Perú

Chiclayo sorprende con réplica del Vaticano hecho en pan: panadero tardó una semana en construirla antes de la llegada del papa León XIV

La maqueta tridimensional mide 85 centímetros de alto, utilizó ocho kilos de masa fermentada e incorpora la cúpula, las torres y el escudo papal

En Chiclayo, el maestro panadero Víctor Pífil presentó una réplica de la basílica y la plaza de San Pedro elaborada con masa de pan comestible. La estructura tridimensional requirió ocho kilos de masa y una semana de ensamblaje pieza por pieza, alcanzando 85 centímetros de altura. El trabajo incluye detalles arquitectónicos como columnas y el escudo papal, exhibidos en un espacio público de la región Lambayeque. Fuente: Canal N
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Ocho kilos de masa fermentada y una semana de trabajo dieron forma a una réplica de la Basílica de San Pedro y la plaza del Vaticano hecha íntegramente con pan en Monsefú. La obra mide 85 centímetros de alto, incluye la cúpula, las torres y el escudo papal, y fue preparada como homenaje a la próxima llegada de León XIV al Perú.

La pieza ya se exhibe en Monsefú, a pocos días de la llegada de León XIV al Perú. El pontífice conoce de cerca Lambayeque: antes de su elección dirigió la diócesis de Chiclayo como obispo.

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La visita del papa se realizará entre el 11 y el 16 de noviembre e incluirá una jornada en Lambayeque. El retorno del pontífice a la región donde desarrolló parte de su labor pastoral genera expectativa entre fieles, comerciantes y artesanos, que preparan actividades y homenajes para los visitantes que llegarán a Chiclayo.

Composición de dos imágenes: una escultura de pan que reproduce una basílica con columnas y escudo, y un hombre con chaqueta blanca de cocina
El panadero Víctor Pisfil presenta en Monsefú una réplica de la basílica de San Pedro esculpida con ocho kilos de masa de pan. (Composición: Infobae Perú / E Imagen)

Ocho kilos de masa y una semana de trabajo fueron necesarios para recrear la Basílica de San Pedro

La elaboración de la maqueta requirió el ensamblaje de varias piezas hechas con masa comestible. La estructura fue diseñada en tres dimensiones para representar la Basílica de San Pedro, la plaza y el escudo que identifica el pontificado de León XIV.

El maestro panadero explicó a Canal N que el trabajo tomó alrededor de una semana porque cada parte debía colocarse de manera progresiva. “Todo está hecho de masa comestible. Es un pan fermentado”, señaló al detallar los materiales utilizados.

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El proceso presentó dificultades debido a las características de la masa. La cúpula y las torres demandaron especial cuidado, ya que el pan fermentado puede deformarse con el paso del tiempo. “Lo más difícil es hacer la cúpula, la torre, hay que ensamblarlo con el fin de que no se caiga”, indicó el artesano en declaraciones a Exitosa Noticias.

Monsefú alista más homenajes de pan ante la llegada del papa León XIV

Además de la representación del Vaticano, el maestro panadero anunció que planea preparar más piezas artísticas relacionadas con la visita papal. La propuesta busca mostrar la creatividad de la panificación de Monsefú durante los días de actividades religiosas en Lambayeque.

Estructura hecha con piezas de pan horneado sobre una mesa blanca, que figura un edificio con cúpula y columnatas en un parque público
Una escultura de 85 centímetros elaborada con ocho kilos de masa de pan reproduce la Basílica de San Pedro durante una exhibición al aire libre en Monsefú. (Foto: Sol TV Perú)

En las entrevistas difundidas no se detallaron otros diseños ya terminados ni las características de futuros panes. Sin embargo, el artesano señaló que evalúan realizar una nueva réplica de mayor tamaño para exhibirla en Chiclayo.

La idea es mostrar más piezas artísticas alusivas al santo padre”, afirmó. También planteó la posibilidad de ofrecer un pan especial al pontífice, aunque indicó que esa alternativa todavía depende de las coordinaciones que puedan realizarse antes de la visita.

El homenaje se suma a las expresiones locales que buscan recibir a los fieles y turistas. Los autores de la obra esperan que las piezas permitan dar a conocer el trabajo de los panaderos monsefuanos ante el incremento de visitantes previsto en la región.

Visita del papa genera expectativa en Chiclayo y Monsefú

El papa León XIV llegará al Perú el 11 de noviembre y permanecerá seis días en el país. Su agenda contempla actividades en Lima, Callao, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali, según la programación oficial difundida para el viaje.

En Lambayeque, el pontífice regresará a la zona donde desarrolló parte de su labor pastoral como obispo de Chiclayo. Entre las actividades previstas figura una misa en las Pampas de Pimentel, que congregaría a miles de fieles procedentes de distintas regiones.

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Para los habitantes de Chiclayo y distritos cercanos, la visita tiene un significado especial por el vínculo que el papa mantuvo con la diócesis. El maestro panadero sostuvo que la réplica fue concebida como una muestra del cariño local hacia quien fue conocido en la región antes de su elección como pontífice.

Los artesanos esperan que la llegada de visitantes impulse la exhibición de sus trabajos y permita que quienes asistan a las actividades religiosas conozcan parte de la tradición panadera de Monsefú.

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