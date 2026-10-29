Campo de Marte estará listo antes de la llegada del papa León XIV al Perú, asegura alcalde de Lima Metropolitana

Así quedó el Campo de Marte tras trabajos inconclusos - Canal N

Guardar

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, afirmó que los trabajos de remodelación del Campo de Marte culminarán antes de la llegada del papa León XIV al Perú

Según comentó el burgomaestre, se prevé que el sector, junto a la Nunciatura Apostólica, quede habilitado para la visita pontificia, mientras siguen las labores en el parque de Jesús María.

PUBLICIDAD

Reggiardo indicó que la comuna mantiene el cronograma para concluir la zona destinada a recibir actividades vinculadas con la presencia del pontífice.

Sus declaraciones ocurren después de meses de paralización y cuestionamientos sobre el estado de las áreas verdes. El alcalde atribuyó las demoras a problemas con el contratista elegido durante la administración municipal anterior.

Consultado por los árboles secos y los ejemplares afectados durante la interrupción, el burgomaestre señaló que cuenta con información distinta a la difundida en informes sobre el parque.

“Se están haciendo trabajos de regado y de mantenimiento permanentemente”, dijo Renzo Reggiardo. No precisó el costo generado por los retrasos ni el estado del litigio anunciado.

PUBLICIDAD

La obra corresponde al proyecto Mejoramiento del Campo de Marte, que abarca cerca de 122 mil metros cuadrados y tenía un plazo de 180 días. La intervención comenzó en noviembre de 2025. Sin embargo, el Fondo Metropolitano de Inversiones resolvió el contrato en mayo de 2026 por retrasos y bajo ritmo de avance, según informó.

Trabajadores de la entidad INVERMET riegan áreas verdes en el distrito de Jesús María como parte de las jornadas de mantenimiento y conservación. (Composición: Infobae Perú / Invermet)

La obra estuvo paralizada y dejó áreas verdes afectadas

Para agosto, un reporte de Canal N mostró zonas con vegetación seca, árboles afectados, residuos, mallas de seguridad y espacios intervenidos. Vecinos y visitantes expresaron preocupación por la extensión de la paralización, que alcanzó unos 80 días. Uno de los puntos observados se ubicó en el jirón Nazca, cerca del ingreso a la piscina municipal.

PUBLICIDAD

El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) atribuyó la resolución contractual al “retraso en los trabajos” y al “bajo ritmo de avance” de las labores de emergencia para mitigar el deterioro de las áreas verdes. Tras esa medida, anunció acciones legales y la comunicación del caso a los organismos competentes en materia de fiscalización y control.

Reggiardo sostuvo que las gestiones administrativas para cambiar de proveedor retrasaron el reinicio de la intervención. La comuna debía resolver los trámites derivados del contrato anterior antes de retomar las tareas.

El alcalde no informó cuánto costaron esas demoras ni ofreció detalles sobre la situación legal del consorcio que inició la ejecución del proyecto municipal.

Problemas con las vías

Además del parque, el alcalde defendió el viaducto de la avenida Canadá frente a las advertencias por tráfico procedente de la avenida Javier Prado. Reggiardo consideró que las críticas forman parte del debate sobre proyectos viales. “Siempre van a haber críticas, siempre van a haber posturas puntuales respecto a las obras que realizamos”, dijo Reggiardo.

PUBLICIDAD

El burgomaestre afirmó que su gestión entregó más de 50 kilómetros de vías nuevas, entre ellas la vía expresa sur y la avenida Ramiro Prialé. También mencionó el proyecto de semaforización inteligente, valorizado en USD 205 millones, que incluye señalización y ciclovías. Añadió iniciativas con la Línea 1, la Línea 2 y tren de Lima.