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Pablo Míguez pone en duda su continuidad en Juan Pablo II para el 2027: “Depende de si el club me quiera seguir teniendo en cuenta”

Pese a mantener contrato para el próximo curso, el defensor uruguayo de 39 años no aseguró que pueda seguir en la institución

La 'Cotorra' es uno de los baluartes de la defensa en el conjunto que tiene a su cargo Jorge Araujo. Crédito: L1 MAX.
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Pablo Míguez se consolidó como una de las voces de experiencia de Juan Pablo II, equipo que se instaló en la parte alta del Torneo Clausura 2026. El uruguayo llegó a Chongoyape para el segundo semestre y asumió un papel de referencia dentro de un plantel con varios futbolistas jóvenes.

A pesar de que mantiene vínculo contractual hasta 2027, el defensor no aseguró su permanencia. Míguez explicó que su continuidad estará vinculada a la evaluación de la institución al cierre de la temporada y a los objetivos que se cumplan en las últimas fechas.

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“Sí, tengo contrato hasta el próximo año, pero depende de algunos objetivos y de que el club me quiera seguir teniendo en cuenta. Hasta que termine el campeonato no sabremos si continuamos o no. Vamos a tratar de cerrarlo de la mejor manera”, declaró el jugador a ‘L1 MAX’.

El exfutbolista de Alianza Lima se incorporó al cuadro ‘papal’ después de su salida de FC Cajamarca. En poco tiempo, ganó un lugar en el equipo y aportó orden en una defensa que ha sido determinante para mantener a Juan Pablo II entre los aspirantes del Clausura.

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Pablo Míguez, referente en Juan Pablo II.
Pablo Míguez, referente en Juan Pablo II. Crédito: Instagram Juan Pablo II.

Míguez tuvo una participación decisiva en el reciente triunfo por 2-0 frente a Sport Huancayo. El experimentado defensor evitó el empate al despejar un balón sobre la línea cuando el conjunto visitante buscaba reaccionar tras el gol de penal de Erinson Ramírez.

La victoria ante el entonces líder del campeonato reforzó el ánimo del plantel. Juan Pablo II selló el resultado con una anotación de Jack Durán en el tiempo añadido y alcanzó 25 puntos en el Clausura, a tres unidades de Sport Huancayo, que conserva la cima con 28.

El uruguayo señaló que su adaptación fue rápida desde su llegada al norte del país. También destacó las condiciones de trabajo y el ambiente que encontró dentro de una institución que afronta la parte final del campeonato con opciones de pelear en dos frentes.

Estoy a gusto y contento. Desde el primer día me sentí muy bien. El club, el grupo, el cuerpo técnico y la ciudad me recibieron de buena forma. Pude adaptarme rápido y mi familia también está contenta”, sostuvo el defensor.

El cuadro de Chongoyape se impuso 2-0 frente a los huancaínos, quienes pusieron en peligro su primer lugar del Clausura - Crédito: L1MAX.

El estado de forma del equipo

Juan Pablo II forma parte del grupo de seis equipos que registra 25 unidades en el Torneo Clausura. Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, FBC Melgar, Alianza Lima y Alianza Atlético comparten la misma cifra, aunque no todos tienen la misma cantidad de encuentros disputados.

El equipo de Chongoyape recuperó terreno luego de la derrota por 3-0 ante Universitario. La respuesta llegó en casa frente a Sport Huancayo, que acumulaba siete triunfos consecutivos y sufrió la expulsión de Hugo Ángeles a los 61 minutos.

Míguez valoró el rendimiento colectivo y remarcó la importancia del trabajo diario. “Estamos en un buen momento, que es fruto del trabajo del cuerpo técnico y del grupo. Hay un plantel muy unido y esa energía se siente desde que empezamos a competir”, manifestó.

El defensor consideró que la regularidad como local ha sido uno de los factores que explica la posición del cuadro ‘papal’. Juan Pablo II consiguió resultados relevantes en Chongoyape, donde sostuvo buena parte de su campaña y volvió a imponerse ante el puntero.

Liga 1.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

“Pudimos hacernos fuertes como locales y ese es el camino. Debemos mantener esa línea de profesionalismo y humildad para lograr cosas importantes”, añadió el uruguayo, quien también destacó la presencia de jugadores nacionales dentro de la formación.

El club de Chongoyape suma 41 puntos en la tabla acumulada y permanece cerca de los puestos de clasificación internacional. La recta final definirá si logra acercarse a los equipos que ocupan las plazas para la Copa Sudamericana 2027.

Míguez puso énfasis en la evolución de los futbolistas jóvenes. “Los jugadores nacionales están creciendo, suman minutos y eso es valioso para nosotros y para el club. Esperamos seguir así en estos tres partidos, porque queremos pelear arriba y ver si se puede dar algo más”, expresó.

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