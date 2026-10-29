Perú

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

La cartera rechazó pagar S/95.000 a dos informantes cuyos datos fueron reconocidos en documentos policiales, según reveló El Foco. Un exjefe policial advirtió que estas decisiones permiten atribuir los resultados de las capturas únicamente a las fuerzas del orden

Comando Unificado refuerza inteligencia policial y despliegue militar para enfrentar extorsiones al transporte.
El Ministerio del Interior rechazó pagar S/95.000 en recompensas a dos informantes que aportaron datos para capturar a prófugos de la lista de los más buscados, según El Foco
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El Ministerio del Interior rechazó pagar un total de 95.000 soles a dos informantes que proporcionaron datos para capturar a dos prófugos incluidos en la lista de “los más buscados”, pese a que documentos policiales y resoluciones oficiales reconocen sus aportes, según reveló este miércoles el medio de investigación El Foco.

Los casos corresponden a Adolfo Mattos Vinces, un general de la Policía Nacional (PNP) buscado por corrupción y fraude, por cuya captura se ofrecían 80.000 soles, e Isidoro Moreno Ocas, un agricultor requerido por secuestro, por quien se había fijado una recompensa de 15.000 soles.

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De acuerdo con el reportaje, el colaborador identificado con la clave “LOSANDES4MVA” entregó en junio de este año la ubicación exacta de Mattos, quien permanecía oculto en una vivienda del distrito limeño de La Molina.

Tras varios días de vigilancia y recopilación de información sobre sus movimientos, la Policía detuvo al exjefe de la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (AMOF-PNP) el 10 de junio.

César Astudillo
El exjefe policial Francisco Rivadeneyra advirtió que este tipo de decisiones desincentiva a quienes entregan información sobre prófugos y permite que los resultados de las operaciones se atribuyan solo a la Policía

Mattos había pasado a la clandestinidad después de que se le vinculara con una presunta estafa de 100 millones de soles que habría perjudicado a más de 8.000 policías que realizaron aportes a esa asociación.

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Sin embargo, cuando el informante solicitó la recompensa, el portafolio que lidera actualmente el ministro César Astudillo rechazó el pago con el argumento de que no había precisado la manzana y el lote de la vivienda donde se escondía el prófugo. También cuestionó que no hubiera presentado un documento firmado de su puño y letra para acreditar su identidad, pese a que el sistema contempla la reserva de la identidad de los colaboradores.

El segundo caso involucra al informante con la clave “LAPURLA05MOI”, cuya información contribuyó a localizar a Moreno en el caserío Pampa la Purla, en la región de Cajamarca, donde fue detenido en julio de este año.

Aunque un oficio policial confirmó que los datos proporcionados permitieron ubicar al prófugo, la Comisión Evaluadora de Recompensas denegó el pago de los 15.000 soles al considerar que la información no había sido la “causa única” de la captura, debido a que los agentes ya realizaban un seguimiento paralelo.

El comandante policial retirado Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte, afirmó a El Foco que la comisión obstaculiza los pagos al atribuir los resultados de las operaciones exclusivamente a la labor policial.

Agentes policiales armados y con uniformes tácticos junto a una camioneta patrullera y una motocicleta en una calle durante la noche
La cartera de César Astudillo señaló que el Programa de Recompensas y la Comisión Evaluadora de Recompensas están en proceso de reestructuración

Según Rivadeneyra, esta práctica puede desincentivar la colaboración ciudadana, especialmente porque proporcionar información sobre delincuentes buscados implica riesgos para los informantes. “A mí me han matado a dos informantes. Dar información sobre prófugos es un riesgo tremendo”, declaró al medio.

El exmando policial también recordó el caso de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, capturado en Paraguay, por quien el Estado había ofrecido una recompensa de 500.000 soles que, según la investigación, tampoco llegó a entregarse.

Consultado por portal de investigación, la cartera de Astudillo indicó que el Programa de Recompensas y la Comisión Evaluadora de Recompensas se encuentran en proceso de reestructuración, pero no ofreció detalles sobre el destino de los fondos correspondientes a los pagos rechazados.

Según datos oficiales con corte a junio de 2025, desde la creación del Programa de Recompensas se había incluido a 4.104 personas en la lista de los más buscados, de las cuales 2.504 habían sido capturadas. De estas últimas, 854 fueron ubicadas tras el ofrecimiento de una recompensa. En el primer semestre de ese año, el portafolio ejecutó S/ 1.715.000 de los S/ 4 millones asignados al programa, lo que representaba un avance presupuestal del 43 %.

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