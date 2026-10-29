El Niño Costero pone a prueba la logística en Perú: rutas alternas y abastecimiento entran en agenda

Las interrupciones en carreteras y puertos por El Niño Costero amenazan el abastecimiento de alimentos y combustibles. (Andina)

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La posibilidad de interrupciones en carreteras, puertos o centros de distribución vuelve a colocar la logística entre los sectores que deben prepararse ante la evolución de El Niño Costero. Para las empresas, el desafío no se limita al traslado de mercancías: un corte prolongado en las rutas también puede afectar el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles y otros productos esenciales.

El escenario cobra relevancia después de que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantuviera, en su comunicado del 16 de octubre, el estado de alerta de El Niño Costero. La entidad señaló que el calentamiento del mar frente a la costa peruana podría mantenerse con magnitud extraordinaria hasta enero de 2027 y posteriormente disminuir a fuerte hacia inicios del otoño.

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[Imágen de archivo] Diversos camiones de carga permanecen detenidos en un tramo costero de la carretera Panamericana Sur en Arequipa debido al deslizamiento de tierra y lodo.

La calificación corresponde a la magnitud prevista del calentamiento del océano y no implica, por sí sola, que todos los efectos asociados —como lluvias, inundaciones o daños a infraestructura— vayan a alcanzar la misma intensidad. Sin embargo, el escenario obliga a reforzar la planificación ante posibles emergencias que puedan afectar las cadenas de suministro.

Rutas alternas y continuidad de operaciones

Uno de los principales retos para el sector privado es establecer qué hacer cuando una vía habitual deja de estar disponible. La identificación previa de rutas alternativas, la protección de infraestructura crítica y la capacidad de mantener operativos los centros de almacenamiento y distribución forman parte de esa preparación.

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“Una interrupción de carreteras, puertos o centros de distribución puede comprometer el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles y productos de primera necesidad”, señaló Alexis Marquina Forttini, CEO de Perú Ferias.

Según explicó, la coordinación entre entidades públicas y empresas resulta necesaria para definir alternativas que permitan mantener las operaciones ante eventuales contingencias.

Un camión de carga atraviesa una trocha provisional habilitada en el sector Enersur de Moquegua, Perú, tras el colapso de un tramo de la carretera Costanera Sur por intensas lluvias. (Gobierno Regional de Moquegua)

Estos temas formarán parte de Perú Cargo Week 2026, encuentro de transporte de carga, logística y comercio exterior que se realizará del 12 al 14 de noviembre en Lima.

El programa incluirá discusiones sobre protección de carreteras, puertos y centros de distribución, planificación de rutas alternas, gestión de riesgos y continuidad comercial. También se abordarán herramientas vinculadas con inteligencia artificial, innovación tecnológica, seguros de carga, aduanas y competitividad del comercio exterior.

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El desafío de anticiparse a una interrupción

La preparación logística no empieza cuando una carretera queda bloqueada. Para operadores y empresas que dependen de una cadena continua de transporte, una contingencia obliga a definir previamente proveedores alternativos, tiempos adicionales de traslado, disponibilidad de almacenamiento y mecanismos para mantener la distribución.

Ese enfoque preventivo será uno de los ejes del encuentro, que este año utilizará el lema “Perú Logístico Resiliente” y buscará reunir a empresarios, operadores, especialistas y representantes de entidades públicas y privadas.

La organización informó además que la edición 2026 fue trasladada a El Pentagonito, en San Borja, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y circulación de expositores y visitantes.

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Cuándo será Perú Cargo Week 2026

El encuentro se desarrollará del 12 al 14 de noviembre y el ingreso será gratuito, previa inscripción. Los interesados podrán registrarse a través del portal oficial de Perú Cargo Week (www.perucargoweek.pe).

Además de las conferencias vinculadas con prevención y continuidad logística, la feria contará con espacios para proveedores, operadores y empresas relacionadas con transporte de carga y comercio exterior.

El foco, en esta edición, estará puesto en una pregunta que cobra mayor peso ante la evolución de El Niño Costero: cómo mantener en movimiento la cadena de suministro cuando una ruta, una infraestructura o un punto de distribución deja temporalmente de estar disponible.

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