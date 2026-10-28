Gisela Valcárcel revive el ‘Aló, Gisela’ y celebra cómo inició su historia en televisión hace 39 años

La conductora agradeció a las familias que la acompañaron durante 39 años y destacó que mantiene su vínculo con el público en plataformas digitales

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Gisela Valcárcel conmemoró 39 años desde el inicio de su carrera como conductora de televisión con un mensaje publicado en sus redes sociales. La presentadora recordó la primera llamada que dio vida a Aló, Gisela, agradeció al público que la acompañó desde 1987 y destacó el vínculo que mantiene con varias generaciones de televidentes.

La figura televisiva compartió un video con imágenes de distintas etapas de su trayectoria y un fragmento que recrea el característico saludo de su primer programa. Aló, Gisela, se escucha al comienzo de la publicación, en referencia al formato que la llevó a consolidarse como uno de los rostros más conocidos de la televisión peruana.

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Valcárcel sostuvo que su llegada a los hogares fue un objetivo que no imaginó alcanzar en sus primeros años. “Imaginar que iba a estar acá y hoy poder decirles gracias, mi más lejano sueño”, manifestó en el mensaje difundido el 28 de octubre.

La conductora destacó que el contacto con el público comenzó con una llamada telefónica y que, pese a los cambios tecnológicos y mediáticos de las últimas décadas, considera que la esencia de esa relación se mantiene.

Gisela recordó el inicio de ‘Aló, Gisela’ en 1987

El 28 de octubre de 1987, Gisela Valcárcel inició la conducción de Aló, Gisela, espacio que marcó su paso a la televisión de mediodía luego de su etapa como vedette en Risas y Salsa. El programa se basaba en la interacción directa con el público a través de llamadas, testimonios, concursos y conversaciones en vivo.

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En el video de aniversario, la presentadora revivió ese origen con un intercambio que reproduce el tono de las primeras emisiones. “Estamos con la primera llamada. Aló”, dijo antes de escuchar una voz que respondía: “Aló, Gisela”.

A partir de ese recurso, Valcárcel recordó el vínculo que desarrolló con el público. “Tú me abriste tu hogar, me abriste tu alma, tu mente y conectamos”, afirmó.

La conductora agradeció a las familias que la siguieron durante casi cuatro décadas. “Gracias a tu mami, a la abuelita, a los abuelos, a todos los que me han acompañado”, expresó en el mensaje dirigido a sus seguidores.

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La presentadora publicó un mensaje dirigido a varias generaciones de seguidores y recordó que su primer programa comenzó con una llamada telefónica en 1987. IG

La presentadora resaltó los cambios en la forma de comunicarse

En su publicación, Gisela Valcárcel señaló que el paso de los años modificó la manera en que las figuras públicas se comunican con su audiencia. Durante la emisión original de Aló, Gisela, el teléfono era el principal canal de participación; hoy, el contacto se extiende a redes sociales, transmisiones en vivo y plataformas de video.

La conductora reconoció esa transformación, aunque sostuvo que su relación con los televidentes se mantiene basada en la cercanía. “Han cambiado muchas cosas, incluso la forma de comunicarnos, pero lo que no ha cambiado es la esencia”, declaró.

Valcárcel invitó además a sus seguidores a mantenerse fieles a su forma de ser. “Gracias por estar allí, siendo tú y sin pedirle permiso a nadie. Y siendo yo, nuevamente, sin pedir permiso”, afirmó.

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La presentadora señaló que el mérito de este recorrido también pertenece a la audiencia que acompañó sus programas en distintas etapas. “Ustedes sin duda hicieron la mejor parte”, sostuvo.

Al cierre del video, la empresaria volvió a referirse al espacio que condujo desde fines de los años 80 y remarcó que su título resume un trabajo compartido con el público. “Felicidades porque ustedes y yo hicimos el aló, que es tan tuyo como mío”, manifestó.

De Aló, Gisela a los formatos de entretenimiento de fin de semana

Luego de Aló, Gisela, la conductora encabezó diversos proyectos televisivos y consolidó una presencia sostenida en la pantalla peruana. Entre ellos figuran La casa de Gisela, Siempre Gisela, Gisela en América, El gran show, El artista del año y La gran estrella.

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A lo largo de esa trayectoria, su figura estuvo asociada a programas de entrevistas, competencia, baile y entretenimiento familiar. Además, desde su empresa GV Producciones desarrolló formatos para televisión y estuvo vinculada a la producción de espacios de alto nivel de audiencia.

El inicio de Aló, Gisela en 1987 le dio el apelativo de “reina del mediodía”, una denominación que acompañó su consolidación como conductora. Con el paso de los años, también llevó sus programas a horarios de fin de semana y al horario estelar.

Gisela Valcárcel recordó en redes sociales el inicio de Aló, Gisela, el programa que estrenó el 28 de octubre de 1987