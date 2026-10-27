Perú

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Desde prisión, el exmandatario expresó su deseo de reencontrarse con la adolescente, a quien dedicó una carta por su cumpleaños. “Cuatro años sin verte son una eternidad y una herida que nunca cierra”, escribió

Pedro Castillo
Pedro Castillo dedica una carta a su hija por sus 15 años: el expresidente expresó su deseo de reencontrarse con Alondra, asilada en México, tras cuatro años sin verla
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El expresidente Pedro Castillo (2021-2022) dedicó este martes un mensaje de cumpleaños a su hija Alondra, quien cumple 15 años y permanece asilada en México, en el que expresó su deseo de reencontrarse con ella después de cuatro años sin verla.

Cuatro años sin verte son una eternidad y una herida que nunca cierra”, escribió en su cuenta de la red social X, en un mensaje dirigido a la adolescente, a quien describió como “la razón de mi vida y de mi esperanza de libertad”.

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El exmandatario lamentó no poder abrazarla en esta fecha y manifestó su confianza en que volverán a reunirse. “El Dios del cielo, el Dios de todos, el Dios de la justicia, mantiene mi fe indesmayable y profunda en nuestro reencuentro. Por él sé que pronto estaremos juntos”, afirmó.

Castillo también evocó momentos de la infancia de su hija y aseguró que esos recuerdos lo ayudan a seguir adelante. “Nada, nada, ni siquiera el día más oscuro me hace perder la esperanza de verte correr a mis brazos”, añadió.

“Hoy cumples quince años de vida y yo también cumplo quince años de agradecer esta maravillosa bendición de ser tu papá”, escribió el exgobernante, quien dijo confiar en que Dios acompañará a la menor y le transmitirá el abrazo que no puede darle personalmente.

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"Cuatro años sin verte son una eternidad": el exmandatario lamentó la distancia y reafirmó su esperanza de volver a abrazar a la adolescente
"Cuatro años sin verte son una eternidad": el exmandatario lamentó la distancia y reafirmó su esperanza de volver a abrazar a la adolescente

La exprimera dama Lilia Paredes y los dos hijos del matrimonio, Alondra y Arnold, se encuentran asilados en México desde diciembre de 2022, cuando el exjefe de Estado intentó disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia en un mensaje a la nación, en una decisión que fue considerada un intento de golpe de Estado.

La defensa de Castillo ha presentado desde entonces varios pedidos de indulto, descartados durante el Gobierno anterior de José María Balcázar, y también ha solicitado una gracia presidencial, cuya concesión depende de la presidenta Keiko Fujimori.

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, afirmó anteriormente que era “imposible” que la mandataria le concediera ese beneficio y sostuvo que su excarcelación tampoco era “políticamente necesaria”, porque, a su juicio, Castillo “ya no representa a la izquierda” peruana.

En noviembre de 2025, el exmandatario fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, a raíz del mensaje en el que anunció la disolución temporal del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la instauración de un Gobierno por decreto, horas antes de que el Parlamento debatiera una nueva moción en su contra.

Su familia permanece asilada en México: Lilia Paredes y sus dos hijos recibieron asilo en ese país tras el fallido intento de Castillo de disolver el Congreso, en diciembre de 2022
Su familia permanece asilada en México: Lilia Paredes y sus dos hijos recibieron asilo en ese país tras el fallido intento de Castillo de disolver el Congreso, en diciembre de 2022

Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos lo detuvieron cuando había abandonado el Palacio de Gobierno y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras horas después fue destituido por el Congreso y enviado a la cárcel de Barbadillo donde permanece hasta ahora.

El tribunal lo absolvió de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, pero también le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años y el pago solidario de una indemnización de 12 millones de soles junto con sus coacusados.

La misma pena de prisión recayó sobre la exprimera ministra Betssy Chávez, también asilada en México, y el exministro del Interior Willy Huerta.

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