Perú

Acusan a policía de robar billetera con 9 mil soles a emprendedor

El denunciante afirmó que dejó su billetera sobre una vitrina mientras pagaba repuestos para sus vehículos. Las imágenes de seguridad registraron el momento en que un hombre se acercó al objeto

Acusan a policía de robar 9 mil soles a emprendedor.
Acusan a policía de robar 9 mil soles a emprendedor.
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Un emprendedor denunció que un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) le habría robado una billetera con aproximadamente S/ 9.000 mientras compraba repuestos para dos vehículos en un negocio de ferretería.

El caso fue registrado por cámaras de seguridad y el denunciante anunció que acudirá a Inspectoría de la PNP para solicitar una investigación.

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El hombre relató que llegó al local junto con su mecánico y colocó su morral y la billetera sobre una vitrina mientras se acercaba a pagar. Según indicó, no advirtió que había dejado el objeto en ese lugar hasta después de terminar la compra.

“Saqué la billetera y mi morral y lo dejo a un costado de la vitrina”, contó a ATV Noticias. “Fue todo cuestión de un minuto más o menos”, añadió.

Las imágenes difundidas muestran a un hombre que ingresa al establecimiento, se aproxima al lugar donde se encontraba la billetera y, de acuerdo con la versión del agraviado, coloca un objeto sobre su mano para ocultar el retiro. Luego abandona el negocio.

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El emprendedor sostuvo que el dinero estaba destinado a cubrir gastos vinculados con sus vehículos. “Ese dinero lo vengo pagando y lo tenía ahorrado prácticamente para poder cubrir todos los gastos de mis carros”, afirmó.

Acusan a policía de robar 9 mil soles a emprendedor.
Acusan a policía de robar 9 mil soles a emprendedor.

Denunciante identificó al presunto implicado

Tras revisar las cámaras y reunir información junto con su mecánico, el agraviado identificó al hombre que aparece en el video como Manuel Elías Sánchez Niño, quien, según indicó, trabaja en la comisaría de Ricardo Palma, en la provincia de Huarochirí.

La identidad y la condición laboral del señalado deberán ser verificadas por las autoridades competentes en el marco de una investigación. El denunciante explicó que, inicialmente, tuvo dificultades para presentar el caso porque no conocía la identidad del hombre que aparecía en las imágenes.

Cuando fuimos a la comisaría querían el nombre de esa persona y yo le digo: ‘¿Cómo voy a saber yo quién es la persona si no lo conozco?’”, relató.

El hombre expresó su malestar por la presunta participación de un efectivo policial en el caso. “Imagínate que los que nos deben de cuidar a nosotros, los ciudadanos, te hagan eso a un emprendedor”, manifestó.

Asimismo, el denunciante anunció que presentará la información ante la Inspectoría General de la PNP. Su objetivo, dijo, es que se investigue lo ocurrido y se determine la responsabilidad correspondiente.

Voy a acercarme a Inspectoría porque quiero que el caso quede, que sea justicia prácticamente y que me devuelva lo que tengo”, señaló.

El emprendedor afirmó que uno de sus vehículos permanece sin operar debido a que no pudo adquirir los repuestos que planeaba comprar con el dinero extraviado. La denuncia y el material audiovisual deberán ser evaluados por las instancias policiales y fiscales que correspondan.

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