Señales de que estás viviendo con estrés crónico: síntomas físicos, impacto emocional y cómo empezar a tratarlo

Un hombre experimenta malestar físico en su puesto de trabajo, con una mano en la frente y otra en el pecho, junto a un frasco de antiácidos en su escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El estrés está presente en casi todas las vidas, ya sea por el trabajo, los estudios, las relaciones personales o por intentar seguir el ritmo del día a día. Cuando deja de ser temporal y empieza a sentirse como un estado habitual, puede convertirse en estrés crónico, una condición que afecta el bienestar emocional y también el cuerpo de maneras profundas y, a veces, sutiles.

A diferencia del estrés agudo —que aparece ante un desafío puntual y suele disminuir cuando el evento termina—, el estrés crónico se sostiene en el tiempo. El organismo permanece en un estado de alerta constante y libera hormonas como el cortisol y la adrenalina de forma continua, en lugar de hacerlo en ráfagas. Ese mecanismo, útil para la supervivencia ante un peligro inmediato, se vuelve dañino cuando no se apaga.

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El resultado es una combinación de señales físicas, mentales y conductuales que pueden instalarse de forma silenciosa. Muchas personas conviven con ellas sin asociarlas con el estrés: atribuyen el cansancio al trabajo, el insomnio a “malos hábitos”, o el dolor de cabeza a una “semana difícil”, cuando en realidad el cuadro se volvió persistente.

Una mujer experimenta irritación y fatiga producto del estrés crónico mientras se encuentra en el salón de su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el estrés crónico y por qué el cuerpo no logra “bajar la guardia”?

El estrés es una función humana normal que nos protege del peligro y favorece la supervivencia. En situaciones exigentes, el cuerpo activa una respuesta automática: acelera el corazón, tensa los músculos, aumenta la vigilancia y libera cortisol y adrenalina para responder con rapidez.

En quienes no desarrollan estrés crónico, esa activación disminuye cuando el problema pasa y los niveles hormonales vuelven a la normalidad. En cambio, en el estrés crónico la sensación de presión, tensión o agobio se vuelve recurrente y prolongada. El sistema nervioso puede permanecer en estado de alerta constante y eso se traduce en síntomas persistentes y riesgo de complicaciones a largo plazo.

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Una señal clave es esta: lo que antes se resolvía con descanso, un fin de semana libre o una rutina de relajación, ahora no alcanza. En este contexto, prácticas como respiración profunda, técnicas de relajación y atención plena pueden no ser suficientes por sí solas, especialmente si la fuente de estrés sigue activa todos los días.

Un hombre visiblemente afectado por el estrés crónico se sienta al borde de su cama, sosteniendo su cabeza con las manos en un gesto de profunda preocupación y angustia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales frecuentes: cómo se expresa el estrés crónico en el cuerpo

Los síntomas del estrés pueden afectar el cuerpo, los pensamientos y sentimientos, y el comportamiento. Conocerlos ayuda a identificarlos a tiempo, porque el estrés no controlado puede derivar en problemas de salud como presión arterial alta, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, obesidad y diabetes.

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A continuación, las señales más habituales, organizadas por áreas:

En el cuerpo

Dolor de cabeza.

Tensión o dolor muscular.

Dolor en el pecho.

Fatiga.

Malestar estomacal y problemas digestivos, incluido síndrome del intestino irritable.

Problemas de sueño e insomnio.

Ritmo cardíaco acelerado.

Cambios en el deseo sexual y disminución de la libido.

Mayor propensión a enfermarse o dificultad para recuperarse de cuadros leves (sistema inmunitario más débil).

Dolores y molestias corporales no vinculados al esfuerzo físico.

Náuseas.

Dolor de espalda.

En el estado de ánimo y la mente

Ansiedad y ataques de pánico.

Tristeza o depresión.

Irritabilidad, malhumor o ira.

Agitación.

Sensación de estar abrumado, fuera de control o con impotencia.

Falta de motivación o de concentración.

Problemas de memoria, olvido y confusión mental.

Dificultad para relajarse y evitación emocional.

En el comportamiento

Consumo de comida en exceso o por debajo de lo normal.

Arrebatos de ira.

Consumo de tabaco.

Drogadicción o alcoholismo.

Alejamiento de los amigos y aislamiento en casa.

Menor actividad física.

Una forma práctica de reconocer el estrés crónico es observar el patrón: cuando la fatiga y la irritabilidad, por ejemplo, aparecen ante situaciones puntuales (un atasco o un plazo incumplido), suelen reducirse rápido. Pero si se sostienen durante semanas y empiezan a interferir con relaciones, hobbies, rendimiento laboral o vida social, la señal deja de ser circunstancial.

Un joven, con signos de estrés y fatiga, se sienta en la mesa de una cocina modesta, rodeado de frascos de medicamentos para el colesterol y un plato con comida rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De lo laboral a lo traumático, con un factor común

El estrés crónico se caracteriza por una sensación persistente y generalizada de presión o agobio. Aunque puede relacionarse con acontecimientos mundiales, fluctuaciones económicas o conflictos políticos, en muchas personas está influenciado por circunstancias concretas y sostenidas. Entre las categorías más frecuentes:

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Estrés laboral: una de las causas más comunes. Puede comenzar como agudo y volverse crónico cuando la presión es permanente, con cargas excesivas o entornos tóxicos.

