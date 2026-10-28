Andrea San Martín rompe su silencio sobre la denuncia en su contra: “No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que debo hacer”

Andrea San Martín aparece en capturas de sus transmisiones digitales donde abordó su estado emocional y el desarrollo de sus actividades cotidianas.

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Andrea San Martín publicó un extenso video en sus historias de Instagram, grabado cerca de las cinco y media de la madrugada, en el que se refirió por primera vez de forma directa a la situación que atraviesa tras la denuncia presentada en su contra por Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija. Sin embargo, la influencer evitó pronunciarse sobre el fondo del caso y centró su mensaje en su estado emocional y en la continuidad de sus actividades diarias.

“Sé que hay mucha gente que está esperando que, debido a todas las cosas que están sucediendo, yo pues me pronuncie. En algún momento pensé hacerlo a través de los medios y demás, pero las circunstancias han cambiado bastante debido a ciertas disposiciones de las entidades que tengo que respetar”, señaló San Martín al inicio de la grabación, en referencia a la resolución judicial que prohíbe a ambas partes del proceso realizar declaraciones públicas sobre el caso.

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La influencer explicó por qué decidió no dar declaraciones sobre el caso

San Martín fue clara al señalar que su decisión de no hablar sobre el fondo de la denuncia no responde a una elección personal, sino a una obligación legal. “No se trata de lo que yo quiero, sino se trata de lo que debo hacer. Y por este momento lo que corresponde es mantener la calma, ayudar a que estas cosas se aclaren de la manera correcta, que es la manera legal”, afirmó.

La influencer Andrea San Martín habla frente a la cámara desde su cocina a primera hora de la mañana. Durante la grabación para sus redes sociales, San Martín explica los motivos por los que mantiene reserva sobre el proceso legal que involucra a su entorno familiar, mientras describe el impacto emocional en su vida cotidiana y el cumplimiento de sus responsabilidades domésticas y laborales. Video: Instagram Andrea San Martín

La influencer reconoció que atraviesa un proceso emocional complejo, al que calificó como un duelo. “Es muy difícil para mí tener las palabras correctas. He tratado de esperar unos días antes de hacer esto, porque hay un duelo que estoy viviendo que es difícil”, expresó. Agregó que sus rutinas “siempre han sido para con mis dos hijas” y que verse obligada a modificarlas le genera dolor.

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A pesar de la reserva que mantiene sobre el proceso legal, San Martín aseguró contar con elementos suficientes para responder a los cuestionamientos que ha recibido en los últimos días. “Tengo muchas respuestas para cada una de las preguntas que se están haciendo. Sin embargo, vuelvo y repito, no lo voy a hacer. Yo tengo que actuar como me corresponde actuar, responsablemente”, sostuvo. También adelantó que su silencio se extenderá mientras dure el proceso: “En algún momento, cuando esto termine, yo hablaré”.

Reveló que cuenta con asesoría legal y psicológica para una de sus hijas

En otro momento del video, la empresaria detalló que recibe acompañamiento profesional en distintos frentes. “Estoy asesorada no solamente legalmente, sino con la psicóloga de las niñas, bueno, de una de las niñas”, indicó, sin precisar por qué solo una de sus hijas cuenta con ese seguimiento. “Yo sé que se van a preguntar por qué no la otra menor, no puedo responder, pero tengo ese acompañamiento y es a lo único que yo me voy a ceñir”, agregó.

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La personalidad de televisión e influencer Andrea San Martín publicó un video grabado en su cocina para sus redes sociales. En la grabación, explica que atraviesa un proceso personal difícil y que continuará con sus labores domésticas y profesionales habituales. Asimismo, señala que no brindará declaraciones públicas sobre los procesos legales en curso debido a las disposiciones vigentes, agradeciendo a sus seguidores por los mensajes recibidos. Video: Instagram Andrea San Martín

San Martín también se refirió a la cobertura mediática del caso y diferenció entre los medios que, según su percepción, han actuado con cautela y aquellos que difundieron información no confirmada. “A los medios de comunicación les agradezco a quienes han sido prudentes, sensatos, responsables antes de emitir una opinión. Comprendo absolutamente qué son las especulaciones. Nada de esto que se ha dicho es real”, afirmó, sin precisar a qué informaciones específicas se refería.

Insistió en que continúa a cargo de las responsabilidades del hogar

Gran parte del mensaje de San Martín se centró en la continuidad de sus obligaciones domésticas y laborales, pese a la situación que atraviesa. “Tengo a mi hija mayor en casa y es lo que me toca hacer. Son muchas cosas las que tengo en mi cabeza y que tengo que responsablemente enfocarme, porque antes de cualquier situación expuesta en los medios está la vida real, que es mi labor como madre en todos los aspectos”, explicó.

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La influencer detalló que su rutina incluye compromisos laborales que debe cumplir pese al momento personal que enfrenta. “Hoy, por ejemplo, tengo que ir a la radio, tengo que ir a trabajar y tengo que cumplir con mi responsabilidad también de trabajadora, que es mi único sustento hoy en día para poder sostener mi casa”, señaló. Agregó que es la única responsable de las dinámicas del hogar y de los quehaceres relacionados con la crianza de sus hijas.

Hacia el final del video, San Martín agradeció los mensajes de apoyo recibidos por parte de su comunidad de seguidores, en particular de madres de familia que, según dijo, se identifican con su situación como sostén económico y responsable principal de sus hogares. La influencer no precisó una fecha para pronunciarse sobre el fondo del caso ni mencionó plazos relacionados con el proceso legal en curso.

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