Congreso declara caducidad de acusaciones constitucionales contra Francisco Sagasti y José Elice tras cinco años

El expresidente Francisco Sagasti y el exministro José Manuel Elice quedaron libres de acusaciones tras declarar el Congreso de Perú la caducidad del plazo para procesarlos. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Guardar

La Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados declaró la caducidad de la prerrogativa funcional del expresidente Francisco Sagasti y del exministro del Interior José Manuel Elice Navarro, lo que cerró de forma definitiva las investigaciones parlamentarias en su contra. La decisión se aprobó con 18 votos a favor y una abstención, tras constatar que se cumplieron los cinco años que establece la Constitución para procesar a exfuncionarios desde que dejaron sus cargos, informó Andina Noticias.

Sagasti y Elice cesaron en sus funciones el 28 de julio de 2021, fecha a partir de la cual corrió el plazo constitucional. La comisión, presidida por el diputado Jefferson Varas Seguín, del partido Juntos por el Perú (JPP), concluyó que ya no tenía competencia para continuar con el procedimiento de acusación constitucional, al margen del fondo de las denuncias acumuladas.

PUBLICIDAD

La Comisión de Acusaciones Constitucionales evalúa denuncias y trámites contra exfuncionarios públicos durante una sesión de trabajo parlamentario. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Denuncias por abuso de autoridad

Las denuncias constitucionales contra ambos exfuncionarios estaban relacionadas con presuntas infracciones a la Constitución y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal. Al declararse la caducidad, el proceso quedó archivado sin que se emitiera un pronunciamiento sobre la responsabilidad de los denunciados, en aplicación estricta del límite temporal previsto en la normativa constitucional peruana para este tipo de acusaciones.

La resolución se dio en la misma sesión en la que la comisión resolvió otros tres expedientes vinculados a exautoridades y exfuncionarios judiciales, en lo que constituyó una jornada de trabajo intensa para el grupo de trabajo parlamentario.

PUBLICIDAD

Decisión judicial que permite al Estado reclamar indemnización en proceso contra el expresidente Francisco Sagasti. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Admiten denuncia contra exjefe de Ética

En paralelo, la comisión aprobó, con 18 votos a favor, admitir a trámite la Denuncia Constitucional N.° 9-2026-2031 contra el exparlamentario Elvis Vergara, expresidente de la Comisión de Ética. La denuncia, presentada por el excongresista Jorge Luis Flores Ancachi, le atribuye presuntas infracciones constitucionales y los delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Según el informe de calificación citado por Andina Noticias, los hechos denunciados se vinculan con la presunta falta de actuaciones funcionales para promover el debate y la votación de informes sancionadores durante la gestión de Vergara al frente de la Comisión de Ética.

PUBLICIDAD

El excongresista Elvis Vergara afronta una denuncia constitucional admitida por la comisión parlamentaria encargada de investigar a exfuncionarios en Perú. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Archivo de denuncia contra exfiscales y jueces

La comisión también resolvió, con 18 votos a favor y una abstención, declarar improcedente y archivar la denuncia constitucional N.° 00006-2026-2031, presentada por Carlos Eliseo Pichilingue Bara contra Pablo Sánchez Velarde, Janet Tello Gilardi, Carmen Julia Jorge Castillo y otros. La denuncia señalaba presuntas infracciones constitucionales y los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y detención ilegal.

El informe de la comisión determinó que no se desarrollaron argumentos suficientes para establecer la configuración de los delitos imputados y que, además, había operado la prescripción de la acción penal respecto de determinados hechos denunciados.

Finalmente, la comisión acordó que su presidente se encargue de sustentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados el informe final correspondiente a la Denuncia Constitucional N.° 12-2026-2031 (ex 403), que involucra al expresidente Pedro Castillo y al exministro de Defensa Walter Ayala. El debate está previsto para la sesión plenaria del jueves 29 de octubre de 2026, con el objetivo de continuar con el procedimiento parlamentario correspondiente.

PUBLICIDAD