Fuerza Popular considera que el país debe concentrarse en afrontar el fenómeno de El Niño, que ya afecta a algunas localidades y podría intensificarse

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El senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi pidió este miércoles al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), el principal gremio de docentes del país, que suspenda el paro nacional de 24 horas convocado para esta semana, al considerar que el país debe concentrar sus esfuerzos en afrontar el fenómeno de El Niño.

“No es momento para estar haciendo paros ahora cuando tenemos problemas tan graves como el Niño, que ya está empezando a afectar algunas localidades y va a ser muy fuerte ahora. (...) Todos los peruanos tenemos que estar unidos para salir adelante en esta circunstancia tan difícil”, declaró a la radio Exitosa.

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El Sutep ratificó la paralización para este 29 de octubre con el objetivo de exigir el cumplimiento del convenio colectivo suscrito con el Estado, un mayor presupuesto para Educación y la reglamentación de la Ley 32581, que busca incrementar las pensiones de los maestros cesantes y jubilados.

El sindicato también reclama que se atiendan sus demandas laborales y previsionales, mientras que el Ministerio de Educación ha declarado improcedente la medida y advertido de que descontará el salario a los docentes que no acudan a trabajar durante la jornada de protesta.

El gremio exige el cumplimiento del convenio colectivo, un mayor presupuesto para Educación y la reglamentación de una ley que busca aumentar las pensiones de los maestros cesantes y jubilados

En contraste con la posición del fujimorista, la senadora de Ahora Nación Mirtha Vásquez sostuvo que las movilizaciones reflejan el malestar de la población ante la falta de respuestas del Ejecutivo y la ausencia de un plan claro para afrontar los problemas del país.

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“Estos paros y manifestaciones que ya se vienen generando en el país responden también al sentir de la población de que el Gobierno no está respondiendo ni a las urgencias ni nos presenta un plan claro de cómo quiere gestionar el país”, afirmó.

Vásquez mencionó entre los asuntos pendientes la criminalidad organizada y cuestionó los recortes presupuestarios que, según dijo, afectan a sectores estratégicos como Educación y Salud.

Por su parte, el diputado de Renovación Popular Diego Bazán pidió responsabilidad ante las protestas convocadas por distintos motivos, entre ellos, según explicó, la falta de respuesta del Ejecutivo a “algunas iniciativas legislativas que fueron aprobadas en el legislativo y que no han encontrado eco en el Ejecutivo”.

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La senadora de Ahora Nación sostiene que las protestas responden a la falta de respuestas del Ejecutivo, la ausencia de un plan de Gobierno y los problemas de criminalidad organizada

“Yo de acá pido la mayor responsabilidad en el sentido. Yo sé que se puede hacer de manera paulatina y progresiva algunas medidas en el ámbito económico”, señaló.

El Sutep advierte de que podría convocar una huelga indefinida si el Gobierno no atiende sus reclamos, entre ellos destinar a Educación el equivalente al 6 % del producto interior bruto (PIB). Por su parte, el Ministerio de Educación ha advertido de que la protesta podría constituir una interrupción ilegal del servicio educativo y ha dispuesto que las autoridades de los centros escolares reporten las inasistencias para aplicar los descuentos correspondientes.

En agosto de 2025, el mismo gremio marchó hacia el Congreso para exigir la aprobación definitiva del aumento de las pensiones de los docentes jubilados y cesantes, después de que el entonces congresista de Fuerza Popular César Revilla retirara su moción para reconsiderar el resultado de la primera votación.

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