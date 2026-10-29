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Leao Butrón confía que Alianza Lima romperá su mala racha en finales ante Universitario: “La historia y el resultado no va a ser siempre el mismo”

El otrora portero de La Victoria piensa en una eventual final contra el clásico rival, cuyo historial en cruces por títulos es muy favorable: “Algún día va a cambiar eso”

Leao Butrón trascendió en el arco de Alianza Lima en distintas etapas. - Crédito: GLR
Leao Butrón trascendió en el arco de Alianza Lima en distintas etapas. - Crédito: GLR
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Aunque la resolución del Torneo Clausura no está dada, Leao Butrón se proyecta a una eventual final entre Alianza Lima y Universitario para conocer al campeón de la Liga 1 2026. En cruces por títulos, el club de Ate presume de una ventaja, algo que el otrora portero no ignora.

Sin embargo, Butrón está muy convencido que esa mala racha de los ‘blanquiazules’ se quebrará en el momento menos pensado, porque un dominio secuencial en el fútbol, bajo su lectura, no es permanente ni por asomo.

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“En una final con la ‘U’, cualquiera de los dos puede ganar. Si gana Universitario van a seguir con el mismo tema, pero algún día va a cambiar eso: no nos van a ganar para toda la vida”, aseveró en una entrevista ofrecida a Fútbol Satélite.

“Yo creo que es un tema totalmente válido de la gente, que es una realidad. Un jugador de Alianza, Universitario, Cristal o Melgar mira con respeto a otro equipo; la historia y el resultado no va a ser siempre el mismo”, sumó Leao.

En lo que va de la actual temporada, Universitario se ha impuesto en los dos partidos ligueros frente a Alianza Lima. Por el Torneo Apertura ganó por la cuota mínima, en el estadio Monumental.

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El control prosiguió en el Torneo Clausura en un lance atípico, dado que los aliancistas ofrecieron su mejor versión, pero aun así empezaron abajo en el tanteador y cuando lograron equiparar acciones, cometieron un ‘blooper’ en el último suspiro que devino en el triunfo de la ‘U’, en Matute.

Tramo final

El Torneo Clausura 2026 se encuentra a escasas semanas de su finalización. El liderato está en suspenso debido a la caída del puntero Sport Huancayo (28), quien ha dejado a merced la cima. Su escolta más cercano es Universitario de Deportes (27) y está a un triunfo de llegar al primer lugar.

Para ello deberá afrontar con mucha responsabilidad y seguridad su examen de turno frente a Atlético Grau, en la localidad de Piura. A favor de los ‘cremas’ juega la recuperación de la buena sinergia gracias a la presencia de Fabián Bustos en la parcela técnica.

Más atrás en la clasificación del Clausura 2026 aparecen Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, FBC Melgar, Juan Pablo II College, Alianza Lima y Alianza Atlético; todos ellos con la misma cantidad de unidades (25).

Si Universitario llega a transformarse en el nuevo líder y mantiene su muy buen paso se proclamaría ganador del certamen, atando su segundo lugar en la Tabla Acumulada, y por consiguiente aseguraría una final directa con Alianza Lima.

Las fechas de los hipotéticos lances ya se han definido por la Liga Profesional de Fútbol. El enfrentamiento de ida está fijado para el 8 de diciembre y el 13, fechado para el desquite.

En caso haya una final Universitario vs Alianza Lima, se reeditaría el clásico de hace tres temporadas, donde los de Odriozola se impusieron con un 3-1 global, bordando la estrella 27 en una noche inolvidable en la estadio Alejandro Villanueva con anotaciones de Edison Flores y Horacio Calcaterra.

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