Estrés en las relaciones: vínculos conflictivos o bajo presión; situaciones con tendencias de abuso emocional o físico.

Estrés emocional: enfermedad de un familiar, dificultades económicas u otros eventos emocionalmente agotadores.

Estrés traumático: accidentes, violencia doméstica, pérdida del empleo o muerte de un familiar; puede derivar en trastorno de estrés postraumático persistente.

Estrés relacionado con el entorno: ciudades ruidosas, contaminación, oficinas abarrotadas o espacios insalubres, especialmente cuando no se pueden evitar.

Grandes cambios vitales: mudanzas, divorcios, duelos o adaptaciones prolongadas.

Problemas de salud: convivir con una enfermedad crónica o cuidar a una persona con una condición sostenida.

Estilo de vida poco saludable: falta de sueño, mala alimentación o sedentarismo, que reducen la capacidad del cuerpo para tolerar el estrés y alimentan el círculo vicioso.

La infografía de Infobae detalla las siete causas principales del estrés crónico, junto con circunstancias y hábitos que lo agravan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos físicos y riesgos a largo plazo: cuando el estrés deja de ser solo “mental”

El estrés crónico es peligroso porque afecta tanto a la salud mental como a la física. Con el tiempo, puede asociarse a hipertensión, colesterol alto, dolor articular e incluso infarto. También puede alterar el peso en ambos sentidos: aumento rápido por hábitos desordenados y sedentarismo, o pérdida marcada por náuseas y malestar digestivo que dificultan sostener una alimentación adecuada.

Entre los problemas que se describen en cuadros sostenidos de estrés crónico aparecen:

Sistema inmunitario debilitado.

Hipertensión y dolor en el pecho.

Problemas digestivos y úlceras estomacales.

Enfermedades de la piel (acné, psoriasis, eccema y brotes localizados).

Abuso de sustancias.

Autolesiones (desde conductas compulsivas como morderse las uñas o arrancarse el cabello, hasta tendencias suicidas o trastornos alimenticios).

Desarrollo de trastornos tiroideos (hipertiroidismo o hipotiroidismo, con síntomas asociados como insomnio, pérdida o aumento de peso, arritmias, estreñimiento, piel seca o sensibilidad al frío).

Una infografía detalla los daños físicos, las consecuencias en el comportamiento y el metabolismo que el estrés crónico produce en el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se trata: tres enfoques y medidas cotidianas que ayudan

Existen tres enfoques principales para el tratamiento del estrés crónico: psicoterapia, cambios en el estilo de vida e intervención farmacológica. Según la recomendación médica, pueden combinarse.

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Psicoterapia Puede adoptar diversas formas, según la causa del estrés crónico:

Terapia cognitivo-conductual.

Desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares.

Terapia de hipnosis.

Terapia integrativa.

También se mencionan terapias alternativas (aromaterapia, masajes, Reiki y similares) como opciones a explorar bajo supervisión médica.

Medicamentos Dependiendo de los síntomas, un profesional puede indicar:

Ansiolíticos o antidepresivos.

ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina), utilizados de forma común en depresión.

Depresores del sistema nervioso central (sedantes, tranquilizantes y ansiolíticos).

BuSpar (buspirona).

Betabloqueantes, para disminuir la frecuencia cardíaca y ayudar a reducir la presión arterial.

Cambios en el estilo de vida Hay medidas que pueden reducir el estrés y mejorar los síntomas:

Actividad física regular la mayoría de los días.

Técnicas de relajación: respiración profunda, meditación, yoga, taichí o masajes.

Mantener el sentido del humor.

Pasar tiempo con familiares y amigos.

Retomar pasatiempos y “tiempo propio”: leer, escuchar música, salir a caminar.

Escribir en un diario.

Dormir lo suficiente.

Alimentación saludable y equilibrada.

Evitar tabaco, alcohol y sustancias adictivas.

También se advierte sobre estrategias poco activas que pueden parecer “descanso” pero empeoran el problema con el tiempo, como pasar horas frente a pantallas (televisión, Internet o videojuegos) sin un plan de recuperación real.

El síndrome de burnout es una consecuencia del estrés crónico que afecta la salud y el desempeño laboral. Foto: (iStock)

Cuándo pedir ayuda y qué señales no deben ignorarse

Si una persona no está segura de que el estrés sea la causa, o si tomó medidas para controlarlo pero los síntomas persisten, debe consultar a un profesional de la salud. También puede considerarse acudir a un consejero o terapeuta para identificar fuentes de estrés y aprender nuevas herramientas de afrontamiento.

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Además, se recomienda buscar ayuda de urgencia de inmediato ante dolor en el pecho, especialmente si se acompaña de falta de aliento, dolor de mandíbula, espalda, hombros o brazos, sudoración, mareos o náuseas: pueden ser señales de un ataque cardíaco y no solo síntomas de estrés.